Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 3/2026 trên cả nước

(Baohatinh.vn) - Trong tháng 3/2026, toàn quốc xảy ra 211 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 4 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 14,59 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 3 vụ nổ, làm chết 1 người, bị thương 3 người.

Trong tháng 3/2026, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) toàn quốc đã điều động 635 lượt phương tiện và 3.569 lượt cán bộ chiến sĩ (CBCS) tổ chức chữa cháy 185/214 vụ cháy, nổ; hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị mắc kẹt ra nơi an toàn, trực tiếp cứu được 51 người trong các vụ cháy, di chuyển và cứu được tài sản trị giá hơn 2,3 tỷ đồng trong các vụ cháy; điều động 436 lượt phương tiện và 1.445 lượt CBCS thực hiện CNCH 108 vụ, cứu được 80 người, tìm được 69 thi thể bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Lực lượng tại chỗ và Nhân dân dập tắt 29/211 vụ cháy.

So với tháng 2/2026: số vụ cháy giảm 43 vụ (-16,9%; 211/254 vụ); thiệt hại: người chết giảm 8 người (-80%, 2/10 người), người bị thương giảm 10 người (-71,4%; 4/14 người), tài sản giảm 15,2 tỷ đồng (-51%; 14,6/29,7 tỷ đồng). Số vụ nổ tăng 2 vụ (3/1), người chết không tăng không giảm (1/1), người bị thương tăng 2 người (3/1).

So với tháng 3/2025: số vụ cháy giảm 11 vụ (-5%; 211/222 vụ); thiệt hại: người chết giảm 1 người (-33,3%; 2/3 người), người bị thương giảm 7 người (-63,6%; 4/11 người), tài sản giảm 0,247 tỷ đồng (-1,7%; 14,6/14,8 tỷ đồng). Số vụ nổ không tăng không giảm (3/3); thiệt hại: người chết giảm 1 người (1/2), người bị thương tăng 3 người (3/0).

Tỷ lệ cháy vẫn tập trung cao ở loại hình nhà dân với 101 vụ (chiếm 47,9%); 20 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 9,5%); 31 vụ cháy phương tiện giao thông (chiếm 14,7%); còn lại các loại hình cơ sở khác.

Trong tháng xảy ra 6 vụ cháy cấp III, cụ thể: vụ cháy ngày 15/2/2026 tại nhà dân địa chỉ thôn 4, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa làm 1 người chết; vụ cháy ngày 6/3/2026 tại nhà dân địa chỉ Tổ 12 ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm 1 người chết; vụ cháy ngày 28/2/2026 tại dãy nhà tạm địa chỉ số 16 Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội làm thiệt hại tài sản ước tính 4,13 tỷ đồng; vụ cháy ngày 17/2/2026 tại rẫy mía thôn Văn Thủy 1, xã Cam An, Khánh Hòa làm thiệt hại tài sản ước tính 6 ha; vụ cháy ngày 28/2/2026 tại nhà dân, địa chỉ: xóm Tân Bình, xã Nghĩa Đồng, Nghệ An làm 1 người chết (vụ cháy nghi do đốt); vụ cháy ngày 3/3/2026 tại chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất TMDV Song Thủy tại khu phố Cây Chàm, phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh làm thiệt hại tài sản ước tính 6,3 tỷ đồng.

Hiện trường vụ cháy dãy nhà tạm địa chỉ số 16 Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội. (Ảnh: Báo Công An Nhân Dân).

Trong số 134/214 vụ cháy, nổ (chiếm 62,6%) đã làm rõ nguyên nhân thì có 102 vụ có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện (chiếm 76,1%); 15 vụ (chiếm 11,2%) do sơ suất, bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; còn lại là do các nguyên nhân khác.

Trong tháng 4/2026, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH toàn quốc tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an trong công tác PCCC và CNCH. Tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các sự kiện lớn của đất nước. Tập trung tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 31/01/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an trong công tác PCCC và CNCH. Xây dựng mới 12 mã QR code, khẩu hiệu tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, trong đó chú trọng các chuyên đề nhà chung cư, nhà cao tầng, nhà ở, nhà ở kết hợp kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại... phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tiếp tục xây dựng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” phát huy hiệu quả công tác bảo đảm an toàn PCCC. Tăng cường công tác kiểm tra, thường trực, sẵn sàng, chủ động lực lượng, phương tiện kịp thời chữa cháy, CNCH trước các tình huống cháy, nổ và các sự cố, tai nạn.

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra khi cả nước bắt đầu bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an khuyến cáo các cơ quan, ban, ngành; các cơ sở sản xuất kinh doanh; các hộ gia đình và Nhân dân: thường xuyên kiểm tra hệ thống, thiết bị điện và định kỳ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, phương tiện PCCC; chủ động quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện; thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH, các quy định về lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, chữa cháy; tổ chức lực lượng PCCC cơ sở thường trực, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố.

Cùng đó, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an khuyến cáo đến người dân:

1. Chỉ nên mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, tuyệt đối không được tích trữ xăng, dầu tại nhà dưới mọi hình thức để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho gia đình và phòng ngừa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

2. Trường hợp hộ gia đình đã tích trữ xăng, dầu cần có các biện pháp bảo quản an toàn như sau: phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không tồn chứa xăng, dầu trong khu vực có người ở; khu vực tồn chứa phải tránh ánh nắng chiếu trực tiếp, nhiệt độ cao để hạn chế bốc hơi; phải thông thoáng để không tích tụ hơi xăng, dầu; phải có biện pháp ngăn việc xăng, dầu tràn ra ngoài; cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; các thiết bị điện trong khu vực chứa xăng, dầu phải đảm bảo an toàn phòng nguy cơ chập, cháy, phát sinh tia lửa; có biện pháp ngăn cách, cảnh báo các thành viên trong gia đình không được tiếp cận khu vực tồn chứa xăng, dầu; thường xuyên kiểm tra các thiết bị chứa xăng, dầu để phát hiện, xử lý kịp thời nếu xảy ra hiện tượng rò rỉ, trong quá trình bảo quản, sử dụng phải có người trông coi, giám sát.

3. Để đảm bảo an toàn tại hộ gia đình, cần thực hiện thêm các biện pháp sau: mở lối thoát nạn khẩn cấp (qua lô gia, ban công, lên mái…), xây dựng và thường xuyên thực tập phương án thoát nạn; trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, dây hạ chậm, mặt nạ phòng độc phù hợp với hộ gia đình; lắp đặt đầu báo cháy thông minh để phát hiện cháy sớm; tích cực tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC” và các hoạt động PCCC tại khu dân cư; chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng, thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn PCCC và thoát nạn tại hộ gia đình.

