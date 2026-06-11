95 thí sinh Hà Tĩnh vắng thi trong ngày đầu tiên Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026

Cụ thể, trong buổi thi môn Ngữ văn, toàn tỉnh có 44 thí sinh vắng mặt. Buổi thi diễn ra nghiêm túc, không ghi nhận trường hợp thí sinh hay cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Buổi chiều với môn thi Toán, toàn tỉnh có 51 thí sinh vắng thi; không có trường hợp vi phạm quy chế.

Như vậy, trong ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 95 thí sinh vắng thi; không xảy ra tình trạng vi phạm quy chế.

Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Theo đánh giá nhanh của Sở GD&ĐT, ngày thi đầu tiên diễn ra trong điều kiện thời tiết nhìn chung thuận lợi, giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn cho thí sinh đến điểm thi. 35 điểm thi trên toàn tỉnh được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các điểm thi và đội ngũ cán bộ, giám thị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.