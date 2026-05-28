Một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng

Ngôi nhà ông T.V.H. sinh sống.

Ông Nguyễn Trường Giang - Chủ tịch UBND xã Sơn Giang thông tin, vào khoảng 16h ngày 28/5 người dân thôn Đồng Tiến (xã Sơn Giang) phát hiện ông T.V.H. (SN 1964, trú thôn Đồng Tiến) tử vong trên nền nhà riêng trong tình trạng khỏa thân nên lập tức báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Được biết, ông T.V.H. sống một mình, vợ bỏ đi cách đây hơn 10 năm. Theo lời kể của người dân địa phương, cách đây 3 ngày có nhìn thấy ông H. ở chợ, kể từ đó nhà ông luôn khóa cửa.