Rộn ràng khí thế Tháng Thanh niên

Trong tuần đầu của Tháng Thanh niên, toàn tỉnh đăng tải hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền; tổ chức 50 hoạt động hành hương, kết nạp đoàn và 80 diễn đàn, sinh hoạt, tọa đàm kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn; giới thiệu 152 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Các cấp bộ Đoàn duy trì 75 đội hình “Bình dân học vụ số” với gần 300 thành viên và gần 300 tổ công nghệ số cộng đồng; tổ chức 60 lớp tập huấn kỹ năng số cho hơn 1.500 đoàn viên, người dân; hơn 1.800 lượt đoàn viên tham gia hỗ trợ tại 69 trung tâm hành chính công cấp xã.

Hoạt động an sinh xã hội được đẩy mạnh với việc huy động nguồn lực xây mới, sửa chữa 8 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ trị giá hơn 450 triệu đồng; tổ chức 1 chương trình hiến máu tiếp nhận gần 300 đơn vị máu và 3 đợt khám, cấp phát thuốc cho gần 2.000 người dân. Toàn tỉnh thành lập 200 đội hình thanh niên tình nguyện với hơn 2.300 lượt đoàn viên tham gia, triển khai hơn 350 hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; xây dựng 5 tuyến đường điện năng lượng mặt trời dài 6,7 km trị giá hơn 250 triệu đồng; sửa chữa, làm mới 8,5 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 25 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, xóa 20 điểm đen rác thải. Bên cạnh đó, tổ chức 12 lớp tư vấn hướng nghiệp cho hơn 2.200 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 530 thanh niên nông thôn, hỗ trợ xây dựng 3 mô hình kinh tế thanh niên quy mô trên 200 triệu đồng...