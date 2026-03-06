Xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh có khả năng ngoại ngữ tốt

Lần đầu tham dự, đội tuyển tiếng Trung của Hà Tĩnh giành 3 giải Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045” trên địa bàn Hà Tĩnh với mục tiêu chung là nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học đáp ứng nhu cầu học tập, giao tiếp, tiếp cận tri thức, văn hóa, khoa học, công nghệ toàn cầu và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trên thị trường lao động trong nước và quốc tế. Xây dựng một thế hệ trẻ có khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cụ thể, giai đoạn 2025 - 2030, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục duy trì các lớp chuyên ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc; phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức), nâng tổng số ngoại ngữ chuyên lên 4 ngoại ngữ.

Triển khai các lớp dạy tiếng Lào tại các cơ sở giáo dục gần biên giới với nước CHDCND Lào có nhu cầu và đủ điều kiện.

Triển khai các lớp dạy ngoại ngữ khác tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở GDNN-GDTX bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp thực tiễn.

Trường Đại học Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng chương trình, học liệu phục vụ dạy học ngoại ngữ khác tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; mở thêm 1 chuyên ngành về ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức…).

Giai đoạn 2030 - 2035, phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức) tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nâng tổng số ngoại ngữ chuyên lên 5 ngoại ngữ. Tiếp tục triển khai các lớp dạy tiếng Lào tại các cơ sở giáo dục gần biên giới với nước CHDCND Lào có nhu cầu và đủ điều kiện; các lớp dạy ngoại ngữ khác tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở GDNN-GDTX bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp thực tiễn.

Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng hoàn thiện chương trình, học liệu phục vụ dạy học ngoại ngữ khác tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; mở thêm 1 chuyên ngành về ngoại ngữ và chuyên ngành về đào tạo giáo viên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức…).

Giai đoạn 2035 - 2045, phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức) tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nâng tổng số ngoại ngữ chuyên lên 6 ngoại ngữ. Tiếp tục triển khai các lớp dạy tiếng Lào tại các cơ sở giáo dục gần biên giới với nước CHDCND Lào có nhu cầu và đủ điều kiện. Tiếp tục triển khai các lớp dạy ngoại ngữ khác tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở GDNN-GDTX bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp thực tiễn.

Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục duy trì các chuyên ngành về đào tạo ngoại ngữ khác tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; mở thêm 2 chuyên ngành về ngoại ngữ và chuyên ngành về đào tạo giáo viên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức…).

Để đạt các mục tiêu đề ra, đề án tập trung nghiên cứu đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến dạy và học ngoại ngữ, dạy và học bằng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy ngoại ngữ, dạy học bằng ngoại ngữ bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về chất lượng; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong dạy và học ngoại ngữ; xây dựng và triển khai chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu dạy và học ngoại ngữ, dạy và học bằng ngoại ngữ;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo trong dạy học ngoại ngữ, tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học ngoại ngữ, dạy và học bằng ngoại ngữ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thúc đẩy dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam; đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng môi trường dạy và học, sử dụng ngoại ngữ, dạy và học bằng ngoại ngữ; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đề án.