Đừng để những mâu thuẫn tuổi trẻ dẫn tới hành vi phạm pháp

Mới đây, Công an xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã kịp thời ngăn chặn vụ tụ tập đánh nhau giữa 2 nhóm thanh thiếu niên đến từ 2 địa phương.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên trên địa bàn lập nhóm kín trên mạng xã hội để lôi kéo người tham gia, chuẩn bị hung khí nhằm “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (Quảng Trị).

Các thanh thiếu niên bị triệu tập lên trụ sở công an xã làm việc.

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, 2 nhóm hẹn nhau tại khu vực thôn La Khê, xã Phúc Trạch – địa bàn giáp ranh giữa 2 tỉnh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngày 23/4/2026, Công an xã Phúc Trạch phối hợp công an các xã giáp ranh phía Quảng Trị đồng loạt triệu tập các cá nhân liên quan để làm việc. Tại cơ quan công an, các thanh thiếu niên đã giao nộp tang vật gồm dao phóng lợn, thiết bị chích điện; đồng thời thừa nhận hành vi vi phạm và ký cam kết không tái phạm, có sự giám sát của gia đình.

Lực lượng công an làm việc với các thanh thiếu niên liên quan vụ việc.

Em N.C.Đ. (14 tuổi) - là 1 trong những thành viên tham gia vụ việc trên cho hay: “Nguyên nhân chỉ là do mâu thuẫn cá nhân, chúng em có lời qua tiếng lại với nhóm thanh niên ở Quảng Trị. Sau đó, bọn em đã lập nhóm kín để rủ thêm người đi đánh nhau. Giờ nghĩ lại em thấy hành động của mình rất nguy hiểm và thiếu suy nghĩ”.

Đa số các em tham gia vụ việc đều chỉ mới nằm trong độ tuổi 13 – 14.

Đại úy Phan Thanh Hà - Phó Trưởng Công an xã Phúc Trạch cho biết: “Qua làm việc, chúng tôi nhận thấy các em không hành động bộc phát mà đã có sự chuẩn bị từ trước, từ việc lập nhóm lôi kéo người tham gia đến chuẩn bị hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Công an xã Việt Xuyên phối hợp Công an xã Đông Kinh ngăn chặn vụ việc 38 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí tụ tập đánh nhau.

Ngày 25/4, Công an xã Việt Xuyên phối hợp với Công an xã Đông Kinh đã ngăn chặn kịp thời 38 thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí để “hỗn chiến”. Nguyên nhân bắt nguồn từ những bình luận thách thức trên nền tảng TikTok. Nhóm 25 thanh thiếu niên xã Việt Xuyên và 13 thanh thiếu niên xã Đông Kinh đã hẹn nhau "phân định thắng thua". Tang vật thu giữ gồm: 1 kiếm, 1 dao phay, vỏ chai bia và đèn laser.

Em V.Q.Đ. (13 tuổi, trong nhóm thanh thiếu niên thuộc xã Việt Xuyên) cho hay: “Ban đầu em cũng chỉ thấy các bạn nhắn tin thách thức qua lại trên TikTok, rồi cả nhóm rủ nhau đi để "ăn thua" chứ cũng không nghĩ đến hậu quả".

Trong số các tang vật có một cây kiếm (thường được gọi là kiếm Nhật), rất sắc bén và nguy hiểm.

Thiếu tá Lê Doãn Quý - Phó Trưởng Công an xã Việt Xuyên thông tin: “Vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng sau đó nhanh chóng bị đẩy lên thành hành vi tụ tập đánh nhau có tổ chức. Điều đáng lo ngại là phần lớn các em đều đang trong độ tuổi học sinh nhưng lại có tâm lý hiếu thắng, thích thể hiện bản thân. Nếu không được phát hiện kịp thời, vụ việc hoàn toàn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của chính các em và gây mất an ninh trật tự địa phương".

Công an xã Việt Xuyên triệu tập các trường hợp liên quan làm rõ nguyên nhân tụ tập gây rối.

Trước đó, ngày 14/4, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đồng Lộc phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có hành vi hẹn nhau trên mạng xã hội để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực Ngã ba Đồng Lộc. Công an xã Đồng Lộc đã nhanh chóng triển khai lực lượng, triệu tập 17 cá nhân liên quan đến trụ sở làm việc và thu giữ các tang vật liên quan.

Công an xã Đồng Lộc kịp thời ngăn chặn 17 thanh thiếu niên trên địa bàn có hành vi hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Thực tế cho thấy thời gian qua tại Hà Tĩnh, chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ như một lời bình luận trên mạng xã hội hay ánh nhìn thiếu thiện cảm, nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng lao vào các cuộc ẩu đả. Đáng lo ngại hơn, không ít nhóm còn tụ tập, phân công, chuẩn bị hung khí từ trước, biến những xung đột bộc phát thành hành vi bạo lực có tổ chức.

Qua đấu tranh, các đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Trước thực trạng đó, lực lượng công an cơ sở đã tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, thường xuyên rà soát các hội nhóm có dấu hiệu phức tạp để chủ động phát hiện từ sớm. Nhiều vụ việc được ngăn chặn kịp thời nhờ công an địa phương theo dõi sát diễn biến, xác minh và triệu tập người có liên quan trước khi xảy ra "hỗn chiến".

Đại úy Phan Thanh Hà - Phó Trưởng Công an xã Phúc Trạch cho biết: “Thời gian tới, bên cạnh kiên quyết đấu tranh, xử lý, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác phòng ngừa. Sau mỗi vụ việc, lực lượng công an đều phối hợp với gia đình, nhà trường tổ chức răn đe, giáo dục, yêu cầu các thanh thiếu niên ký cam kết không tái phạm. Đặc biệt phân công, bố trí cán bộ nghiệp vụ theo dõi các nền tảng mạng xã hội để phát hiện, ngăn chặn các vụ việc từ sớm, từ xa”.

Lực lượng công an địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, răn đe thanh thiếu niên vi phạm và kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật với các trường hợp cố tình tái phạm.



Bản thân mỗi người trẻ cần học cách kiềm chế cảm xúc, giải quyết xung đột bằng đối thoại thay vì bạo lực, đồng thời biết phân biệt giữa “thể hiện bản thân” và “hành vi vi phạm pháp luật”. Một phút nóng giận có thể dẫn đến hậu quả lâu dài, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và xã hội.

Để ngăn chặn và răn đe tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường; trong đó, gia đình phải quan tâm, giáo dục nghiêm khắc, còn nhà trường cần tăng cường các chương trình giáo dục kỹ năng sống và phổ biến pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả.