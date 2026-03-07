Đăng kiểm Hà Tĩnh lý giải việc "đạp hết ga" khi đo khí thải xe động cơ máy dầu

(Baohatinh.vn) - Tất cả các xe động cơ diesel khi tới kiểm định tại các cơ sở ở Hà Tĩnh, đăng kiểm viên đều phải "đạp hết ga" trong thời gian ngắn để đo độ khí thải.
Từ đầu tháng 3 tới nay, quy trình kiểm định ô tô chính thức thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn, trong đó trọng tâm là siết kiểm soát khí thải. Ghi nhận tại các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn Hà Tĩnh cho thấy việc siết chặt kiểm định khí thải đã khiến khá nhiều phương tiện “trượt” đăng kiểm.
Việc siết chặt kiểm soát khí thải, một làn sóng tranh luận sôi nổi đã nổ ra trong cộng đồng những người sử dụng xe động cơ diesel. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc quy trình mới yêu cầu đăng kiểm viên phải thực hiện thao tác gia tốc tự do, tức là “đạp hết ga” (đạp ga tối đa) trong thời gian ngắn khi xe ở trạng thái không tải để đo lượng khói phát thải.
Theo lý giải của đăng kiểm viên, thao tác “đạp hết ga” không phải là một “quy định cứng nhắc”, mà là một phương pháp đo lường khoa học, mang tính bắt buộc và đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Thao tác này được thực hiện trong điều kiện không tải - động cơ không kéo bánh xe nên không chịu tải cơ học lớn. Vậy nên, với những phương tiện có tình trạng kỹ thuật bình thường, việc kiểm tra này không gây hư hại cho động cơ.
Theo các cơ sở đăng kiểm, việc thỉnh thoảng cho xe chạy ở vòng tua cao hoặc đạp mạnh ga còn giúp động cơ tự đẩy bớt muội than carbon tích tụ lâu ngày trong hệ thống xả, giúp buồng đốt sạch hơn. Rủi ro hư hỏng thực chất chỉ xảy ra đối với những chiếc xe “lười” bảo dưỡng, xe đời quá cũ trong khi các chi tiết kim loại đã thoái hóa, hoặc các xe mà chủ phương tiện đã tự ý can thiệp làm hỏng bộ điều tốc khiến vòng tua máy vượt quá giá trị thiết kế ban đầu.
Phó Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh Phạm Tuấn Anh khẳng định: Thay vì lo lắng với thao tác kiểm tra khí thải, chủ xe động cơ diesel cần quan tâm tới việc bảo dưỡng xe đúng quy định. Trước khi tới kiểm định, nên đưa xe đến các cơ sở sửa chữa uy tín để kiểm tra tổng thể động cơ, vệ sinh buồng đốt, thay lọc gió, súc rửa kim phun và đảm bảo hệ thống giới hạn vòng tua hoạt động ổn định. Việc này không chỉ giúp phương tiện đạt chuẩn khi kiểm định, mà còn góp phần đảm bảo an toàn khi xe lưu thông trên đường.
