Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Phúc Sơn
(Baohatinh.vn) - Với nhiều hoạt động thiết thực từ an sinh xã hội, chuyển đổi số đến xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai sôi nổi các phần việc ngay trong giai đoạn đầu Tháng Thanh niên.

bqbht_br_huong-xuan.jpg
Sau lễ ra quân Tháng Thanh niên 2026 được tổ chức tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trên toàn tỉnh. Ảnh: Đoàn Thanh niên xã Hương Xuân hỗ trợ bà con thôn Vĩnh Giang dựng cọc, làm giàn sản xuất nông nghiệp.
bqbht_br_uedc.jpg
Chi đoàn Báo Hà Tĩnh phối hợp với Đoàn Thanh niên HĐND tỉnh, Chi đoàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh trao tặng công trình “Tuyến đường điện thanh niên” tại phường Hà Huy Tập.
bqbht_br_ca-huong-khe.jpg
Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền. Ảnh: Chi đoàn Công an xã Hương Khê tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – 95 năm tự hào”.
bqbht_br_tran-phu-3.jpg
bqbht_br_tran-phu.jpg
bqbht_br_tran-phu-2.jpg
Các hoạt động của Tháng Thanh niên đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, bám sát chủ đề, các nội dung của kế hoạch và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: Tuổi trẻ phường Trần Phú ra quân tuyên truyền lưu động hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên các tuyến phố và khu dân cư.
bqbht_br_loc-ha.jpg
Nhiều công trình, phần việc được triển khai hiệu quả, thiết thực, trọng tâm, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng nhân dân địa phương. Từ đó nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tham gia phối hợp của các ngành trong việc chung tay thực hiện. Ảnh: ĐVTN ra quân vệ sinh môi trường biển tại xã Lộc Hà.
bqbht_br_ky-xuan.jpg
Đoàn xã Kỳ Xuân tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại Trung tâm Hành chính công xã.
bqbht_br_thien-cam.jpg
Đoàn xã Thiên Cầm vệ sinh môi trường biển, sẵn sàng cho mùa du lịch.
bqbht_br_tien-dien.jpg
Đoàn xã Tiên Điền ra mắt công trình thanh niên trị giá 35 triệu đồng và triển khai nhiều hoạt động vệ sinh môi trường.
bqbht_br_kim-hoa.jpg
Đoàn xã Kim Hoa ra quân Tháng Thanh niên, hỗ trợ vệ sinh, quét vôi tường rào nhà văn hóa, điểm bầu cử.

Trong tuần đầu của Tháng Thanh niên, toàn tỉnh đăng tải hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền; tổ chức 50 hoạt động hành hương, kết nạp đoàn và 80 diễn đàn, sinh hoạt, tọa đàm kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn; giới thiệu 152 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Các cấp bộ Đoàn duy trì 75 đội hình “Bình dân học vụ số” với gần 300 thành viên và gần 300 tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức 60 lớp tập huấn kỹ năng số cho hơn 1.500 đoàn viên, người dân; hơn 1.800 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ tại 69 trung tâm hành chính công cấp xã.

Hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh với việc huy động nguồn lực xây mới, sửa chữa 8 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ trị giá hơn 450 triệu đồng; tổ chức 1 chương trình hiến máu tiếp nhận gần 300 đơn vị máu và 3 đợt khám, cấp phát thuốc cho gần 2.000 người dân. Toàn tỉnh thành lập 200 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 2.300 lượt đoàn viên tham gia, triển khai hơn 350 hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; xây dựng 5 tuyến đường điện năng lượng mặt trời dài 6,7 km trị giá hơn 250 triệu đồng; sửa chữa, làm mới 8,5 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 25 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, xóa 20 điểm đen rác thải. Bên cạnh đó, tổ chức 12 lớp tư vấn hướng nghiệp cho hơn 2.200 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 530 thanh niên nông thôn, hỗ trợ xây dựng 3 mô hình kinh tế thanh niên quy mô trên 200 triệu đồng...

