Cụm đèn đỏ ở trung tâm xã Thạch Hà hoạt động trở lại

(Baohatinh.vn) - Sau khi cụm đèn tín hiệu giao thông hư hỏng, tại khu vực ngã tư đường Lý Tự Trọng giao với đường Nhật Quang ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra tai nạn chết người.
Theo ghi nhận của PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, hiện nay, cụm đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư đường Lý Tự Trọng (quốc lộ 1 qua trung tâm xã Thạch Hà) giao với đường Lý Nhật Quang, đã hoạt động trở lại sau nhiều tháng bị hư hỏng do ảnh hưởng của các đợt mưa bão năm 2025.
Theo ông Nguyễn Văn Sáu, trong thời gian chờ dự án triển khai, do ngã tư Lý Tự Trọng - Lý Nhật Quang có tình hình giao thông phức tạp, nhất là ngay gần Trường THPT Lý Tự Trọng, địa phương phối hợp với các ngành chức năng sử dụng thiết bị ở các cụm đèn khác để đưa hệ thống đèn tín hiệu ở đây hoạt động trở lại. Tuy nhiên đây là giải pháp mang tính tạm thời. Việc khắc phục hoàn toàn phải chờ dự án triển khai.
Trong thời gian cụm đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Lý Tự Trọng - Lý Nhật Quang, xã Thạch Hà hư hỏng, ngưng hoạt động, tại đây đã xảy ra tai nạn giao thông chết người, gây lo lắng người tham gia giao thông.
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa hư hỏng các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của bão, lũ.
Dự án được thực hiện nhằm sửa chữa, khắc phục hư hỏng của các cụm đèn tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo khả năng hoạt động bình thường, an toàn và liên tục; đưa hệ thống trở lại trạng thái vận hành theo đúng chức năng.
Tổng mức đầu tư dự án khoảng 11,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025 (9,6 tỷ đồng), ngân sách cấp tỉnh (1,9 tỷ đồng); hoàn thành trong năm 2026.
