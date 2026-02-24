Gặp gỡ nam sinh Hà Tĩnh "lọt" đội tuyển Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương

Em Võ Sỹ Quốc Anh - lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vinh dự được chọn vào đội tuyển dự thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương.

Mới đây, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) - đơn vị được Bộ GD&ĐT giao chủ trì, tuyển chọn học sinh dự thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) đã công bố danh sách 22 em dự kỳ thi APMO năm 2026. Trong đó, Hà Tĩnh có 1 đại diện là em Võ Sỹ Quốc Anh - lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2026, Quốc Anh đã khiến giới chuyên môn và thầy cô nể phục khi đạt số điểm ấn tượng 34,5. Với kết quả này, em đứng thứ 2 trong tổng số gần 680 thí sinh dự thi môn Toán trên toàn quốc, chính thức trở thành á khoa quốc gia, vào vòng chọn đội IMO. Đây là bước tiến vượt bậc sau thành tích giải ba HSG quốc gia mà em đạt được từ khi còn học lớp 11.

Quốc Anh (bên trái) luôn bố trí thời gian học tập, ôn luyện một cách khoa học.

Chia sẻ về niềm vui đầu xuân, Quốc Anh khiêm tốn: “Việc được ghi tên vào đội tuyển Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương là cơ hội quý để em được thử thách giới hạn của bản thân ở một đấu trường lớn. Tuy nhiên, em hiểu rằng, đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình chinh phục đầy cam go phía trước. Em tự nhủ phải giữ vững sự tập trung, biến niềm tự hào thành động lực để tiếp tục “đào sâu” những bài toán khó, mang vinh quang về cho quê hương”.

Cũng theo Quốc Anh, thành công này là kết quả của một quá trình tích lũy bền bỉ. Em không xem Toán học là một môn học khô khan với những con số mà là một “ngôn ngữ” đặc biệt để khám phá quy luật của thế giới. Việc lọt vào đội tuyển APMO giúp em có cơ hội giao lưu với những tài năng toán học hàng đầu, từ đó mở rộng nhãn quan và rèn luyện bản lĩnh thi đấu quốc tế.

Những thành tích Quốc Anh đạt được trong suốt những năm học qua chính là nhờ niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng trong học tập.

Nhìn lại bảng thành tích của Quốc Anh, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ bởi số lượng giải thưởng mà em đã gặt hái được. Ngay từ lớp 4, em đã bộc lộ năng khiếu khi giành Huy chương Đồng toàn quốc tại Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ (MYTS). Những năm sau đó là chuỗi thành công nối tiếp: Huy chương Vàng SASMO cấp quốc gia (lớp 6), Huy chương Bạc SIMOC quốc tế (lớp 7) và tiếp tục là Huy chương Bạc SASMO (lớp 8).

Đặc biệt, khi mới là học sinh lớp 8, em đã "vượt cấp" dự thi và giành giải Nhì môn Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh dành cho học sinh lớp 9.

Với Quốc Anh, bước ngoặt lớn nhất là khi em trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ngôi trường giàu truyền thống này đã mở ra một bầu trời tri thức mới, nơi năng khiếu của em được dẫn dắt bởi những thầy, cô giáo tâm huyết. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tư duy toán học của Quốc Anh không dừng lại ở việc giải các bài toán mà đã phát triển thành tư duy hệ thống, logic và sáng tạo. Giải ba quốc gia năm lớp 11 chính là bước đệm hoàn hảo, tạo đà tâm lý vững chắc để em bứt phá mạnh mẽ, ghi danh là á khoa toàn quốc năm lớp 12.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2026, Quốc Anh đã khiến thầy cô và bạn bè nể phục khi đạt số điểm ấn tượng 34,5 và giành vị trí á khoa toàn quốc.

Khi được hỏi về bí quyết để học tốt môn Toán, Quốc Anh bộc bạch: “Em không có bí mật nào quá đặc biệt ngoài sự tập trung cao độ và tính kỷ luật trong việc tự học. Khi đứng trước một bài toán khó, em thường không vội vàng tìm lời giải ngay mà cố gắng tìm hiểu bản chất, nguồn gốc của vấn đề. Em cũng thường xuyên dành thời gian để đọc các tài liệu tiếng Anh, tham gia các diễn đàn toán học uy tín nhằm cập nhật những tư duy giải toán mới của thế giới”.

Theo Quốc Anh, sự cân bằng giữa học và nghỉ ngơi cũng rất quan trọng. Những lúc căng thẳng, em thường tìm đến âm nhạc hoặc các môn thể thao để giải tỏa áp lực, giúp bộ não có khoảng không gian để tái tạo năng lượng sáng tạo.

Quốc Anh là niềm tự hào của gia đình.

Trong niềm xúc động khi chứng kiến thành công của con trai, chị Nguyễn Thị Minh - mẹ của Quốc Anh chia sẻ: “Gia đình tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất để cháu được theo đuổi đam mê mà không áp đặt áp lực thành tích. Kết quả ngày hôm nay là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con và sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô giáo. Chúng tôi chỉ biết nhắn nhủ con hãy cứ tự tin, vững vàng trên con đường mình đã chọn”.

Quốc Anh đang dồn toàn lực để chuẩn bị cho Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương. Đây là sân chơi lớn với độ khó rất cao, đòi hỏi thí sinh phải có sự nhạy bén đặc biệt và kiến thức chuyên sâu.

“Em đang tập trung ôn tập các mảng kiến thức khó như Hình học và Số học - những nội dung thường xuyên xuất hiện trong đề thi quốc tế. Bên cạnh đó, em cũng rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian và tâm lý phòng thi để có thể phát huy tốt nhất năng lực trong thời gian ngắn nhất. Mục tiêu của em là không chỉ làm bài hết khả năng mà còn phải tìm ra những lời giải chính xác, mang dấu ấn cá nhân để đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam” - Quốc Anh chia sẻ.

Sự đồng hành của nhà trường, gia đình, thầy cô sẽ tiếp thêm động lực cho Quốc Anh trong kỳ thi sắp tới.

Nhận xét về cậu học trò ưu tú, thầy Lê Minh Tuấn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Toán 1 cho biết: “Quốc Anh là học sinh có tố chất đặc biệt, thông minh nhưng rất khiêm nhường và có tinh thần cầu thị cao. Điểm mạnh nhất của em là khả năng tự học và tư duy độc lập. Không chỉ xuất sắc ở môn Toán, Quốc Anh còn là học sinh hoà đồng, luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn bè trong học tập. Tôi tin tưởng, với bản lĩnh và nền tảng kiến thức hiện có, em sẽ đạt được kết quả cao tại kỳ thi APMO sắp tới, tiếp nối truyền thống vẻ vang của mái Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh”.

Mùa xuân này, cánh cửa tương lai rộng mở trước mắt chàng trai "vàng" của Toán học Hà Tĩnh. Hy vọng, Quốc Anh sẽ giữ vững phong độ, tự tin chinh phục đấu trường quốc tế, mang vinh quang về cho đất nước và tiếp thêm lửa cho phong trào học tập của thế hệ trẻ quê hương.