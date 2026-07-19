Việt Nam đứng đầu Olympic Hóa học quốc tế

Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 19/7 cho biết bốn học sinh giành huy chương vàng IChO 2026 gồm Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh, Trần Hoàng Nam (cùng học lớp 12, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Đinh Xuân Phúc (lớp 12, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ).

Đội tuyển Việt Nam nằm trong top 1-3 quốc gia có kết quả tốt nhất, cùng Trung Quốc và Ấn Độ. Kể từ khi tham gia IChO năm 1996, đây là năm thứ tư 100% học sinh Việt Nam giành huy chương vàng (trước đó là 2020, 2022 và 2025).

Riêng trong giai đoạn 2020-2026, đội tuyển Việt Nam giành 25 huy chương vàng, 3 huy chương bạc trên tổng 28 lượt tham dự - một thành tích nổi bật theo đánh giá của Bộ.

Đoàn Việt Nam tại IChO 2026. Ảnh: MOET

IChO 2026 được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 10 đến 19/7, với 368 học sinh đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các em thi hai nội dung lý thuyết và thực hành, mỗi phần kéo dài 5 tiếng.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi IChO 2026 được xây dựng theo hướng hiện đại, gắn với những lĩnh vực tiên tiến của hóa học và khoa học vật liệu, như sản xuất ammonia, hóa học hạt nhân, tái sử dụng CO2... Đề không chỉ đánh giá mức độ nắm vững kiến thức, mà còn chú trọng năng lực nhận thức, vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng tự nhiên, quy trình sản xuất và các vấn đề kỹ thuật, công nghệ.