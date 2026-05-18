Hà Tĩnh thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI trong quản lý và giáo dục

Sáng 18/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về một số nội dung liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; trao tặng học bổng cho học sinh Hà Tĩnh; định hướng triển khai chương trình giáo dục STEM – AI- Robotics và trao đổi một số nội dung hợp tác phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tiếp và làm việc với đoàn. Về phía Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội có NGƯT, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

​Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã thông tin về công tác giáo dục, đào tạo của nhà trường. Đồng thời, trao đổi, đề xuất một số nội dung hỗ trợ, hợp tác với tỉnh gồm: trao tặng 150 suất học bổng toàn phần cho học sinh Hà Tĩnh với tổng giá trị hơn 12,4 tỷ đồng hỗ trợ học sinh khó khăn được học tập trong môi trường giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, tiếp cận công nghệ hiện đại và cơ hội việc làm ổn định sau đào tạo; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực quản trị, cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số.

NGƯT, Tiến sĩ Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng đó, định hướng triển khai Chương trình giáo dục STEM – AI – Robotics trong các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực khoa học công nghệ và chuẩn bị nguồn nhân lực số cho địa phương; đề xuất nghiên cứu đề án cải tạo đất cát ven biển miền Trung thành đai rừng - vườn cây kinh tế gắn với phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao những đề xuất hợp tác của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và triển khai giáo dục STEM – Robotics.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính cho ý kiến về đề án cải tạo đất cát ven biển miền Trung thành đai rừng - vườn cây kinh tế gắn với phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Các ý kiến cũng làm rõ hơn về tình hình hoạt động giáo dục nghề nghiệp và định hướng triển khai Chương trình giáo dục STEM - AI - Robotics trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Hà Tĩnh hiện nay; khả năng triển khai các đề xuất phù hợp với thực tiễn của địa phương, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động; công tác phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh...

Hiện nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có 21 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp với 798 nhà giáo tham gia giảng dạy. Quy mô tuyển sinh được cấp phép là 109 nghề/24.925 chỉ tiêu/năm. Giai đoạn 2020 - 2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện tuyển sinh, đào tạo cho 94.279 lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, ngành giáo dục Hà Tĩnh đã từng bước đẩy mạnh giáo dục STEM, chuyển đổi số và ứng dụng AI trong trường học. Hiện 100% cơ sở giáo dục phổ thông đã triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Nhiều trường học đã tổ chức hoạt động STEM, trải nghiệm khoa học, câu lạc bộ Tin học, Robotics. Một số cơ sở giáo dục đã triển khai thí điểm mô hình lớp học thông minh, học liệu số, ứng dụng AI trong quản lý và hỗ trợ dạy học.

Năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT thí điểm giáo dục AI tại 15 cơ sở giáo dục, đồng thời tập huấn đội ngũ giáo viên cốt cán về ứng dụng AI trong dạy học và quản lý giáo dục. Hoạt động STEM ngày càng đi vào nền nếp với các ngày hội STEM, cuộc thi khoa học kỹ thuật, câu lạc bộ Robotics, lập trình và sáng tạo trẻ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận, đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đối với Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những nội dung nhà trường đề xuất có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc.

Về các nội dung cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, trao đổi với nhà trường để rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Trong đó, đối với chương trình học bổng, cần ưu tiên cho học sinh tại các địa phương thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp, tập trung vào những ngành nghề tỉnh có nhu cầu để đào tạo và phục vụ phát triển địa phương sau tốt nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn hai bên tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác trong thời gian tới, không chỉ trong đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên mà còn phối hợp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.