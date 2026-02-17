Kiểm tra nồng độ cồn mùng 1 Tết ở Hà Tĩnh, vẫn có tài xế bị xử lý

(Baohatinh.vn) - Từ 10h mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đồng loạt triển khai việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.
Từ 10h ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ) - thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), các tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.
Việc kiểm tra nồng độ cồn ngày đầu năm mới là một trong các nhiệm vụ trong tổng thể kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) dịp Tết Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm 2026.
Ghi nhận thực tế của PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tại các chốt kiểm tra cho thấy, quy trình kiểm tra diễn ra nhanh gọn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật cũng như điều lệnh ngành.
Đa số người dân chấp hành nghiêm túc, một số người tỏ ra bất ngờ, thậm chí có chút bối rối khi thấy chốt kiểm tra hoạt động ngay sáng mùng 1 Tết Nguyên đán.
Tuy nhiên, cũng lác đác xuất hiện những trường hợp vi phạm. Một số tài xế khi bị phát hiện có nồng độ cồn đều cố phân trần “Tết nên khó tránh được việc không uống”, hay “Chỉ mới uống vài ba chén, vẫn tỉnh táo để lái xe”. Các chiến sĩ CSGT Hà Tĩnh mềm mỏng giải thích nhưng kiên quyết lập biên bản xử lý nghiêm minh.
Việc kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết là một bước đi chiến lược nhằm thay đổi căn bản thói quen của người Việt trước việc “ép bia, ép rượu” dịp Tết đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều thế hệ, và để thay đổi điều này không thể chỉ dựa vào tuyên truyền suông mà cần những hành động thực tế, quyết liệt và liên tục.
Trước việc lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến làm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm đô thị Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả trong phân luồng, điều tiết giao thông.
Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.