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Khép lại môn thi đầu tiên - sĩ tử Hà Tĩnh phấn khởi rời trường thi

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(Baohatinh.vn) - Kết thúc môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều thí sinh Hà Tĩnh rời điểm thi với tâm trạng phấn khởi, sẵn sàng bước vào các môn thi tiếp theo.

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Sau tiếng trống kết thúc giờ thi môn Ngữ văn, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh bước ra khỏi trường trong không khí vui vẻ, nhẹ nhõm
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Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, nhiều thí sinh tỏ ra khá tự tin với phần thể hiện của mình.
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Nụ cười rạng rỡ của thí sinh khi hoàn thành môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
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Các em tranh thủ trao đổi, đối chiếu đáp án và chia sẻ cảm nhận về đề thi ngay tại khu vực sân trường.
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Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Cẩm Bình phấn khởi sau môn thi đầu tiên.
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Đề thi được đánh giá bám sát tinh thần đổi mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, có tính mở và khả năng phân hóa rõ nét.
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Các em cùng chia sẻ cảm nhận về phần đọc hiểu với ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, gần gũi với thực tiễn đời sống và khuyến khích tư duy độc lập.
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Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt nhiều thí sinh khi cho rằng mình đã hoàn thành tốt bài thi và có cơ hội đạt điểm số như mong đợi.
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Không khí tại khu vực cổng trường thi trở nên sôi động với những câu chuyện về bài làm và kế hoạch chuẩn bị cho các môn thi tiếp theo.
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Những gương mặt đầy phấn khởi, tự tin.
Những nụ cười rạng rỡ sau môn thi đầu tiên tiếp thêm động lực để các sĩ tử Hà Tĩnh bước vào những môn thi tiếp theo của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Những nụ cười rạng rỡ sau môn thi đầu tiên tiếp thêm động lực để các sĩ tử Hà Tĩnh bước vào những môn thi tiếp theo của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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Tags:

#Thí sinh #Hà Tĩnh #Ngữ văn #Kỳ thi tốt nghiệp #đề thi

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