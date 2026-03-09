Hotline: 02393.693.427
Pháp luật

An ninh trật tự

Nhiều biển báo trên quốc lộ 8A mất tác dụng vì bị xoay sai hướng

Tiến Long
(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, nhiều biển báo giao thông bị xoay sai hướng trên quốc lộ 8A gây khó khăn cho các phương tiện.

bqbht_br_anh-1.jpg
Trên tuyến quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1, nhiều biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm đang mất tác dụng khi bị xoay lệch hướng, quay vào nhà dân, sân vận động hoặc bị hạ thấp xuống vệ đường. Thực trạng này không chỉ khiến hệ thống báo hiệu giao thông trở nên vô nghĩa mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.
bqbht_br_anh-2.jpg
Một biển báo giao thông bị xoay ngược, quay thẳng vào nhà dân thay vì hướng ra lòng đường nên người tham gia giao thông không thể quan sát.
bqbht_br_anh-3.jpg
Biển báo giao thông tại khu vực gần sân vận động xã Sơn Kim 1 bị xoay lệch hướng, quay vào phía trong sân.
bqbht_br_anh-4.jpg
Một biển báo bị hạ thấp xuống sát lề đường, gần như mất hoàn toàn tầm quan sát đối với người điều khiển phương tiện.
bqbht_br_anh-5.jpg
Cận cảnh một biển báo giao thông bị xoay ngang, không còn giá trị cảnh báo cho phương tiện lưu thông.
bqbht_br_anh-6-ok.jpg
bqbht_br_anh-7.jpg
bqbht_br_ok.jpg
Phương tiện di chuyển qua đoạn đường nhưng khó nhận diện hệ thống biển báo do bị xoay lệch.
bqbht_br_ket.jpg
Hệ thống biển báo giao thông được lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Tuy nhiên, khi các biển báo bị xoay sai hướng hoặc đặt không đúng vị trí, chức năng cảnh báo gần như không còn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 8A.

