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DPEC: Dấu ấn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong ngành tái chế

P.V
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Công ty Cổ phần Môi trường Dowon Phú Thái (DPEC) vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào vận hành Nhà máy DPEC tại Khu công nghiệp Đồng Văn I (mở rộng), tỉnh Ninh Bình.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành tái chế theo mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời khẳng định thành quả hợp tác giữa Tập đoàn Phú Thái, PTC Holdings và các đối tác công nghệ hàng đầu Hàn Quốc là Dowon và Dux Industry.

Ngày 31/7/ 2026, lễ khánh thành có sự tham dự của ban lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI), các đối tác trong và ngoài nước cùng đông đảo khách mời. Điều này thể hiện quyết tâm của DPEC trong việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp tái chế tại Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ hiện đại và mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

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Lễ khánh thành Nhà máy DPEC tại Ninh Bình.

DPEC khánh thành nhà máy tái chế nhựa tại Khu công nghiệp Ninh Bình

Lễ khánh thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác giữa Phú Thái và Dowon, bắt đầu từ tháng 7/2024 khi hai doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại Seoul.

Tiếp nối cột mốc đó, tháng 10/2025, dự án Nhà máy DPEC chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 6,2 triệu USD. Chỉ sau một thời gian triển khai, nhà máy đã hoàn thiện và đi vào vận hành, hiện thực hóa cam kết của các bên.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2 sẽ được bắt đầu triển khai vào năm 2027 nâng tổng mức đầu tư 2 giai đoạn lên 13 triệu USD.

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Nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy DPEC.

Nhà máy DPEC thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải và triển khai chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), việc Nhà máy DPEC đi vào hoạt động mang nhiều ý nghĩa đối với ngành công nghiệp tái chế.

Được đầu tư với định hướng trở thành một trong những cơ sở tái chế hiện đại tại Việt Nam, Nhà máy DPEC tập trung sản xuất hai nhóm sản phẩm chủ lực:

1. Hạt nhựa tái sinh chất lượng cao: Biến các sản phẩm nhựa qua sử dụng thành nguồn nguyên liệu giá trị, phục vụ cho các ngành công nghiệp sản xuất.

2. Vật liệu composite tiên tiến: Phát triển các loại vật liệu mới, bền vững và thân thiện với môi trường, một lĩnh vực mà DPEC đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong tại Việt Nam

Dự án đặt mục tiêu:

- Giai đoạn 1: Công suất 20.000 tấn/năm.

- Giai đoạn 2: Công suất trên 50.000 tấn/năm.

Qua đó tạo nền tảng để sản xuất nhựa tái chế ngay tại Việt Nam, phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu

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Nghi thức đánh dấu Nhà máy DPEC chính thức đi vào vận hành.

DPEC - mô hình hợp tác tiêu biểu Việt Nam - Hàn Quốc

Việc hoàn thành nhà máy tái chế nhựa tại Ninh Bình còn mang ý nghĩa là một mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Dowon là doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực tuần hoàn tài nguyên nhựa và kinh tế ESG. Trong khi đó, PTC Holdings và Tập đoàn Phú Thái phát triển hệ sinh thái thiết bị công trình khai mỏ, máy thủy, máy ủi, xúc và các động cơ công nghiệp nặng khác góp phần đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Việt Nam.

Dự án là minh chứng rõ ràng cho việc hiện thực hóa thành công một mô hình hợp tác song phương mà trước đây đã nhiều lần được thử nghiệm nhưng chưa đạt kết quả. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu cho các dự án hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực khác.

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DPEC - biểu tượng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Lãnh đạo DPEC và các đối tác chia sẻ về dự án

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kang Jung Hun - Tổng Giám đốc DPEC nhấn mạnh: lễ khánh thành là cột mốc đánh dấu DPEC chính thức bước vào giai đoạn sản xuất, hiện thực hóa cam kết từ ngày khởi công và tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác.

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Ông Kang Jung Hun - Tổng Giám đốc DPEC phát biểu tại lễ khánh thành

Đại diện đối tác Hàn Quốc, ông Kim Seong Bae - Chủ tịch Dowon chia sẻ, DPEC là minh chứng cho sự hợp tác thành công giữa Việt Nam và Hàn Quốc, hướng tới phát triển công nghệ, sản xuất xanh và tăng trưởng bền vững cùng cộng đồng

Đại diện Tập đoàn Phú Thái, ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch HĐQT, khẳng định DPEC sẽ vận hành theo định hướng kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra các sản phẩm tái chế chất lượng cao và đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và tham quan toàn bộ dây chuyền sản xuất của nhà máy, đánh dấu thời điểm DPEC chính thức bước vào giai đoạn vận hành.

Tags:

#DPEC #tái chế #Việt Nam #Hàn Quốc #kinh tế tuần hoàn #nhựa

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