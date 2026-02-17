Kiểm tra nồng độ cồn mùng 1 Tết ở Hà Tĩnh, vẫn có tài xế bị xử lý

34 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ Tết 15/02/2026 05:00 Trong ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ (14/2), cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm 34 người chết, 31 người bị thương, theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Nhiều ki-ốt lấn chiếm, sai quy hoạch đe dọa an toàn cháy nổ tại chợ Hà Tĩnh 14/02/2026 14:00 Hàng hóa lấn chiếm lối thoát hiểm, hệ thống điện tạm bợ và xây dựng sai quy hoạch gây nguy hiểm nghiêm trọng tại chợ Hà Tĩnh, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm.

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong ngày đầu nghỉ Tết 14/02/2026 12:23 Sáng 14/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình giao thông trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh diễn ra khá thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình 14/02/2026 09:00 Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.

Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành 13/02/2026 15:00 Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.

“Xe dù, bến cóc” nóng lên dịp cận Tết ở Hà Tĩnh 13/02/2026 14:33 Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng “xe dù, bến cóc” diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ TNGT trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Thay đổi thói quen từ bàn nhậu 13/02/2026 10:22 Dán các tấm poster, phổ biến pháp luật cho người dân... là những việc mà lực lượng CSGT công an Hà Tĩnh đang làm để phòng ngừa việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Làm gì trong 5 phút “vàng” đối mặt với “bà hỏa”? 13/02/2026 10:09 Việc tận dụng hiệu quả “5 phút vàng”, khoảng thời gian quyết định ngay khi đám cháy mới phát sinh, được xác định là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại.

Video: Vào tiệm vàng giả vờ mua rồi cướp 12/02/2026 14:20 Cướp 2 chỉ vàng, Nguyễn Thanh Hùng tháo chạy qua vườn dừa, nhà dân, nhưng bị hàng chục cảnh sát truy vết bắt giữ khi đang chơi ma túy.

Đánh bạc bằng máy bắn cá tại trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh 12/02/2026 08:55 Các đối tượng tổ chức mua lại xu của người chơi thắng và bán lại cho người có nhu cầu, từ đó hình thành hoạt động đánh bạc trá hình bằng máy bắn cá tại 1 trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Xe khách chở 34 người cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 12/02/2026 07:54 Ôtô giường nằm chở 34 người chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Hòa Xuân (Phú Yên cũ), bất ngờ bốc cháy, rạng sáng 12/2.

Khởi tố đối tượng buôn pháo hoa nổ trái phép 11/02/2026 14:22 Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố Lường Khắc Đức (xã Cẩm Bình) về tội “Buôn bán hàng cấm”, thu giữ 3 bánh pháo hoa nổ, 19 quả pháo trứng.

Gia tăng tình trạng shipper vi phạm giao thông dịp cận Tết 10/02/2026 13:30 Áp lực đơn hàng tăng cao dịp cận Tết ở Hà Tĩnh khiến tình trạng shipper vi phạm giao thông (chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều) gia tăng.

Một ngân hàng ở Việt Nam bị lừa đảo hơn 300 tỷ đồng 09/02/2026 14:49 Nhóm nghi phạm bị cáo buộc dùng pháp nhân Công ty Hoàng Thành làm trung tâm để lập hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn khống và che giấu dòng tiền để lừa 318 tỷ đồng của một ngân hàng.

Ngăn “bà hỏa” ghé chùa, đền trong những ngày Tết 09/02/2026 08:59 Ngăn “bà hỏa” ghé chùa, đền dịp Tết, lực lượng PCCC Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, tập huấn, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy tại các cơ sở thờ tự đông khách.

Cảnh báo tai nạn giao thông gia tăng trong thời tiết mưa gió 09/02/2026 05:16 Thời tiết mưa gió làm tăng đáng kể nguy cơ tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh khi mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.

Buôn bán động vật hoang dã cuối năm… vẫn nóng! 08/02/2026 13:58 Cuối năm, khi nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm rừng gia tăng, tình trạng săn bắt, mua bán động vật hoang dã trên địa bàn Hà Tĩnh lại có dấu hiệu “nóng” trở lại.

Vụ 2 đường dây thuốc giả: Thực phẩm giảm cân chứa chất cấm gây đột quỵ 08/02/2026 12:46 Trong hàng nghìn sản phẩm thuốc giả bị Công an Thanh Hóa thu giữ, có một số thực phẩm chức năng chứa Sibutramine - chất cấm có thể gây đột quỵ và suy tim.

Xe máy va chạm nhau, 3 người thương vong 08/02/2026 07:01 Vụ tại nạn xẩy ra vào hồi 21 giờ phút ngày 7/2/2025, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 281 và đường liên thôn Yên – Liên Sơn, xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu tại Hà Tĩnh 07/02/2026 16:38 Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa”, thu giữ gần 5 tấn gạo giả, khởi tố 1 bị can.

Số phận pháp lý của hai kẻ cướp ngân hàng sẽ ra sao? 07/02/2026 12:53 Với số tiền chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng, khung hình phạt các nghi phạm có thể đối diện là 18-20 năm hoặc tù chung thân. Riêng Tài "Đen" còn có thể bị thêm mức án về tội Giết người.

Dùng kéo đâm cha đẻ vì không cho mượn sổ đỏ 07/02/2026 09:50 Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm cha đẻ do không được đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để cầm cố lấy tiền trả nợ.

Lập 19 tổ công tác chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn 07/02/2026 05:30 Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.