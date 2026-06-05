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Cứu nạn, cứu hộ ô tô điện khác với các phương tiện khác như thế nào?

Văn Chút (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Giải cứu người khỏi ô tô điện khác rất nhiều so với phương tiện đốt truyền thống. Do đó, việc nắm bắt những điểm khác biệt sẽ đảm bảo an toàn cho nạn nhân và lực lượng CNCH.

Các thành phần và tính năng an toàn của xe ô tô điện

Thiết kế và chế tạo của xe ô tô điện khác biệt đáng kể so với các phương tiện truyền thống, dẫn đến những thách thức đặc biệt trong hoạt động CNCH.

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Ảnh minh hoạ.

An toàn pin điện áp cao

Một trong những khác biệt đáng kể nhất là sự hiện diện của pin điện áp cao trong xe ô tô điện, có thể lưu trữ một lượng năng lượng đáng kể, gây nguy hiểm tiềm tàng cho cả người ngồi trong xe và người CNCH nếu không được xử lý đúng cách.

Quy trình cách ly

Trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động CNCH nào, điều quan trọng là phải cách ly hệ thống điện của xe để ngăn ngừa nguy cơ bị điện giật. Điều này thường liên quan đến việc xác định vị trí và ngắt kết nối pin của xe hoặc sử dụng thiết bị chuyên dụng được thiết kế cho xe ô tô điện. Ở các phương tiện truyền thống, mối quan tâm chính của những người ứng cứu đầu tiên thường là nguy cơ cháy từ hệ thống nhiên liệu. Tuy nhiên, trong xe ô tô điện, mối quan tâm hàng đầu chuyển sang hệ thống điện cao áp và khả năng bị điện giật hoặc thoát nhiệt khỏi pin.

Sự thoát nhiệt của pin

Trong trường hợp xảy ra tai nạn nghiêm trọng hoặc trục trặc, pin điện áp cao trong xe ô tô điện có thể bị thoát nhiệt, nhiệt độ tăng nhanh và không kiểm soát được. Điều này có thể dẫn đến việc giải phóng khí độc và nguy cơ cháy nổ, khiến các đội CNCH phải tiếp cận tình huống một cách hết sức thận trọng và sử dụng thiết bị chuyên dụng.

Tính toàn vẹn về kết cấu

Xe ô tô điện thường có kết cấu độc đáo do vị trí đặt bộ pin, có thể đặt trên sàn xe. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và nguyên vẹn của kết cấu xe, đòi hỏi phải có kỹ thuật và công cụ chuyên dụng để tháo gỡ . Ngược lại, các phương tiện đốt truyền thống có cấu trúc đồng nhất hơn, giúp đội CNCH dễ dàng dự đoán và quản lý tính toàn vẹn cấu trúc của phương tiện trong quá trình giải thoát.

Tắt khẩn cấp

Hầu hết các xe ô tô điện hiện đại đều được trang bị tính năng tắt khẩn cấp có thể được kích hoạt để ngắt kết nối pin và hệ thống truyền động, giảm nguy cơ gặp nguy hiểm về điện trong quá trình CNCH. Tính năng này rất quan trọng để đảm bảo an toàn cho cả người ngồi trong xe và người CNCH.

Công cụ và thiết bị CNCH

Các dụng cụ và thiết bị được sử dụng trong CNCH xe ô tô điện khác rất nhiều so với những dụng cụ và thiết bị được sử dụng trong CNCH xe ô tô truyền thống.

Dụng cụ cách điện

Lực lượng CNCH làm việc với xe ô tô điện phải sử dụng dụng cụ cách điện để giảm thiểu nguy cơ bị điện giật. Những công cụ này rất cần thiết để giải thoát người ngồi trong xe điện một cách an toàn và được thiết kế để bảo vệ khỏi dòng điện cao thế. Trong CNCH phương tiện truyền thống, thường không cần sử dụng các dụng cụ cách điện trừ khi có nguy cơ tiếp xúc với các bộ phận điện, điều này ít phổ biến hơn so với xe ô tô điện.

Thiết bị chuyên dụng

Trước những thách thức do xe điện đặt ra, đội cứu hộ có thể cần thiết bị chuyên dụng, chẳng hạn như găng tay điện áp cao, hàng rào bảo vệ và dụng cụ ngắt kết nối pin để thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn.

Công cụ chẩn đoán nâng cao

Xe ô tô điện hiện đại được trang bị hệ thống chẩn đoán tiên tiến trên xe có thể cung cấp thông tin có giá trị cho các đội CNCH, chẳng hạn như trạng thái của pin và hệ thống điện – thông tin này có thể rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt trong quá trình hoạt động CNCH.

Đào tạo và huấn luyện

Yếu tố quan trọng nhất khi cứu người trên xe ô tô điện là việc đào tạo và huấn luyện toàn diện được cung cấp cho những người ứng cứu đầu tiên và lực lượng CNCH.

Đào tạo, huấn luyện chuyên ngành

Khi đào tạo những người ứng cứu đầu tiên và lực lượng CNCH, người huấn luyện của họ phải bao gồm việc xác định các bộ phận của xe ô tô điện, quy trình cách ly và cách sử dụng các công cụ và thiết bị chuyên dụng. Trong khi CNCH phương tiện đốt truyền thống, trọng tâm đào tạo thường là quản lý các đám cháy liên quan đến nhiên liệu, ổn định phương tiện và kỹ thuật giải thoát tiêu chuẩn.

Nhận thức về hệ thống của xe

Hiểu các hệ thống và bộ phận cụ thể của xe ô tô điện là rất quan trọng để thực hiện các hoạt động CNCH hiệu quả. Điều này bao gồm kiến ​​thức về vị trí ắc quy của xe, cáp điện áp cao và quy trình tắt khẩn cấp. Một lần nữa, trong cứu hộ phương tiện truyền thống, điểm nhấn là hiểu rõ hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện và tính toàn vẹn cấu trúc của xe.

Đào tạo dựa trên tình huống

Để đảm bảo sẵn sàng cho các tình huống CNCH trên thực tế, những người ứng cứu đầu tiên và đội CNCH phải trải qua khóa đào tạo dựa trên tình huống liên quan đến các hoạt động cứu hộ bằng xe ô tô điện mô phỏng. Cách tiếp cận thực hành này cho phép các nhóm thực hành kỹ năng và ra quyết định trong điều kiện thực tế.

Vấn đề lưu ý

Việc cứu người khỏi xe ô tô điện đặt ra những thách thức đặc biệt đòi hỏi kiến ​​thức, công cụ và quy trình chuyên môn.

Từ việc xử lý pin điện áp cao đến sử dụng các dụng cụ cách điện và thiết bị chuyên dụng, việc CNCH xe ô tô điện khác biệt đáng kể so với việc cứu hộ xe đốt truyền thống.

Khi mức độ phổ biến của xe điện tiếp tục tăng lên, những người ứng cứu đầu tiên và CNCH cần được đào tạo và giáo dục để ứng phó một cách an toàn và hiệu quả với các trường hợp khẩn cấp liên quan đến xe ô tô điện.

Bằng cách hiểu rõ những khác biệt và thách thức liên quan đến CNCH xe ô tô điện, chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho cả người ngồi trong xe và người CNCH trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc trường hợp khẩn cấp.

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Tags:

#Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh #Chữa cháy xe điện #Xe ô tô điện #Công tác cứu nạn cứu hộ

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

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