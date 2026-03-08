Cụm đèn đỏ ở trung tâm xã Thạch Hà hoạt động trở lại

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 243/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa hư hỏng các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của bão, lũ.

Dự án được thực hiện nhằm sửa chữa, khắc phục hư hỏng của các cụm đèn tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo khả năng hoạt động bình thường, an toàn và liên tục; đưa hệ thống trở lại trạng thái vận hành theo đúng chức năng.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 11,5 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025 (9,6 tỷ đồng), ngân sách cấp tỉnh (1,9 tỷ đồng); hoàn thành trong năm 2026.