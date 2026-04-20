Phòng ngừa hỏa hoạn tại các khu nhà trọ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, thiết bị điện phải hoạt động liên tục với cường độ lớn, dễ dẫn đến quá tải và chập cháy. Trước thực tế đó, việc chủ động phòng ngừa và siết chặt các biện pháp PCCC trở nên cấp thiết.

Mùa nắng nóng dễ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ở các nhà trọ.

Sinh sống tại một khu nhà trọ trên đường Hồ Phi Chấn (phường Thành Sen), anh Nguyễn Văn Trình cho biết: “Vào mùa nắng nóng, tôi hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện, thường xuyên kiểm tra dây dẫn và luôn tắt các thiết bị không cần thiết trước khi ra khỏi phòng hoặc đi ngủ để tránh quá tải, chập cháy. Tôi cũng chủ động kiểm tra điều hòa và các thiết bị điện để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Ở khu trọ đông người, mỗi người cẩn thận một chút sẽ góp phần đảm bảo an toàn chung cho cả khu”.

Nhiều chủ nhà trọ cũng chủ động nâng cao các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Anh Nguyễn Thanh Bình - chủ nhà trọ trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Thành Sen) cho biết: “Dãy nhà trọ của gia đình được xây dựng từ năm 2020 với 9 phòng, diện tích mỗi phòng 15m2. Ngoài đảm bảo các yếu tố an toàn về cháy nổ, trước khi cho thuê, gia đình tôi đã đưa nội dung đảm bảo an toàn PCCC vào hợp đồng để khách tuân thủ đúng quy định. Ngoài ra, tôi thường kiểm tra, nhắc nhở khách đảm bảo an toàn cháy nổ, nhất là việc sử dụng điện, ga để đun nấu”.

Anh Bình chủ động trang bị thêm nhiều thiết bị PCCC để đảm bảo an toàn.

Nền nhiệt tăng cao trong mùa hè khiến Hoàng Thanh Sỹ (xã Thạch Hà) - chủ một khu nhà trọ rộng 500m² không khỏi lo lắng về nguy cơ cháy nổ. Thời tiết khô nóng làm gia tăng nguy cơ phát sinh hỏa hoạn, việc nhiều phòng cùng lúc sử dụng thiết bị điện cũng tiềm ẩn rủi ro. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong sinh hoạt hoặc sử dụng điện cũng có thể dẫn đến sự cố.

Để đảm bảo an toàn PCCC, ngoài việc trang bị bình chữa cháy tại các khu vực chung, anh Sỹ đã chủ động lắp đặt còi báo cháy, bố trí lối thoát hiểm thông thoáng để kịp thời xử lý khi có sự cố. “Các thiết bị này được kiểm tra thường xuyên, từ áp suất bình chữa cháy đến hoạt động của còi báo. Tôi cũng nhắc nhở người thuê sắp xếp đồ đạc gọn gàng, không để gần nguồn điện, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh cháy. Khu trọ đông người nên càng phải cẩn thận, không thể chủ quan vì nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến nhiều người” – anh Sỹ cho biết.

Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền PCCC cho các hộ kinh doanh nhà trọ ở xã Thạch Hà.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện trên toàn địa bàn có khoảng 448 nhà trọ cho thuê. Đây là loại hình nhà ở tập trung đông người, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu không thực hiện nghiêm các điều kiện đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa nắng nóng.

Thời gian qua, lực lượng công an cơ sở đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền tại các khu nhà trọ, chung cư mini; hướng dẫn người dân kiểm tra, thay thế dây dẫn cũ, bố trí vật dụng dễ cháy xa nguồn nhiệt; đồng thời khuyến khích tham gia các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” để kịp thời hỗ trợ nhau khi có sự cố.

﻿ ﻿ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác PCCC tại các khu dân cư.

Trung tá Nguyễn Hữu Lương - Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh) cho biết: “Nhằm đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn PCCC&CNCH đối với các gia đình kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với cơ sở tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH tại các khu nhà trọ, chung cư mini thuộc diện quản lý, thường xuyên kiểm tra hệ thống, giải pháp thoát nạn tại các nhà trọ, kịp thời nhắc nhở các nhà trọ tháo dỡ "chuồng cọp", lồng sắt che chắn ban công để đảm bảo an toàn. Đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về PCCC”.