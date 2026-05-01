Công đoàn chuyển mình, người lao động nâng tầm để bắt nhịp thời cuộc

Ông Nguyễn Đức Thạch - Phó Trưởng ban Công đoàn Khu kinh tế, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh: "Đổi mới toàn diện, nâng tầm vai trò cán bộ công đoàn".

Ông Nguyễn Đức Thạch có nhiều năm gắn bó với công nhân, lao động.

Trong bối cảnh tổ chức công đoàn tái cơ cấu để bước vào giai đoạn phát triển mới, vai trò của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách không còn dừng lại ở việc tổ chức phong trào hay chăm lo đời sống đoàn viên theo phương thức truyền thống. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải có sự chuyển mình toàn diện cả về năng lực, tư duy và phương thức hoạt động.

Theo đó, cán bộ công đoàn cần am hiểu pháp luật, nhất là pháp luật lao động để đủ năng lực tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động một cách hiệu quả, đúng quy định. Việc xây dựng mối quan hệ hài hòa, tin cậy với lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn cơ sở cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các hoạt động.

Cán bộ công đoàn phải sâu sát, quan tâm đời sống người lao động.

Để làm được điều đó, cán bộ công đoàn phải sâu sát cơ sở, nhạy bén nắm bắt tình hình doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía; đồng thời, tiếp cận, tuyên truyền, vận động phù hợp. Trong xu thế hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn phải không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng, tích cực ứng dụng công nghệ trong quản lý, truyền thông. Cán bộ công đoàn thế hệ mới cần thực sự đa năng để trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của người lao động.

Bà Võ Thị Tâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh: "Cân bằng “nhiều vai” để xây dựng quan hệ lao động hài hòa".

Bà Võ Thị Tâm nhiều năm đảm nhận vai trò chủ tịch công đoàn trong doanh nghiệp.

Là cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp, thường xuyên tiếp xúc với công nhân, tôi thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Tuy nhiên, bản thân tôi cũng là người lao động, đồng thời là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp nên luôn phải nỗ lực cân bằng nhiều vai trò.

Hiện nay, quan hệ lao động trong doanh nghiệp có nhiều thay đổi. Người lao động ngày càng quan tâm đến môi trường làm việc, thu nhập ổn định và cơ hội phát triển. Trong khi đó, người sử dụng lao động cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực và năng suất. Điều này đòi hỏi công đoàn cơ sở phải nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, góp phần xây dựng môi trường làm việc hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Với sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp và BCH công đoàn, người lao động Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh được quan tâm đời sống vật chất, tinh thần.

Chúng tôi luôn trăn trở làm sao để mỗi đoàn viên cảm nhận rõ vai trò của tổ chức công đoàn, từ đó tin tưởng, gắn bó và sẵn sàng chia sẻ. Những năm qua, công đoàn cơ sở Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã nỗ lực phát huy tốt vai trò, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho gần 1.400 lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Khi người lao động được đảm bảo quyền lợi, họ sẽ yên tâm làm việc, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Anh Phạm Văn Thủy - công nhân Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt: "Chủ động nâng cao tay nghề, thích ứng với yêu cầu mới".

Anh Phạm Văn Thủy luôn nỗ lực nâng cao tay nghề để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

Làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi mạnh mẽ của môi trường lao động trong những năm gần đây. Công việc ngày càng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, kỷ luật nghiêm ngặt và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội để mỗi người lao động nâng cao tay nghề, khẳng định giá trị bản thân.

Trong giai đoạn phát triển mới, trách nhiệm của người công nhân không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn phải chủ động học hỏi, sáng tạo, tham gia cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Bản thân tôi luôn nỗ lực rèn luyện, cập nhật kiến thức để không bị tụt lại phía sau.

Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực logistics của tỉnh nhà.

Gắn bó với công ty nhiều năm, chúng tôi được đảm bảo đầy đủ quyền lợi, được quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần, từ chế độ lương thưởng đến nhà ở, bữa ăn ca. Điều đó giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

Tôi mong muốn doanh nghiệp và các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư hơn nữa để chúng tôi không chỉ là lực lượng sản xuất mà còn là một phần quan trọng trong sự phát triển chung. Khi được quan tâm đúng mức, người lao động sẽ toàn tâm cống hiến cho doanh nghiệp, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh.

Chị Nguyễn Thị Oanh - công nhân Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach: "Tăng cường hỗ trợ lao động nữ".

Chị Nguyễn Thị Oanh cũng như phần lớn lao động nữ trong các doanh nghiệp mong muốn tiếp tục được quan tâm chế độ chính sách.

Người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp hiện nay phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tay nghề và tác phong kỷ luật. Với lao động nữ, khó khăn càng lớn hơn khi vừa phải hoàn thành công việc tại doanh nghiệp, vừa đảm đương trách nhiệm gia đình. Dù vậy, chúng tôi luôn nỗ lực vượt qua để ổn định cuộc sống và đóng góp cho sự phát triển chung.

Trong thời gian qua, vai trò của lao động nữ ngày càng được quan tâm hơn. Tại công ty của chúng tôi, các chính sách về thai sản, chăm sóc sức khỏe, điều kiện làm việc cho lao động nữ khá tốt. Những ngày lễ tết, chúng tôi được tổ chức công đoàn triển khai nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần, tạo sự gắn kết, sẻ chia giữa các bộ phận.

Các nữ công nhân Công ty TNHH Trang phục quốc tế Gaiwach vui tươi trong tiệc sinh nhật được công đoàn tổ chức.

Tôi kỳ vọng tổ chức công đoàn tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho công nhân, đặc biệt là lao động nữ. Đồng thời, mong muốn doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến điều kiện làm việc và đời sống của chị em. Khi được sẻ chia, hỗ trợ, người lao động, đặc biệt là lao động nữ sẽ có thêm điều kiện để xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái và có thêm động lực để gắn bó lâu dài, cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp.