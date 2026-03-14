Phá sới bạc xóc đĩa, thu gần 170 triệu đồng, bắt nhiều đối tượng cộm cán

Các đối tượng bị bắt giữ (từ trái qua): Dương Hữu Nhã, Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Hòa, Võ Văn Giáp, Nguyễn Đình Khôi, Hoàng Thế Anh, Dương Công Hoàng, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Viết Nhâm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức xóc đĩa, được các đối tượng tổ chức trong nhà dân xây dựng kiên cố, nhiều lớp cửa và lắp đặt camera giám sát nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc với số tiền lớn, trong đó nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự. Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu và nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa tụ điểm này.

Căn nhà kiên cố nơi các đối tượng đánh bạc có nhiều lớp cửa, lắp các camera cảnh giới.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14 giờ ngày 27/2/2026, các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Khôi (SN 1988), Nguyễn Thị Hòa (SN 1983), Võ Văn Giáp (SN 1996), Phạm Văn Hưng (SN 1992) cùng trú tại xã Cẩm Xuyên; Nguyễn Thị Hồng (SN 1968, trú tại xã Thiên Cầm); Nguyễn Viết Nhâm (SN 1992, trú tại xã Đức Thịnh) và Tôn Đức Ngọc (SN 1985, trú tại TP Hồ Chí Minh) hẹn gặp nhau tại một quán cà phê ở xã Cẩm Xuyên để bàn nhau tìm địa điểm đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt tại hiện trường cùng tang vật liên quan.

Sau đó, Nguyễn Đình Khôi liên hệ với Dương Hữu Nhã (SN 1996, trú xã Cẩm Duệ) để tìm địa điểm tổ chức sới bạc và chuẩn bị tiền mặt để đổi cho các con bạc khi có nhu cầu chuyển khoản. Nhã tiếp tục liên hệ với Hoàng Thế Anh (SN 1990, trú tại thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ) mượn nhà làm nơi tổ chức đánh bạc.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thì tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 170 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại di động và 3 ô tô các loại.

Đối tượng Dương Hữu Nhã có vai trò tổ chức đánh bạc, đổi tiền cho các con bạc và thu tiền “hồ”. Đối tượng Nguyễn Thị Hòa là con bạc có nhiều tiền án tiền sự về tội đánh bạc.

Ngày 8/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với các đối tượng: Dương Hữu Nhã, Nguyễn Đình Khôi, Nguyễn Viết Nhâm, Võ Văn Giáp, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Hồng; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thế Anh, Phạm Văn Hưng, Tôn Đức Ngọc và Dương Công Hoàng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đáng chú ý, trong số các bị can có 7 đối tượng từng có tiền án, tiền sự về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.