Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức phát động một phong trào thi đua mới - đó là phong trào “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt” trên nền tảng là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”.
Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
Với tinh thần “Thanh niên Hà Tĩnh xung kích - tình nguyện - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, hội nghị kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.
Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức buổi tọa đàm nhằm góp phần nâng cao kỹ năng tiếp cận, chắt lọc thông tin trên mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu hữu nghị mà còn là cơ hội để các đại biểu trẻ Hà Tĩnh bồi đắp bản lĩnh, đổi mới tư duy, hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.