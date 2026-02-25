Sau va chạm, ô tô con chắn ngang trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

Hiện trường xảy ra vụ TNGT trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Lúc 9h15' ngày 25/2, xe tải vận chuyển hàng chuyển phát nhanh mang BKS 50E - 404.34 di chuyển trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam.

Khi tới Km 560+800 thuộc địa phận xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải xảy ra va chạm với xe ô tô con mang BKS 49A - 330.53 lưu thông cùng chiều.

Làn đường gần dải phân cách cứng trên cao tốc bị ùn tắc.

Sau va chạm, xe ô tô con bị chèn ngang trước đầu xe tải.

Vụ TNGT may mắn không gây thương vong về người nhưng khiến làn đường gần dải phân cách cứng bị ách tắc, phương tiện lưu thông chậm qua vị trí xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vụ TNGT đang được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phối hợp với đơn vị liên quan làm rõ.