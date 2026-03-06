Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Xây dựng thế hệ trẻ Hà Tĩnh có khả năng ngoại ngữ tốt

Nguyễn Hải
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Giai đoạn 2025 - 2030, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức).

image.jpg
Lần đầu tham dự, đội tuyển tiếng Trung của Hà Tĩnh giành 3 giải Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045” trên địa bàn Hà Tĩnh với mục tiêu chung là nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học đáp ứng nhu cầu học tập, giao tiếp, tiếp cận tri thức, văn hóa, khoa học, công nghệ toàn cầu và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trên thị trường lao động trong nước và quốc tế. Xây dựng một thế hệ trẻ có khả năng ngoại ngữ tốt, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cụ thể, giai đoạn 2025 - 2030, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục duy trì các lớp chuyên ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc; phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức), nâng tổng số ngoại ngữ chuyên lên 4 ngoại ngữ.

Triển khai các lớp dạy tiếng Lào tại các cơ sở giáo dục gần biên giới với nước CHDCND Lào có nhu cầu và đủ điều kiện.

Triển khai các lớp dạy ngoại ngữ khác tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở GDNN-GDTX bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp thực tiễn.

Trường Đại học Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng chương trình, học liệu phục vụ dạy học ngoại ngữ khác tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; mở thêm 1 chuyên ngành về ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức…).

Giai đoạn 2030 - 2035, phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức) tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nâng tổng số ngoại ngữ chuyên lên 5 ngoại ngữ. Tiếp tục triển khai các lớp dạy tiếng Lào tại các cơ sở giáo dục gần biên giới với nước CHDCND Lào có nhu cầu và đủ điều kiện; các lớp dạy ngoại ngữ khác tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở GDNN-GDTX bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp thực tiễn.

Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng hoàn thiện chương trình, học liệu phục vụ dạy học ngoại ngữ khác tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; mở thêm 1 chuyên ngành về ngoại ngữ và chuyên ngành về đào tạo giáo viên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức…).

Giai đoạn 2035 - 2045, phấn đấu mở thêm 1 lớp chuyên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức) tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, nâng tổng số ngoại ngữ chuyên lên 6 ngoại ngữ. Tiếp tục triển khai các lớp dạy tiếng Lào tại các cơ sở giáo dục gần biên giới với nước CHDCND Lào có nhu cầu và đủ điều kiện. Tiếp tục triển khai các lớp dạy ngoại ngữ khác tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở GDNN-GDTX bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp thực tiễn.

Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp tục duy trì các chuyên ngành về đào tạo ngoại ngữ khác tiếng Anh và tiếng Trung Quốc; mở thêm 2 chuyên ngành về ngoại ngữ và chuyên ngành về đào tạo giáo viên ngoại ngữ (tiếng Hàn Quốc hoặc tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Đức…).

Để đạt các mục tiêu đề ra, đề án tập trung nghiên cứu đề xuất, ban hành các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến dạy và học ngoại ngữ, dạy và học bằng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy ngoại ngữ, dạy học bằng ngoại ngữ bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về chất lượng; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong dạy và học ngoại ngữ; xây dựng và triển khai chương trình, giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu, học liệu dạy và học ngoại ngữ, dạy và học bằng ngoại ngữ;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo trong dạy học ngoại ngữ, tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học ngoại ngữ, dạy và học bằng ngoại ngữ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thúc đẩy dạy và học ngoại ngữ tại Việt Nam; đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng môi trường dạy và học, sử dụng ngoại ngữ, dạy và học bằng ngoại ngữ; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện đề án.

Tin liên quan

Tags:

#ngoại ngữ tốt #chuyên ngoại ngữ #chuyên Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Nuôi dưỡng đam mê âm nhạc trong học đường

Dạy âm nhạc theo hướng tăng cường trải nghiệm giúp học sinh Hà Tĩnh được trực tiếp sử dụng nhạc cụ, tự tin cất cao tiếng hát và cảm nhận nghệ thuật bằng trọn vẹn cảm xúc của mình.
Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Hào hứng từ những giờ học đầu xuân mới

Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đã trở lại trường trong không khí rộn ràng, nền nếp với khí thế quyết tâm, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.
6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

6 thay đổi tuyển sinh đại học từ năm 2026

Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Sẵn sàng cho giờ học đầu năm

Kỳ nghỉ Tết khép lại, giáo viên và học sinh Hà Tĩnh đang chủ động chuẩn bị kiến thức, sắp xếp lại nền nếp sinh hoạt, sẵn sàng bước vào những giờ học đầu năm mới...
Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Đưa giáo dục thành động lực tăng trưởng bền vững

Nghị quyết số 71-NQ/TW và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển GD&ĐT. Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm về nội dung này.
Đưa Tết cổ truyền vào trường học

Đưa Tết cổ truyền vào trường học

Không chỉ tạo không khí vui tươi trước thềm năm mới, các hoạt động trải nghiệm Tết tại nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh còn góp phần bồi đắp cho học sinh tình yêu, ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Kết nối hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức với doanh nghiệp Đức

Kết nối hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức với doanh nghiệp Đức

Tại buổi làm việc với đoàn Đại sứ quán CHLB Đức tại Việt Nam, lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh mong muốn Đại sứ quán kết nối hợp tác giữa nhà trường với các doanh nghiệp Đức và doanh nghiệp có vốn đầu tư Đức tại Việt Nam nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường lao động.
Cặp học sinh Đắk Lắk và Hà Nội giành quán quân Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

Cặp học sinh Đắk Lắk và Hà Nội giành quán quân Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup tổ chức đã chính thức tìm ra những quán quân sau Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 1/2 tại Trường Đại học VinUni; khép lại hành trình tranh tài kéo dài hơn 4 tháng với hàng nghìn học sinh đến từ 34 tỉnh, thành cả nước.
Xuân ấm lan tỏa từ những gian hàng Tết dành cho học sinh nghèo

Xuân ấm lan tỏa từ những gian hàng Tết dành cho học sinh nghèo

Những gian hàng Tết, hội chợ xuân rộn ràng sắc màu truyền thống đang trở thành điểm nhấn ý nghĩa trong phong trào “Tết cho bạn nghèo” tại các trường học ở Hà Tĩnh. Không chỉ gây quỹ hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động này còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và nuôi dưỡng và nhân lên giá trị nhân văn trong môi trường giáo dục.