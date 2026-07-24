DANAGO tổ chức thành công tour MICE Hukan Việt Nam 2026

Đây là một trong những đoàn khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị) quy mô lớn do DANAGO đảm nhận. Trong tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, 250 du khách đã có dịp tham quan những danh thắng nổi tiếng và tham gia các buổi hội nghị quan trọng của doanh nghiệp.

Đoàn Hukan Việt Nam check-in tại sân bay Đà Nẵng.

Tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng tại Đà Nẵng

Ngày đầu tiên tại Đà Nẵng, đoàn 250 khách đã có dịp chinh phục Bà Nà Hills – điểm đến được ví như "tiên cảnh" giữa mây ngàn. Cáp treo vượt núi, khí hậu mát mẻ cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mang đến những trải nghiệm đầy ấn tượng.

Tại đây, đoàn khám phá Cầu Vàng, làng Pháp cùng nhiều công trình kiến trúc đặc sắc. Khép lại trải nghiệm, các thành viên thưởng thức buffet 4 sao với thực đơn Á - Âu phong phú trong không gian thơ mộng giữa "xứ sở trên mây".

Những khoảnh khắc đáng nhớ của du khách tại Bà Nà Hills.

Đoàn khách còn tham quan chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, chiêm bái tượng Phật Quan Thế Âm và ngắm toàn cảnh Đà Nẵng. Tiếp đó, hành trình đưa các thành viên đến rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An) để trải nghiệm đi thuyền thúng và thưởng thức các tiết mục biểu diễn đặc sắc của người dân địa phương.

Hội nghị và gala dinner lan tỏa tinh thần gắn kết

Trong khuôn khổ chương trình, DANAGO đã lựa chọn Trung tâm Hội nghị Nalod Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức hội nghị khách hàng và Gala Dinner cho Hukan Việt Nam.

Hội nghị là dịp để doanh nghiệp kết nối đối tác, khách hàng và cùng chia sẻ định hướng trong thời gian tới. Từng hạng mục của chương trình đều được DANAGO chuẩn bị chỉn chu và chuyên nghiệp.

DANAGO tổ chức thành công Hội nghị Khách hàng Hukan Việt Nam 2026.

Khép lại hành trình là đêm Gala Dinner rực rỡ với nhiều hoạt động giao lưu, gắn kết. Những khoảnh khắc tôn vinh và tri ân các cá nhân, tập thể cùng các đối tác đồng hành đã tạo nên một đêm tiệc đầy cảm xúc.

DANAGO – đơn vị tổ chức du lịch MICE chuyên nghiệp và uy tín

Bên cạnh những thương hiệu lữ hành lớn tại Đà Nẵng như VINAGO, DANACAR, DNG Travel… thì DANAGO đã từng bước khẳng định dấu ấn riêng trong lĩnh vực du lịch MICE và tổ chức các đoàn khách quy mô lớn.

DANAGO cung cấp trọn gói các tour du lịch MICE và tổ chức sự kiện. Mỗi chương trình được thiết kế linh hoạt, chỉn chu trong từng khâu, mang đến hành trình kết nối hiệu quả và trải nghiệm trọn vẹn.

DANAGO cung cấp trọn gói dịch vụ du lịch MICE, nghỉ dưỡng, Team Building và Gala Dinner.

Không chỉ chú trọng chất lượng dịch vụ, DANAGO còn chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ mũ, ô, nước uống đến công tác điều phối đoàn. Song song đó, đơn vị ưu tiên lựa chọn các nhà hàng uy tín, bảo đảm an toàn thực phẩm để du khách an tâm tận hưởng hành trình.

Ông Huỳnh Thanh Sơn, Tổng Giám đốc DANAGO, chia sẻ: "Đà Nẵng có nhiều lợi thế để phát triển du lịch MICE. Trong thời gian tới, DANAGO sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều đoàn khách công vụ đến thành phố nhờ hạ tầng, dịch vụ chất lượng và sự đồng hành tích cực của chính quyền địa phương."

Thành công của chương trình 250 khách Hukan Việt Nam là minh chứng cho năng lực tổ chức của DANAGO. Với kinh nghiệm và quy trình vận hành chuyên nghiệp, công ty sự kiện Đà Nẵng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục thành công những đoàn khách quy mô từ 1.000 đến 2.000 người trong thời gian tới.