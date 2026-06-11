Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Thí sinh Hà Tĩnh tự tin bước vào môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Nhóm P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Tĩnh, hàng nghìn thí sinh đã có mặt với tâm thế chủ động, tự tin để bước vào môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

bqbht_br_aimg-8444.jpg
Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, từ sáng sớm, cán bộ coi thi cùng các lực lượng công an, đoàn thanh niên đã có mặt để triển khai các nhiệm vụ phục vụ kỳ thi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn thí sinh và kiểm tra cơ sở vật chất được thực hiện nghiêm túc.
bqbht_br_aimg-8515.jpg
bqbht_br_aimg-8524.jpg
bqbht_br_aimg-8528.jpg
Nhiều thí sinh đã có mặt từ sớm với tâm lý thoải mái, tự tin trước khi bước vào môn thi đầu tiên.
bqbht_br_aimg-8441.jpg
bqbht_br_aimg-8468.jpg
Các đoàn viên thanh niên có mặt từ sớm để hỗ trợ, hướng dẫn và động viên tinh thần các sĩ tử trước giờ thi.
bqbht_br_3.jpg
Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, nhiều thí sinh rạng rỡ, tự tin bước vào môn thi đầu tiên. Tâm thế thoải mái được xem là "hành trang" quan trọng, giúp các em giữ vững sự bình tĩnh, phát huy tốt kiến thức và kỹ năng đã tích lũy trong quá trình ôn tập.
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_18.jpg
bqbht_br_19.jpg
Những gương mặt tự tin, rạng rỡ trước giờ thi.
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_7.jpg
Nhiều giáo viên đã có mặt từ sớm để động viên, thăm hỏi và căn dặn các thí sinh trước khi bước vào trường thi. Những lời nhắn nhủ, khích lệ của thầy cô góp phần giúp các em thêm tự tin, vững tâm bước vào môn thi đầu tiên.
bqbht_br_2.jpg
Cùng với đó là ánh mắt tin tưởng, kỳ vọng của các bậc phụ huynh.
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_14.jpg
Điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng năm nay có 895 thí sinh được bố trí tại 38 phòng thi.
bqbht_br_a4.jpg
Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đầu giờ sáng, những cơn mưa nhỏ không làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh. Các em vẫn đến điểm thi đúng giờ, chủ động chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng cần thiết và tự tin bước vào môn thi đầu tiên.
bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a3.jpg
Thí sinh thoải mái bước vào phòng thi dưới sự đồng hành của phụ huynh, thầy cô giáo.
bqbht_br_14.jpg
Năm nay, công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi được triển khai chặt chẽ tại tất cả các điểm thi. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, giám sát các khâu theo quy định, góp phần bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Đúng 7h35 phút, ngày 11/6, gần 18.600 thí sinh Hà Tĩnh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

Tin liên quan

Tags:

#Thi THPT #Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 #Thi tốt nghiệp THPT Hà Tĩnh #Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh #Thi tốt nghiệp THPT tại Hà Tĩnh #Hà Tĩnh #Giáo dục Hà Tĩnh

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Ống kính vô cảm và ranh giới sự thật: Có nên cấm quay, đăng video bạo lực học đường?

Quy định "tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường" của Bộ GD&ĐT đang thổi bùng những cuộc tranh luận gay gắt. Vậy phải làm thế nào để bảo vệ trẻ em khỏi tổn thương trên không gian mạng, nhưng không tước đi "vũ khí" vạch trần góc khuất tàn nhẫn chốn học đường?
Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Những “điểm hẹn mùa hè” của học sinh Hà Tĩnh

Với hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn đọc, nhất là các em học sinh trong dịp nghỉ hè.
"Chia lửa" cùng học sinh lớp 12

"Chia lửa" cùng học sinh lớp 12

Giai đoạn cuối cùng của đợt ôn tập kiến thức chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các thầy cô giáo ở Hà Tĩnh đang dốc toàn lực, đồng hành với học sinh lớp 12 bằng nhiều giải pháp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!