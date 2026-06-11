Thí sinh Hà Tĩnh tự tin bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(Baohatinh.vn) - Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Tĩnh, hàng nghìn thí sinh đã có mặt với tâm thế chủ động, tự tin để bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Nhiều thí sinh đã có mặt từ sớm với tâm lý thoải mái, tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên.
Các đoàn viên thanh niên có mặt từ sớm để hỗ trợ, hướng dẫn và động viên tinh thần các sĩ tử trước giờ thi.
Những gương mặt tự tin, rạng rỡ trước giờ thi.
Nhiều giáo viên đã có mặt từ sớm để động viên, thăm hỏi và căn dặn các thí sinh trước khi bước vào trường thi. Những lời nhắn nhủ, khích lệ của thầy cô góp phần giúp các em thêm tự tin, vững tâm bước vào môn thi đầu tiên.
Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng năm nay có 895 thí sinh được bố trí tại 38 phòng thi.
Thí sinh thoải mái bước vào phòng thi dưới sự đồng hành của phụ huynh, thầy cô giáo.
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