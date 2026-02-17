Hotline: 02393.693.427
Kiểm tra nồng độ cồn mùng 1 Tết ở Hà Tĩnh, vẫn có tài xế bị xử lý

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Từ 10h mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đồng loạt triển khai việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.

bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-10.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-10v.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-1a.jpg
Từ 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) - thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), các tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-04.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-03a.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con03.jpg
Việc kiểm tra nồng độ cồn ngày đầu năm mới là một trong các nhiệm vụ trong tổng thể kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-5a.jpg
Tâm lý của người dân thường cho rằng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng sẽ “nghỉ xả hơi” hoặc “du di” cho những ly rượu mừng xuân, dẫn đến việc chủ quan cầm lái sau khi đã uống rượu bia. Vì vậy, sự hiện diện của các chốt kiểm tra là biện pháp răn đe hiệu quả nhất để ngăn chặn những tai nạn có thể xảy ra ngay trong ngày vui đầu năm.
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-7.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-04b.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-01a.jpg
Ghi nhận thực tế của PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tại các chốt kiểm tra cho thấy, quy trình kiểm tra diễn ra nhanh gọn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật cũng như điều lệnh ngành.
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-2b.jpg
Các tài xế khi được yêu cầu dừng xe đều được các chiến sĩ CSGT gửi lời chúc mừng năm mới trước khi thực hiện đo nồng độ cồn.
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-2aa.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-2a.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-02.jpg
Đa số người dân chấp hành nghiêm túc, một số người tỏ ra bất ngờ, thậm chí có chút bối rối khi thấy chốt kiểm tra hoạt động ngay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán.
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-conn.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-6.jpg
Tuy nhiên, cũng lác đác xuất hiện những trường hợp vi phạm. Một số tài xế khi bị phát hiện có nồng độ cồn đều cố phân trần “Tết nên khó tránh được việc không uống”, hay “Chỉ mới uống vài ba chén, vẫn tỉnh táo để lái xe”. Các chiến sĩ CSGT Hà Tĩnh mềm mỏng giải thích nhưng kiên quyết lập biên bản xử lý nghiêm minh.
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-04a.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-2c.jpg
bqbht_br_csgt-kiem-tra-nong-do-con-4b.jpg
Việc kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết là một bước đi chiến lược nhằm thay đổi căn bản thói quen của người Việt trước việc “ép bia, ép rượu” dịp Tết đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều thế hệ, và để thay đổi điều này không thể chỉ dựa vào tuyên truyền suông mà cần những hành động thực tế, quyết liệt và liên tục.
Video: CSGT Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn mùng 1 Tết.

