Án mạng kinh hoàng làm 3 người trong 1 gia đình tử vong ở Tây Ninh: Đã bắt được nghi phạm

Sau hơn 5 giờ bỏ trốn, Nguyễn Cao Bằng đã bị công an tạm giữ hình sự để điều tra vụ sát hại 3 người trong cùng gia đình ở Tây Ninh.
Ngày 20/5, lãnh đạo xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) để điều tra về hành vi giết người.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 19/5, tại một quán ăn ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, người dân nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy đến kiểm tra.
Tại hiện trường, bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi, cùng ngụ xã Hậu Thạnh) đã tử vong. Riêng anh N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.
Trước khi xảy ra vụ việc, Bằng có quan hệ tình cảm với một nữ nạn nhân, nhưng bị gia đình người này phản đối.
Sau khi gây án, Bằng bỏ lại con dao tại hiện trường rồi bỏ trốn. Công an đã huy động lực lượng truy bắt và phát hiện, tạm giữ nghi phạm sau hơn 5 giờ.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án.
