Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, sẵn sàng cho năm học mới

Sau hơn nửa năm triển khai xây dựng, các công trình mới tại Trường Mầm non Hương Long (xã Hương Khê) đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026–2027.

Diện mạo Trường Mầm non Hương Long (Hương Khê) sau khi được đầu tư nâng cấp.

Nổi bật là khối nhà 2 tầng hiện đại gồm 10 phòng, được bố trí làm các phòng hành chính, quản trị và hỗ trợ hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ như thư viện, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng y tế. Cùng với đó, công trình bếp ăn rộng 161 m² cũng được xây dựng đồng bộ. Tổng mức đầu tư các hạng mục hơn 8 tỷ đồng.

Khối nhà 2 tầng tại Trường Mầm non Hương Long đã hoàn thành, sẵn sàng đưa vào sử dụng từ đầu năm học mới.

Cô Hồ Thị Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Long cho biết: Các công trình mới sẽ giúp nhà trường chấm dứt tình trạng thiếu phòng chức năng, phòng làm việc; đồng thời, tạo điều kiện nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

"Đặc biệt, trước đây, bếp ăn của nhà trường có diện tích chật hẹp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức bán trú. Năm học 2026–2027, bếp ăn rộng 161 m² được đưa vào sử dụng, bảo đảm bố trí theo quy trình một chiều, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho trẻ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục duy trì, củng cố các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2" - cô Hồ Thị Nguyệt cho biết thêm.

Bếp ăn rộng rãi góp phần hoàn thiện điều kiện tổ chức bán trú và chăm sóc trẻ tại Trường Mầm non Hương Long.

Không chỉ bổ sung phòng học và các công trình chức năng, nhiều địa phương còn chủ động mở rộng diện tích trường học, tạo thêm không gian tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, trải nghiệm và sinh hoạt tập thể.

Tại Trường THCS Tân Vịnh (phường Trần Phú), dự án mở rộng khuôn viên đang được đẩy nhanh tiến độ. Trước đây, trường có diện tích khoảng 16.000 m². Theo dự án, khuôn viên được mở rộng thêm khoảng 2.000 m², nâng tổng diện tích lên khoảng 18.000 m². Dự án có tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, gồm các hạng mục giải phóng mặt bằng, san lấp nền và xây dựng tường rào.

Đến nay, việc san lấp mặt bằng đã hoàn tất. Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực để xây dựng tường rào, phấn đấu bàn giao công trình trước ngày 15/8.

Khuôn viênTrường THCS Tân Vịnh (phường Trần Phú) mở rộng thêm 2.000 m², tạo thêm không gian tổ chức các hoạt động giáo dục.

Theo thầy Lê Văn Lợi – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Vịnh, phần diện tích được mở rộng sẽ giúp nhà trường giảm áp lực về không gian, có thêm điều kiện bố trí sân chơi, bãi tập, cây xanh và tổ chức các hoạt động ngoài lớp học. Đặc biệt, từ năm học 2026-2027, khi nhà trường triển khai dạy học buổi 2, nhu cầu về không gian phục vụ giáo dục thể chất, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và sinh hoạt tập thể càng trở nên cấp thiết. Vì vậy, dự án mở rộng khuôn viên không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng để nhà trường tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tại Trường Tiểu học Kỳ Lợi (phường Sông Trí), dự án cải tạo, sửa chữa trường học và các hạng mục phụ trợ có tổng kinh phí 3,6 tỷ đồng. Hai dãy phòng học 2 tầng được sửa chữa, sơn mới và lợp lại phần mái. Những vị trí xuống cấp sau thời gian dài sử dụng được kiểm tra, xử lý, góp phần bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện dạy và học. Cùng với hệ thống phòng học, một sân bóng đá mini bằng cỏ nhân tạo cũng được xây dựng, tạo thêm không gian rèn luyện thể chất, tổ chức hoạt động ngoại khóa và vui chơi cho học sinh.

Hai dãy phòng học tại Trường Tiểu học Kỳ Lợi (phường Sông Trí) được sửa chữa, sơn mới và thay phần mái đã xuống cấp.

Đến nay, phần lớn các hạng mục đã cơ bản hoàn thành. Đơn vị thi công đang kiểm tra, xử lý những phần việc còn lại và vệ sinh công trình, phấn đấu bàn giao trước ngày 15/8.

Thầy Trần Văn Nam – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Lợi cho biết: Thời gian qua, nhà trường thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Song song với hoàn thiện công trình, nhà trường đã chủ động rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung bàn ghế, máy tính, thiết bị trình chiếu, đồ dùng dạy học và các thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục thể chất. Những thiết bị cũ, hư hỏng được kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế; các phòng học, phòng chức năng cũng được sắp xếp lại phù hợp với yêu cầu sử dụng. Mục tiêu là bảo đảm khi bước vào năm học 2026–2027, giáo viên và học sinh có đủ điều kiện tổ chức dạy học ngay từ những ngày đầu, không để việc thiếu thiết bị ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng chương trình.

Các hạng mục cải tạo, xây dựng mới tại Trường Tiểu học Kỳ Lợi (phường Sông Trí) đã cơ bản hoàn thành.

Hiện nay, trên địa bàn phường Sông Trí có 9 dự án đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục đang được triển khai, gồm 2 dự án xây dựng mới và 7 dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp. Các dự án có quy mô và khối lượng khác nhau nhưng phần lớn được đặt mục tiêu hoàn thành để phục vụ năm học 2026–2027. Vì vậy, tiến độ thi công tại từng công trình đang được chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

Ông Nguyễn Huy Hiếu – Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Sông Trí cho biết: Địa phương đang thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các công trình trường học; yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thêm mũi thi công. Phường cũng chủ động tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, đẩy nhanh thủ tục nghiệm thu, thanh toán, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Nhiều công trình trường học đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước ngày tựu trường.

Chuẩn bị cho năm học 2026–2027, Hà Tĩnh đã bố trí hơn 400 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa phòng học, mua sắm thiết bị và cải tạo khuôn viên trường học. Cùng với nguồn lực đầu tư của tỉnh và các địa phương, các nhà trường cũng chủ động rà soát cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, chỉnh trang cảnh quan, xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Thời gian đến ngày tựu trường không còn nhiều. Trên các công trình, từng phần việc đang được gấp rút hoàn thành; các trường học cũng khẩn trương chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón học sinh. Sự chủ động của chính quyền địa phương, ngành giáo dục, các nhà trường và đơn vị thi công đang tạo tâm thế sẵn sàng để năm học mới bắt đầu trong những ngôi trường khang trang, an toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.