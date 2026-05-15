Nêu cao trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5.

Sáng 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5. Cùng tham dự phiên tiếp công dân có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

​Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại các phiên tiếp công dân trước, đến nay, có 5 vụ việc đã có báo cáo, trả lời công dân; 1 vụ việc chưa có báo cáo, 1 vụ việc giao theo dõi tiến độ và Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục tổng hợp, báo cáo theo quy định.



Trong kỳ, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp định kỳ 106 trường hợp/5 vụ việc; tiếp dân thường xuyên 46 trường hợp/19 vụ việc; tiếp nhận và xử lý 143 đơn, đã tham mưu UBND tỉnh giao, chuyển 82 vụ việc, hướng dẫn 14 vụ việc.

Nội dung đơn nhiều nhất thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng (128 đơn, chiếm 89,5%). Các đơn vị có nhiều đơn gồm phường Thành Sen và các xã: Tiên Điền, Đồng Lộc, Hương Khê, Trường Lưu.

Sở, ngành đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 29/52 vụ việc đúng hạn, còn 23 vụ việc chưa đến kỳ báo cáo. Các xã, phường đã có kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh 18/30 vụ việc đúng hạn.

Mở đầu phiên tiếp, công dân Phạm Xuân Kiểm (phường Hà Huy Tập) khiếu nại liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ).

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Thanh tra tỉnh và UBND phường Hà Huy Tập soát xét kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý, giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho công dân.



Công dân Đường Xuân Thuỷ (xã Đức Thuỷ) trình bày đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ.

Công dân Đường Xuân Thuỷ (xã Đức Thuỷ) trình bày đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ.

Sau khi nghe đại diện Sở NN&MT giải trình về nội dung liên quan, nhất là đối với việc xác lập quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải thích cho công dân hiểu về quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh tiếp tục tham mưu, Sở NN&MT rà soát, xử lý. UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời cho công dân.

Về phía công dân, có thể tham vấn ý kiến từ Đoàn Luật sư, Hội Luật gia để nắm rõ hơn các quy định.

Công dân Võ Thị Hương (xã Lộc Hà) đề nghị giải quyết vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng đối với tài sản thuộc diện thu hồi.

Công dân Võ Thị Hương (xã Lộc Hà) đề nghị giải quyết vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng đối với tài sản thuộc diện thu hồi.​

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu UBND xã Lộc Hà phối hợp cùng các đơn vị liên quan soát xét toàn bộ hồ sơ, phương án đền bù và sớm có văn bản trả lời cho công dân.

Tiếp đó, các công dân: Võ Văn Nam, Võ Chân Thành và Hồ Thị Huế (xã Kỳ Văn) kiến nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, vấn đề này đã được tỉnh kiến nghị tới các bộ, ngành để giải quyết; qua đó, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho công dân. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, thông tin đầy đủ để người dân hiểu và đồng thuận.

Một số công dân cũng đã kiến nghị liên quan đến việc giao đất tái định cư, xác định ranh giới đất đai... và được giải đáp thấu đáo.

Kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, phải có văn bản trả lời đầy đủ, rõ ràng cho công dân.

Quá trình xử lý các vụ việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để soát xét, nghiên cứu kỹ hồ sơ, thủ tục và tham mưu phương án giải quyết theo đúng trình tự, thời gian, luật định; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tăng cường tuyên truyền, thông tin rộng rãi cho công dân hiểu, chấp hành quy định của pháp luật và đồng thuận với các chủ trương của tỉnh.