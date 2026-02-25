Sau va chạm, ô tô con chắn ngang trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng

21/02/2026 15:14
Qua xác minh, cơ quan công an xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa nghi do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn nhúng lẩu, không phải trứng cá rồng.
21/02/2026 14:01
Thời tiết nắng ráo, giao thông ở Hà Tĩnh thông thoáng những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ giúp người dân du xuân thuận lợi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số người dân "phớt lờ" quy định khi tham gia giao thông.
20/02/2026 18:10
Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán.
20/02/2026 05:58
Trong 6 ngày nghỉ Tết, cả nước đã xảy ra 271 vụ tai nạn giao thông khiến 168 người chết, 177 người bị thương. So cùng thời điểm năm 2025 giảm cả số vụ, số người chết và người bị thương.
19/02/2026 14:39
Gia đình 7 người đi đò qua sông Gianh chúc Tết sáng 19/2 thì gặp nạn, 3 người được cứu, 1 tử vong, 2 mất tích.
19/02/2026 07:20
Sau 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng CSGT Hà Tĩnh duy trì việc tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông.
19/02/2026 07:08
Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra nghi án em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào tối mùng 2 Tết khiến 11 người nhập viện cấp cứu
18/02/2026 19:05
Tai nạn giữa ôtô 7 chỗ và xe máy trên quốc lộ 28 qua xã Bảo Lâm 5 khiến hai vợ chồng cùng con trai thiệt mạng, chiều mùng 2 Tết (18/2).
18/02/2026 14:15
Mùng 2 Tết Bính Ngọ, lượng phương tiện trên các tuyến giao thông ở Hà Tĩnh đông, trong khi có mưa lớn, đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế, người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý đảm bảo an toàn.
18/02/2026 08:47
Sau 16 giờ gây án, hai kẻ cướp giật lắc tay, dây chuyền của chủ tiệm vàng ở xã Quảng Lập đã bị bắt cùng toàn bộ tang vật vào tối Mùng 1 Tết.
18/02/2026 05:19
Đăng số tài khoản để nhận lì xì online không bị cấm, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin cá nhân.
17/02/2026 19:12
Thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 41 người.
17/02/2026 12:42
Từ 10h mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đồng loạt triển khai việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với tinh thần “không kiêng nể ngày Tết, không bỏ lọt vi phạm”.
16/02/2026 21:55
Trong tối 29 Tết, công an các địa phương tại Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, chốt trực, bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân đón Giao thừa bình yên, an toàn.
15/02/2026 20:02
Do mâu thuẫn cá nhân, Đinh Văn D. (xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) đâm tử vong người đàn ông cùng xã.
15/02/2026 16:57
Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 2 ô tô và 2 xe máy vừa xảy ra trên quốc lộ 1 ở xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh làm 3 người bị thương.
15/02/2026 14:05
Công an Hà Tĩnh đã bố trí quân số trực 100% xuyên Tết để đảm bảo an ninh, an toàn mạng tại các cơ quan, đơn vị; ngăn chặn các hành vi phạm pháp trên môi trường số.
15/02/2026 05:00
Trong ngày đầu nghỉ Tết Bính Ngọ (14/2), cả nước xảy ra 52 vụ tai nạn giao thông làm 34 người chết, 31 người bị thương, theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).
14/02/2026 18:19
Trước việc lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến làm ùn tắc giao thông khu vực trung tâm đô thị Hà Tĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông phải rất vất vả trong phân luồng, điều tiết giao thông.
14/02/2026 14:00
Hàng hóa lấn chiếm lối thoát hiểm, hệ thống điện tạm bợ và xây dựng sai quy hoạch gây nguy hiểm nghiêm trọng tại chợ Hà Tĩnh, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm.
14/02/2026 12:23
Sáng 14/2, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình hình giao thông trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh diễn ra khá thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.
14/02/2026 09:00
Không hệ thống biển báo, không đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc… tình trạng này đang diễn ra tại ngã tư giao giữa đường tỉnh 553 với đường huyện 131 đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh – khiến cho nơi này thành một điểm đen giao thông.
13/02/2026 15:00
Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng loạt các mặt công tác, tạo thành “hàng rào thép” vững vàng ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giúp người dân đón Tết, vui xuân an lành.
13/02/2026 14:33
Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng “xe dù, bến cóc” diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ TNGT trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.
13/02/2026 12:59
Thay vì 90km/h, xe khách giường nằm và các loại xe khách chỉ được chạy tốc độ tối đa 80km/h trên cao tốc qua Hà Tĩnh.
13/02/2026 10:22
Dán các tấm poster, phổ biến pháp luật cho người dân... là những việc mà lực lượng CSGT công an Hà Tĩnh đang làm để phòng ngừa việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
13/02/2026 10:09
Việc tận dụng hiệu quả “5 phút vàng”, khoảng thời gian quyết định ngay khi đám cháy mới phát sinh, được xác định là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại.
12/02/2026 14:20
Cướp 2 chỉ vàng, Nguyễn Thanh Hùng tháo chạy qua vườn dừa, nhà dân, nhưng bị hàng chục cảnh sát truy vết bắt giữ khi đang chơi ma túy.
12/02/2026 08:55
Các đối tượng tổ chức mua lại xu của người chơi thắng và bán lại cho người có nhu cầu, từ đó hình thành hoạt động đánh bạc trá hình bằng máy bắn cá tại 1 trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Tĩnh.
12/02/2026 07:54
Ôtô giường nằm chở 34 người chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực Hòa Xuân (Phú Yên cũ), bất ngờ bốc cháy, rạng sáng 12/2.