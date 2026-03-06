Hotline: 02393.693.427
Phá tụ điểm “xóc đĩa” trong nhà hoang trên núi

Đức Quang
(Baohatinh.vn) - Công an xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) đột kích căn nhà hoang ở thôn Xuân Sơn, bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ hơn 9,3 triệu đồng.

bqbht_br_z7592029228651-0c77b75f1ee02d4268c09004575cb28c.jpg
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tổng số tiền sử dụng để đánh bạc hơn 9,3 triệu đồng và các tang vật có liên quan.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Công an xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một số đối tượng thường xuyên tụ tập tại một căn nhà bỏ hoang trên khu vực đồi núi, hẻo lánh thuộc thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu để tổ chức đánh bạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian theo dõi, chiều ngày 2/3/2026, Công an xã Toàn Lưu đã tổ chức lực lượng đột kích, bắt quả tang 7 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa”.

Các đối tượng bị bắt gồm: Dương Đình Vũ (SN 2001), Trần Văn Ánh (SN 1992), Đào Viết Độ (SN 1994), Biện Văn Mỹ (SN 1989), Trần Văn Đức (SN 1991), Biện Văn Phi (SN 1986), Dương Văn Hoài (SN 1986), đều trú tại thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

bqbht_br_z7591418636893-7cb1a2098aaee9d826b86eb1d118b167.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Đánh bạc”.

Ngày 5/3/2026, Công an xã Toàn Lưu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội “Đánh bạc”, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh đối với 7 đối tượng nói trên.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

