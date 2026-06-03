Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Bà Trần Thị Phương Hoa giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh 28/05/2026 12:19 Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tập trung xây dựng hội vững mạnh toàn diện; giữ vững bản lĩnh của báo chí cách mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

5 đội tranh tài tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá 27/05/2026 21:20 Hội thi là dịp khẳng định vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, chung tay xây dựng môi trường học tập, làm việc không khói thuốc.

Giảm phong trào hình thức, tăng chăm lo thực chất cho người lao động 26/05/2026 08:33 Tháng Công nhân năm 2026 ở Hà Tĩnh ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong cách tổ chức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi 24/05/2026 13:43 Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Sôi nổi hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc" của tuổi trẻ Hà Tĩnh 24/05/2026 12:10 Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ II năm 2026 là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần sống xanh, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.

Sôi nổi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại Hà Tĩnh 23/05/2026 15:57 Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026 tại Hà Tĩnh diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng miền biên giới.

Hà Tĩnh có 1 tập thể, 2 cá nhân được vinh danh điển hình "học Bác" toàn quốc 19/05/2026 18:23 Với những thành tích xuất sắc, 1 tập thể, 2 cá nhân của Hà Tĩnh vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025

Tuổi trẻ góp sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển 19/05/2026 11:03 Với tinh thần “Thanh niên Hà Tĩnh xung kích - tình nguyện - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, hội nghị kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, góp sức trẻ xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.​

Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động hè cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội 17/05/2026 11:15 Chương trình nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi ở Hà Tĩnh, góp phần tổ chức hiệu quả các hoạt động hè cho trẻ em.

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác” 15/05/2026 17:24 Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.

Tự hào 85 năm “Đội ta lớn lên cùng đất nước” 15/05/2026 05:07 Tiếp nối truyền thống 85 năm vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh, thiếu nhi Hà Tĩnh hôm nay đã lan tỏa nhiều phong trào ý nghĩa, khẳng định tinh thần và khát vọng.

Hà Tĩnh có 5 cá nhân đạt Giải thưởng "Cánh én hồng" và "Kim Đồng" 15/05/2026 05:04 Với những thành tích xuất sắc, 2 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cùng 3 cán bộ chỉ huy Đội tiêu biểu của Hà Tĩnh đã vinh dự nhận Giải thưởng “Cánh én hồng” và Giải thưởng “Kim Đồng”.

Trang trọng chương trình 85 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước 13/05/2026 19:23 Chương trình là dịp nhìn lại chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập trong thiếu nhi Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có 3 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI 13/05/2026 11:42 Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng cùng 2 đại biểu Hà Tĩnh được hiệp thương tái cử tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa mới 13/05/2026 10:07 Sau nửa năm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục nhận được tín nhiệm cử giữ chức vụ này trong nhiệm kỳ mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI 12/05/2026 04:54 Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới.

Sôi nổi Ngày hội Đội viên, giao lưu chỉ huy Đội giỏi 11/05/2026 18:57 Ngày hội Đội viên, giao lưu chỉ huy Đội giỏi năm 2026 là dịp để thiếu nhi Hà Tĩnh thể hiện kiến thức, kỹ năng, tinh thần sáng tạo và bản lĩnh của người chỉ huy Đội.

Đồng loạt tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 11/05/2026 14:27 Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 100% liên đội trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức các hoạt động trong ngày đầu tuần.

Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân 11/05/2026 09:42 Hôm nay, ngày 11/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi gặp mặt ý nghĩa nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 10/05/2026 10:00 Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các thế hệ Tổng phụ trách Đội huyện Đức Thọ cũ (Hà Tĩnh) đã tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu đầy ý nghĩa.

Thể hiện được tiếng nói, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh tại đại hội 08/05/2026 14:07 Sáng 8/5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đa dạng các hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 08/05/2026 11:08 Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), thiếu nhi Hà Tĩnh đang sôi nổi tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hà Tĩnh kế thừa, lan tỏa tinh thần nhân đạo quốc tế 08/05/2026 05:15 Tiếp nối, lan tỏa tinh thần nhân đạo của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các giá trị nhân văn bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Mitraco Hà Tĩnh phát động Tháng Công nhân năm 2026 06/05/2026 19:25 Tháng Công nhân năm 2026, Mitraco Hà Tĩnh sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 06/05/2026 17:25 Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức buổi tọa đàm nhằm góp phần nâng cao kỹ năng tiếp cận, chắt lọc thông tin trên mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: Lợi ích kép từ chi phí nhỏ 05/05/2026 08:45 Hưởng ứng Tháng Công nhân, nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm ổn định sản xuất.

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân 01/05/2026 05:20 Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.

Tháng Nhân đạo: Hà Tĩnh phấn đấu huy động 8 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội 29/04/2026 11:36 Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo 2026, các cấp hội chữ thập toàn tỉnh phấn đấu huy động tối thiểu 8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Dấu ấn tuổi trẻ tại “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” 25/04/2026 06:07 “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu hữu nghị mà còn là cơ hội để các đại biểu trẻ Hà Tĩnh bồi đắp bản lĩnh, đổi mới tư duy, hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.