Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Bạn cần biết

Khác

DANAGO tổ chức thành công tour MICE Hukan Việt Nam 2026

P.V
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hơn 250 khách hàng của Hukan Việt Nam vừa có chuyến du lịch Đà Nẵng kết hợp hội nghị kéo dài 3 ngày 2 đêm, diễn ra từ ngày 22 đến 24/7/2026. Chương trình do DANAGO – công ty lữ hành có trụ sở tại Đà Nẵng trực tiếp tổ chức và vận hành.

Đây là một trong những đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) quy mô lớn do DANAGO đảm nhận. Trong tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, 250 du khách đã có dịp tham quan những danh thắng nổi tiếng và tham gia các buổi hội nghị quan trọng của doanh nghiệp.

a1-3045.jpg
Đoàn Hukan Việt Nam check-in tại sân bay Đà Nẵng.

Tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng tại Đà Nẵng

Ngày đầu tiên tại Đà Nẵng, đoàn 250 khách đã có dịp chinh phục Bà Nà Hills – điểm đến được ví như "tiên cảnh" giữa mây ngàn. Cáp treo vượt núi, khí hậu mát mẻ cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mang đến những trải nghiệm đầy ấn tượng.

Tại đây, đoàn khám phá Cầu Vàng, làng Pháp cùng nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Khép lại trải nghiệm, các thành viên thưởng thức buffet 4 sao với thực đơn Á - Âu phong phú trong không gian thơ mộng giữa "xứ sở trên mây".

a2-5812.jpg
Những khoảnh khắc đáng nhớ của du khách tại Bà Nà Hills.

Đoàn khách còn tham quan chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, chiêm bái tượng Phật Quan Thế Âm và ngắm toàn cảnh Đà Nẵng. Tiếp đó, hành trình đưa các thành viên đến rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An) để trải nghiệm đi thuyền thúng và thưởng thức các tiết mục biểu diễn đặc sắc của người dân địa phương.

Hội nghị và gala dinner lan tỏa tinh thần gắn kết

Trong khuôn khổ chương trình, DANAGO đã lựa chọn Trung tâm Hội nghị Nalod Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức hội nghị khách hàng và Gala Dinner cho Hukan Việt Nam.

Hội nghị là dịp để doanh nghiệp kết nối đối tác, khách hàng và cùng chia sẻ định hướng trong thời gian tới. Từng hạng mục của chương trình đều được DANAGO chuẩn bị chỉn chu và chuyên nghiệp.

a3-668.jpg
DANAGO tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng Hukan Việt Nam 2026.

Khép lại hành trình là đêm Gala Dinner rực rỡ với nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết. Những khoảnh khắc tôn vinh và tri ân các cá nhân, tập thể cùng các đối tác đồng hành đã tạo nên một đêm tiệc đầy cảm xúc.

DANAGO – đơn vị tổ chức du lịch MICE chuyên nghiệp và uy tín

Bên cạnh những thương hiệu lữ hành lớn tại Đà Nẵng như VINAGO, DANACAR, DNG Travel… thì DANAGO đã từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong lĩnh vực du lịch MICE và tổ chức các đoàn khách quy mô lớn.

DANAGO cung cấp trọn gói các tour du lịch MICE và tổ chức sự kiện. Mỗi chương trình được thiết kế linh hoạt, chỉn chu trong từng khâu, mang đến hành trình kết nối hiệu quả và trải nghiệm trọn vẹn.

a4-9278.jpg
DANAGO cung cấp trọn gói dịch vụ du lịch MICE, nghỉ dưỡng, Team Building và Gala Dinner.

Không chỉ chú trọng chất lượng dịch vụ, DANAGO còn chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ mũ, ô, nước uống đến công tác điều phối đoàn. Song song đó, đơn vị ưu tiên lựa chọn các nhà hàng uy tín, bảo đảm an toàn thực phẩm để du khách an tâm tận hưởng hành trình.

Ông Huỳnh Thanh Sơn, Tổng Giám đốc DANAGO, chia sẻ: "Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch MICE. Trong thời gian tới, DANAGO sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều đoàn khách công vụ đến thành phố nhờ hạ tầng, dịch vụ chất lượng và sự đồng hành tích cực của chính quyền địa phương."

Thành công của chương trình 250 khách Hukan Việt Nam là minh chứng cho năng lực tổ chức của DANAGO. Với kinh nghiệm và quy trình vận hành chuyên nghiệp, công ty sự kiện Đà Nẵng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục thành công những đoàn khách quy mô từ 1.000 đến 2.000 người trong thời gian tới.

THÔNG TIN CÔNG TY:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DANAGO

Địa chỉ: 41 Phan Triêm, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng

Giấy phép lữ hành số: 48-0069/2022/SDL-GP LHND

Liên hệ: 0833-888-404

Website: https://danago.vn

Facebook: https://www.facebook.com/danago.vn

Đường đi: https://maps.app.goo.gl/E9u4z1UztyswuR5JA

Tags:

#DANAGO #du lịch Đà Nẵng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Góc nhìn chuyên gia từ Võ Tuấn Lộc về ngành tái chế hiện đại

Góc nhìn chuyên gia từ Võ Tuấn Lộc về ngành tái chế hiện đại

Những phân tích chuyên sâu từ ông Võ Tuấn Lộc - lãnh đạo Phế Liệu 24h mang đến góc nhìn toàn diện về bức tranh tái sinh phế phẩm công nghiệp. Bài viết tổng hợp các chiến lược số hóa nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng vật liệu xanh, hướng tới phát triển bền vững.
4 điểm đến du lịch miền Trung khiến giới trẻ mê mẩn mùa hè 2026

4 điểm đến du lịch miền Trung khiến giới trẻ mê mẩn mùa hè 2026

Chỉ cần một ngày cuối tuần, nhiều bạn trẻ đã có thể "bỏ túi" trọn vẹn một điểm đến miền Trung mà không cần xin nghỉ dài ngày hay đau đầu tính toán lịch trình phức tạp. Dưới đây là 4 cái tên đang được săn đón nhiều nhất trên dải đất miền Trung mùa hè này.
World Cup 2026: Đừng để thức đêm xem bóng đá trở thành “nỗi lo” cho dạ dày

World Cup 2026: Đừng để thức đêm xem bóng đá trở thành “nỗi lo” cho dạ dày

World Cup 2026 – sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đang bước vào những giai đoạn kịch tính nhất. Những trận cầu đỉnh cao từ khắp các sân vận động tại Bắc Mỹ đang khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam “thổn thức” cùng từng đường bóng. Tuy nhiên, đằng sau những tiếng reo hò thâu đêm suốt sáng là những tiếng “kêu cứu” âm thầm từ hệ tiêu hóa mà ít ai ngờ tới.
Chính Ngạch Pro - vận chuyển chính ngạch Trung Quốc giá rẻ

Chính Ngạch Pro - vận chuyển chính ngạch Trung Quốc giá rẻ

Vận chuyển chính ngạch Trung Quốc đang là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi muốn nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Không chỉ giúp hàng hóa được thông quan đúng quy định, hình thức này còn đảm bảo đầy đủ hóa đơn, chứng từ, hạn chế nguy cơ bị kiểm tra, tạm giữ hoặc phát sinh rủi ro pháp lý.
Traveloka tối ưu trải nghiệm đặt nhà nghỉ và khách sạn cao cấp tiện lợi

Traveloka tối ưu trải nghiệm đặt nhà nghỉ và khách sạn cao cấp tiện lợi

Du lịch hiện đại không chỉ chú trọng điểm đến mà còn quan tâm đến trải nghiệm lưu trú thuận tiện. Từ những chuyến công tác ngắn ngày đến kỳ nghỉ cùng gia đình, việc tìm kiếm nơi lưu trú nhanh chóng luôn được nhiều người quan tâm. Với hệ thống đa dạng từ nhà nghỉ, khách sạn đến resort cao cấp, Traveloka giúp người dùng dễ dàng đặt phòng.
Traveloka đồng hành cùng xu hướng đặt vé máy bay online

Traveloka đồng hành cùng xu hướng đặt vé máy bay online

Đồng hành cùng người dùng trên mỗi hành trình, Traveloka mang đến nền tảng hỗ trợ tìm kiếm và đặt vé máy bay trực tuyến với nhiều lựa chọn cho các chuyến bay trong nước và quốc tế. Đây cũng là một trong những nền tảng được nhiều hành khách lựa chọn khi lên kế hoạch di chuyển.
Doanh nghiệp có thể đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu?

Doanh nghiệp có thể đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu?

Logo là dấu ấn thị giác đầu tiên của một doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng và là một tài sản vô hình có giá trị. Việc bảo vệ logo khỏi hành vi sao chép, sử dụng trái phép là nhu cầu cấp thiết, nhưng không ít doanh nghiệp vẫn lúng túng trước câu hỏi cơ bản: Đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu để được bảo vệ toàn diện nhất?
Sàn gỗ công nghiệp Series 6: Dòng cốt xanh HDF chống ẩm đáng đầu tư 2026

Sàn gỗ công nghiệp Series 6: Dòng cốt xanh HDF chống ẩm đáng đầu tư 2026

Trong xu hướng nội thất 2026, sàn gỗ công nghiệp tiếp tục là lựa chọn được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ, độ bền và chi phí. Dòng sàn gỗ công nghiệp Series 6 của KES Group nổi lên như sản phẩm đáng cân nhắc, với cốt HDF xanh chống ẩm, chống trầy AC4 và chính sách bảo hành 25 năm.
Tuyensinhonline.edu.vn - cầu nối lấy bằng đại học, cao đẳng từ xa uy tín

Tuyensinhonline.edu.vn - cầu nối lấy bằng đại học, cao đẳng từ xa uy tín

Từ sau đại dịch COVID-19, nhu cầu học cao đẳng, đại học từ xa ngày càng phổ biến nhờ tính linh hoạt trong quá trình học. Có rất nhiều kênh cung cấp thông tin tư vấn về lộ trình học các trường uy tín, trong đó có website Tuyensinhonline.edu.vn giúp người học dễ dàng tìm hiểu các chương trình đào tạo trực tuyến từ nhiều trường uy tín trên cả nước.
Tảo xoắn Spirulina trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày: Ai nên cân nhắc bổ sung?

Tảo xoắn Spirulina trong chăm sóc sức khỏe hằng ngày: Ai nên cân nhắc bổ sung?

Chăm sóc sức khỏe hằng ngày không chỉ bắt đầu khi cơ thể xuất hiện vấn đề. Ngày càng nhiều người quan tâm đến dinh dưỡng chủ động và thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Trong xu hướng đó, tảo xoắn Spirulina được nhắc đến như một nguồn bổ sung dinh dưỡng tự nhiên, phù hợp với người muốn chăm sóc sức khỏe chủ động hơn.
Vận tải Thái Hùng - chành xe Bắc Nam ở TP Hồ Chí Minh

Vận tải Thái Hùng - chành xe Bắc Nam ở TP Hồ Chí Minh

Vận tải Thái Hùng là thương hiệu vận tải hàng hóa hoạt động trong lĩnh vực chành xe, vận chuyển hàng Bắc Nam, vận chuyển hàng lẻ, hàng ghép, hàng nguyên chuyến, container và các giải pháp vận tải hàng hóa trên toàn quốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!