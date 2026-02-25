Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Sau va chạm, ô tô con chắn ngang trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

V.Đ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau va chạm trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở Kỳ Văn (Hà Tĩnh), ô tô con biển số Lâm Đồng bị chèn trước xe tải chở hàng chuyển phát nhanh.

bqbht_br_tai-nan-cao-toc-1.jpg
Hiện trường xảy ra vụ TNGT trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Lúc 9h15' ngày 25/2, xe tải vận chuyển hàng chuyển phát nhanh mang BKS 50E - 404.34 di chuyển trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam.

Khi tới Km 560+800 thuộc địa phận xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải xảy ra va chạm với xe ô tô con mang BKS 49A - 330.53 lưu thông cùng chiều.

bqbht_br_tai-nan-cao-toc.jpg
Làn đường gần dải phân cách cứng trên cao tốc bị ùn tắc.

Sau va chạm, xe ô tô con bị chèn ngang trước đầu xe tải.

Vụ TNGT may mắn không gây thương vong về người nhưng khiến làn đường gần dải phân cách cứng bị ách tắc, phương tiện lưu thông chậm qua vị trí xảy ra tai nạn.

Nguyên nhân vụ TNGT đang được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 phối hợp với đơn vị liên quan làm rõ.

Tin liên quan

Tags:

#Cao tốc qua Hà Tĩnh tai nạn #TNGT trên cao tốc #Tai nạn cao tốc #Tai nạn trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi #Cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở Hà Tĩnh #Tai nạn cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng #Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh #Tai nạn giao thông trên cao tốc #Tai nạn trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tai nạn giao thông

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Ám ảnh "ngã tư tử thần" tại xã Cẩm Bình

Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Canh Tết cho Nhân dân đón xuân mới an lành

Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.
Thay đổi thói quen từ bàn nhậu

Thay đổi thói quen từ bàn nhậu

Dán các tấm poster, phổ biến pháp luật cho người dân... là những việc mà lực lượng CSGT công an Hà Tĩnh đang làm để phòng ngừa việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.