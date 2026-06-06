Nam sinh Hà Tĩnh nhận bằng khen tại Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương

Võ Sỹ Quốc Anh từng nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích giải ba môn Toán quốc gia năm lớp 11 (năm học 2024 - 2025).

Bộ GD&ĐT cho biết vừa nhận được thông tin kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 năm 2026.

Trước đó, ngày 1/6/2026, Ban tổ chức Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) lần thứ 38 đã chính thức phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi.

Theo quy chế của kỳ thi, Ban tổ chức đã trao 166 giải chính thức, gồm 19 HCV, 41 HCB và 106 HCĐ, đồng thời trao 174 bằng khen cho các học sinh có thành tích nổi bật. Đội tuyển Việt Nam có 10 thí sinh được đề nghị xét giải và đạt thành tích gồm: 1 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ và 3 bằng khen.

Theo quy định của Ban tổ chức, mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 10 thí sinh để xét giải; số lượng huy chương được trao cho mỗi quốc gia cũng được giới hạn ở mức tối đa gồm 1 HCV, tối đa 3 HCV và HCB, tối đa 7 HCV, HCB và HCĐ. Với kết quả đạt được, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành số lượng huy chương tối đa theo quy định của kỳ thi.

1 HCV của Việt Nam thuộc về em Trần Đại Thành Danh (lớp 12, Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) với số điểm 27.

2 HCB được trao cho em Phạm Đăng Nguyên (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội) và em Nguyễn Hoàng Phương (lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An) cùng đạt 25 điểm.

4 HCĐ thuộc về các em: Phan Thành Huy (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội), Trần Anh Quân (lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Điện Biên), Nguyễn Đình Tùng (lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Bảo Khánh (lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

3 học sinh được Ban tổ chức trao bằng khen gồm: Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh), Lưu Trọng Phúc (lớp 12, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An), Bùi Nhật Minh (lớp 10, Trường THPT chuyên Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội).

Nam sinh Hà Tĩnh lọt top điểm cao nhất Việt Nam tại Olympic Toán học châu Á – Thái Bình Dương Võ Sỹ Quốc Anh - học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã lọt top 10 thí sinh đạt điểm cao nhất của đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á -Thái Bình Dương năm 2026.

Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, sau các nước Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore.