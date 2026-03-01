Rầm rộ "kinh doanh nỗi sợ" từ đời thực đến mạng xã hội

Mê tín dị đoan không còn là chuyện mới, nhất là mỗi dịp đầu năm, các hoạt động xem bói, xem tướng dưới nhiều hình thức lại càng "nở rộ". Người ta tin tưởng vô điều kiện vào những người tự xưng là "thầy", "cô" có khả năng nhìn thấu tương lai và quá khứ. Khi niềm tin thiếu đi bộ lọc của lý trí, người ta rất dễ bị dẫn dắt.

Tại thôn Xuân Phượng, xã Lộc Hà, thời gian gần đây rộ tin đồn về tài bói toán của người được gọi là "cô" Tình. Hoạt động này đang diễn ra công khai. Hằng ngày, có hàng chục người dân xếp hàng chờ đợi để được bắt bài, soi chiếu tương lai.

Người tự xưng là "cô" Tình thực hiện bắt bài "phán" vận mệnh cho người dân.

Kinh phí xem bói không cố định. Người ít thì năm chục, một trăm, người nhiều thì vài trăm thậm chí tiền triệu. Niềm tin vào số mệnh, vận hạn trong gia đình được đặt trọn vào những lá bài. Theo người dân địa phương, mỗi ngày có hàng trăm người từ các nơi tập trung về tại nhà "cô" Tình để bắt bài, xem bói. Tuy nhiên, điều đáng nói là người trong vùng lại khá thờ ơ.

Ông P.V.H, người dân thôn Xuân Phượng, xã Lộc Hà, cho biết: “Chủ yếu là người ở các địa phương khác và Nghệ An vào, xe cộ xếp hàng dài chờ đến lượt, còn người dân ở đây thì hầu như không ai đi xem”.

Tiếp tục tìm đến một địa chỉ khác ở thôn Chi Lệ, xã Xuân Lộc, ngay từ ngoài đường vào, chúng tôi đã bắt gặp những tấm biển chỉ dẫn đặt công khai ngoài đường lớn.

Biển chỉ dẫn bãi đỗ xe vào nhà "thầy" Hùng được đặt công khai.

Theo hướng dẫn của một người phụ nữ và một người tự xưng là "thầy" Tứ giúp lễ, chúng tôi ghi phiếu và ra vườn hái lá để được thầy xem gia sự, không quên kèm theo lời dặn bỏ hai trăm nghìn đồng vào theo phiếu. Sau một thời gian chờ đợi, một người tự xưng là "thầy" Hùng bắt đầu tiến hành thắp nhang, khấn vái và thực hiện "sứ mệnh" đặc biệt của mình.

Người vào ra, tập trung đông đúc tại tư gia nhà "thầy" Hùng.

Đáng chú ý, trong lúc người tự xưng là thầy Hùng thực hiện nghi lễ, một số người được giới thiệu là “bị vong nhập” liên tục có biểu hiện run rẩy, lẩm bẩm, được những người xung quanh phụ họa bằng lời giải thích mang màu sắc tâm linh.

Một người phụ nữ được cho là "vong" nhập được dìu ra khỏi điện thờ.

Niềm tin mù quáng không chỉ khiến người dân tốn kém tiền bạc, mà còn dẫn đến sự lệ thuộc về tinh thần. Nhiều quyết định quan trọng trong cuộc sống từ làm ăn, hôn nhân đến chữa bệnh bị chi phối bởi những lời phán thiếu cơ sở khoa học.

Bà P.T.H (xã Cẩm Bình) - người đã từng xem bói và nhờ "thầy" Hùng cúng lễ giải hạn cho hay: “Trong nhà liên tiếp xảy ra tang sự. Khi đi xem, thầy cho rằng gia đình “trùng tang” và yêu cầu làm lễ hóa giải. Gia đình cũng bỏ tiền ra làm theo các yêu cầu của thầy, thế nhưng sau đó lại vẫn tiếp diễn tang khó”.

Không ít người vẫn gửi niềm tin mù quáng vào các "cô", "cậu", "thầy" tự xưng.

Thực tế đặt ra một câu hỏi lớn: Vì sao những hoạt động hành nghề mê tín dị đoan tại nhà lại có thể tồn tại trong thời gian dài, công khai, rầm rộ mà chưa bị phát hiện, xử lý kịp thời? Rõ ràng, khoảng trống trong công tác quản lý địa bàn, cùng với sự biến tướng ngày càng tinh vi của các hoạt động mê tín dị đoan đang khiến nhiều cá nhân, tổ chức hành nghề trái phép tồn tại dai dẳng, gây hệ lụy cho xã hội.

Không chỉ xem bói trực tiếp, hiện nay, các dịch vụ mê tín dị đoan bắt đầu khoác lên mình hình hài mới như những "vòi bạch tuộc" trên không gian mạng. Chỉ cần một cái chạm tay, một lượt chuyển khoản, nỗi sợ của bạn sẽ được định giá từ vài trăm ngàn đến hàng chục triệu đồng. Cả một thị trường dịch vụ tâm linh đang nở rộ trên tất cả các nền tảng mạng xã hội như facebook, tiktok, zalo cho đến các website… nơi mọi lời phán có thể thao túng tâm lý chỉ trong vài giây.

Hình thức xem bói online ngày càng tinh vi.

Mê tín 4.0 không cần khói hương nghi ngút. Chỉ cần một chiếc smartphone và một tài khoản ngân hàng, người xem có thể tham gia các buổi xem bói trực tuyến, nghe “phán vận mệnh”, xin giải hạn, cầu tài, cầu duyên… mọi lúc, mọi nơi. Kịch bản chung của các đối tượng thứ tự là: hù dọa, phán xét, đánh vào tâm lý lo lắng, nhẹ dạ cả tin của người xem bói và sau đó đưa ra giải pháp đắt đỏ. "Vong theo" hay "căn quả" trở thành những thuật ngữ vạn năng để móc túi khách hàng. Từ hoạt động bói toán, xem tướng số online, nhiều người nhẹ dạ cả tin đã tìm đến các đối tượng này để thỉnh vật phẩm phong thuỷ, nộp tiền làm lễ, thực hiện các hoạt động bói toán, cúng bái, mê tín.

Từ việc "mồi" xem miễn phí, nhiều người đã bị "móc túi" bằng chiêu trò mua các vật phẩm phong thuỷ để trừ xui, giải hạn.

Cũng vì tin vào lời thầy bói khi xem qua mạng, chị T.T.H (xã Hương Sơn) đã mất hàng chục triệu đồng cho thầy làm lễ để hóa giải vận hạn. “Lúc đó tôi hoang mang lắm. Thầy phong thủy trên mạng nói những điều rất đáng sợ về chồng và con tôi, khiến tôi mất ăn mất ngủ. Người ta bảo phải làm lễ gấp thì mới hóa giải được, nên tôi tin và chuyển tiền. Nhưng càng làm thì càng bị yêu cầu chuyển thêm. Đến lúc bình tĩnh lại, tôi tìm hiểu thì mới nhận ra mình đã bị lừa.” – chị H. chia sẻ.

Theo các chuyên gia pháp lý, mọi hành vi lợi dụng tín ngưỡng, mê tín dị đoan để trục lợi, xâm phạm trật tự xã hội, đời sống tinh thần và tài sản của người dân đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

“Pháp luật hiện hành nghiêm cấm hành vi hành nghề mê tín dị đoan, đặc biệt là việc lợi dụng bói toán để thu tiền, gây hoang mang trong Nhân dân. Những trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các hoạt động mê tín dị đoan, bói toán không còn diễn ra công khai mà biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi, chủ yếu ẩn mình trên mạng hoặc các tư gia. Việc giao dịch thường thông qua mạng xã hội, chuyển khoản cá nhân, quảng bá dưới danh nghĩa “tư vấn tâm linh”, nên công tác phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý vi phạm gặp cũng gặp nhiều khó khăn” – Luật sư Võ Thị Thắng, Công ty Luật TNHH Hải Đăng phân tích.

Người dân cần nâng cao nhận thức thực hành tín ngưỡng một cách văn minh, lành mạnh

Xem bói vốn được nhiều người tìm đến như một cách giải tỏa lo lắng, tìm lời khuyên cho những ngã rẽ trong cuộc sống. Thế nhưng, khi nỗi bất an bị lợi dụng, khi những lời phán đoán vô căn cứ được khoác lên vẻ huyền bí để dẫn dắt tâm lý đám đông, hoạt động xem bói không chỉ khiến người dân tốn kém tiền bạc mà còn dễ làm lệch lạc nhận thức, gieo rắc hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến các quyết định quan trọng của mỗi cá nhân, gia đình.

Từ góc độ quản lý nhà nước và xây dựng đời sống văn hóa, việc để tình trạng xem bói tràn lan, biến tướng kéo dài đặt ra yêu cầu cấp thiết về tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường giám sát ở cơ sở.