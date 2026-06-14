Chăm lo giáo dục, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ở Xuân Lộc

Đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT xem xét, đánh giá chất lượng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 tại Trường Mầm non Xuân Lộc (5/2026).

Trên địa bàn xã Xuân Lộc hiện có 9 trường công lập, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS; cùng với đó là 4 cơ sở mầm non độc lập. Năm học vừa qua, ngành giáo dục địa phương đối mặt với nhiều khó khăn như tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại một số đơn vị, chất lượng đội ngũ chưa đồng đều, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học còn hạn chế.

Đặc biệt, ảnh hưởng của bão số 5 và bão số 10 năm 2025 đã gây hư hại nghiêm trọng nhiều công trình trường học với tổng thiệt hại hơn 2 tỷ đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học trên địa bàn.

Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Xuân Lộc đã từng bước khắc phục khó khăn, giữ vững chất lượng dạy và học.

Các em nhỏ thích thú xem truyện tranh tại thư viện Trường Mầm non Xuân Lộc (5/2026).

Sau 5 năm được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (năm 2021), nhiều hạng mục cơ sở vật chất của Trường Mầm non Xuân Lộc đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc duy trì các tiêu chí trường chuẩn. Để khắc phục, UBND xã đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng sửa chữa phòng học, phòng chức năng, cổng trường, tường bao; đồng thời bổ sung trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Việc đầu tư kịp thời góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Cô Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lộc cho biết: “Sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương là điều kiện để nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; đồng thời được khối thi đua mầm non số 7 (gồm 13 trường mầm non thuộc các xã Trường Lưu, Gia Hanh, Đồng Lộc và Xuân Lộc) bình bầu là đơn vị dẫn đầu".

Năm học 2025-2026, xã Xuân Lộc đã huy động được gần 4,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường trên địa bàn.

Em Nguyễn Đình Quân - học sinh lớp 8A (Trường THCS Sơn Lộc, xã Xuân Lộc) đạt giải nhất môn Toán lớp 9, Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026, Trường THCS Sơn Lộc đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với 9 học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa lớp 9; 13 học sinh đạt giải cấp tỉnh cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet và 1 học sinh đạt giải cấp quốc gia cuộc thi này.

Đặc biệt, trong số 2 học sinh của xã Xuân Lộc đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh năm học 2025-2026, em Nguyễn Đình Quân - học sinh lớp 8 Trường THCS Sơn Lộc, đã tham gia thi vượt cấp và xuất sắc giành giải nhất môn Toán lớp 9. Kết quả này cho thấy sự quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu từ sớm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của địa phương.

Thầy Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc cho biết: “Nhà trường bám sát chỉ đạo của UBND xã, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu ngay từ lớp 6; xây dựng kế hoạch ôn luyện phù hợp và phân công giáo viên có năng lực, kinh nghiệm trực tiếp phụ trách các đội tuyển. Cùng với đó, trường thường xuyên tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, hội thi giáo viên dạy giỏi, khuyến khích nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của nhà trường tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực”.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ - công chức Phòng Văn hoá - Xã hội (UBND xã Xuân Lộc - bên phải) gặp gỡ, động viên em Nguyễn Đình Quân đạt giải nhất học sinh giỏi tỉnh môn Toán.

Năm học 2025-2026, các trường học trên địa bàn xã Xuân Lộc đã chủ động, linh hoạt trong thực hiện chương trình, kế hoạch năm học; tích cực khắc phục khó khăn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Ở bậc học mầm non, các cơ sở giáo dục tăng cường lồng ghép, tích hợp các phương pháp giáo dục sớm như Montessori, STEM, STEAM... vào nội dung, chương trình và phương pháp dạy học. Đối với cấp tiểu học và THCS, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện hiệu quả; 100% học sinh lớp 3, lớp 4 được học môn Tin học và Tiếng Anh.

Nhờ đó, chất lượng giáo dục của Xuân Lộc tiếp tục được khẳng định. Tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT xếp thứ 2 trong 6 xã của huyện Can Lộc cũ. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều kết quả nổi bật với 19 giải học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, gồm 2 giải nhất, 6 giải nhì, 4 giải ba và 7 giải khuyến khích.