Nêu cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong giải quyết kiến nghị, phản ánh và có văn bản trả lời đầy đủ, rõ ràng cho công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Sáng 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Cùng tham dự phiên tiếp công dân có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại các phiên tiếp công dân trước, đến nay, có 5 vụ việc đã có báo cáo, trả lời công dân; 1 vụ việc chưa có báo cáo, 1 vụ việc giao theo dõi tiến độ và Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trong kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp định kỳ 106 trường hợp/5 vụ việc; tiếp dân thường xuyên 46 trường hợp/19 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 143 đơn, đã tham mưu UBND tỉnh giao, chuyển 82 vụ việc, hướng dẫn 14 vụ việc.

Lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch và UBND phường Hà Huy Tập báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh giao xử lý.

Nội dung đơn nhiều nhất thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng (128 đơn, chiếm 89,5%). Các đơn vị có nhiều đơn gồm phường Thành Sen và các xã: Tiên Điền, Đồng Lộc, Hương Khê, Trường Lưu.

Sở, ngành đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 29/52 vụ việc đúng hạn, còn 23 vụ việc chưa đến kỳ báo cáo. Các xã, phường đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 18/30 vụ việc đúng hạn.

Công dân Phạm Xuân Kiểm (phường Hà Huy Tập) trình bày tại phiên tiếp công dân.

Mở đầu phiên tiếp, công dân Phạm Xuân Kiểm (phường Hà Huy Tập) khiếu nại liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Thanh tra tỉnh và UBND phường Hà Huy Tập soát xét kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý, giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho công dân.

Công dân Đường Xuân Thuỷ (xã Đức Thuỷ) trình bày đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ.

Sau khi nghe đại diện Sở NN&MT giải trình về nội dung liên quan, nhất là đối với việc xác lập quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải thích cho công dân hiểu về quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu, Sở NN&MT rà soát, xử lý. UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời cho công dân.

Về phía công dân, có thể tham vấn ý kiến từ Đoàn Luật sư, Hội Luật gia để nắm rõ hơn các quy định.

Công dân Võ Thị Hương (xã Lộc Hà) đề nghị giải quyết vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng đối với tài sản thuộc diện thu hồi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu UBND xã Lộc Hà phối hợp cùng các đơn vị liên quan soát xét toàn bộ hồ sơ, phương án đền bù và sớm có văn bản trả lời cho công dân.

Các công dân xã Kỳ Văn tại phiên tiếp.

Tiếp đó, các công dân: Võ Văn Nam, Võ Chân Thành và Hồ Thị Huế (xã Kỳ Văn) kiến nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, vấn đề này đã được tỉnh kiến nghị tới các bộ, ngành để giải quyết; qua đó, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho công dân. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, thông tin đầy đủ để người dân hiểu và đồng thuận.

Một số công dân cũng đã kiến nghị liên quan đến việc giao đất tái định cư, xác định ranh giới đất đai... và được giải đáp thấu đáo.

Kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, phải có văn bản trả lời đầy đủ, rõ ràng cho công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận phiên tiếp công dân.

Quá trình xử lý các vụ việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để soát xét, nghiên cứu kỹ hồ sơ, thủ tục và tham mưu phương án giải quyết theo đúng trình tự, thời gian, luật định; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi cho công dân hiểu, chấp hành quy định của pháp luật và đồng thuận với các chủ trương của tỉnh.

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 6 nghị quyết

Qua quá trình thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thông qua 6 nghị quyết cấp thiết trên các lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên, phát triển đô thị, khoa học công nghệ.
Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Tập đoàn Mitsubishi

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: những giá trị mà doanh nghiệp Nhật Bản theo đuổi như chất lượng, kỷ luật, công nghệ, hiệu quả và trách nhiệm xã hội cũng là những điều mà Hà Tĩnh đang hướng tới trong điều hành và xây dựng mô hình phát triển bền vững.
Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng đối với đảng viên vi phạm

Ngày 12/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.
Hà Tĩnh học tập kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh tại Tokyo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, chuyến khảo sát tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Tokyo có ý nghĩa thiết thực đối với Hà Tĩnh trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trên nền tảng dữ liệu.
Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI hoàn thành phiên trọng thể

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn; xứng đáng là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền nhân dân, là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham quan nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại Tokyo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao công nghệ, phương thức quản trị và tinh thần kỷ luật của Nhật Bản trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị. Việc trực tiếp tham quan nhà máy không chỉ giúp đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tiếp cận thực tiễn vận hành một công trình kỹ thuật hiện đại mà còn là cơ hội quý để học tập kinh nghiệm quản lý chất thải bài bản, đồng bộ và bền vững.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI

Sáng 12/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Hà Tĩnh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, mở rộng kết nối với các dòng vốn chất lượng cao

Thành công của hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh mở ra cơ hội kết nối với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản; góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng của tỉnh trong giai đoạn mới.
