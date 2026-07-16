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World Cup 2026: Đừng để thức đêm xem bóng đá trở thành “nỗi lo” cho dạ dày

P.V
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World Cup 2026 – sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đang bước vào những giai đoạn kịch tính nhất. Những trận cầu đỉnh cao từ khắp các sân vận động tại Bắc Mỹ đang khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam “thổn thức” cùng từng đường bóng. Tuy nhiên, đằng sau những tiếng reo hò thâu đêm suốt sáng là những tiếng “kêu cứu” âm thầm từ hệ tiêu hóa mà ít ai ngờ tới.

Hiện trạng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” mùa World Cup

Với lịch thi đấu của World Cup 2026 diễn ra tại múi giờ cách xa Việt Nam, không ít cổ động viên Việt phải điều chỉnh đồng hồ sinh học để theo dõi trực tiếp các trận đấu vào khung giờ đêm muộn và rạng sáng. Hình ảnh những nhóm bạn ngồi quán nhậu, hay những gia đình quây quần bên màn hình TV với đồ ăn nhanh, bia lạnh và những ly cà phê đậm đặc đã trở thành “đặc sản” quen thuộc trong mỗi mùa bóng lăn.

Sự phấn khích của các trận cầu nảy lửa đôi khi khiến người hâm mộ quên đi quy luật vận hành của cơ thể. Thế nhưng, dạ dày của chúng ta không thể thức đêm cùng bạn “xem bóng đá” theo cách đó.

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Thức khuya và ăn đêm: “Kẻ thù” giấu mặt của dạ dày

Nhiều người lầm tưởng việc thức khuya chỉ gây mệt mỏi, thiếu ngủ. Thực tế, khi bạn thức, dạ dày vẫn phải “làm việc quá giờ”. Dược sĩ Nguyễn Thị Thu, tham vấn y khoa tại Yumangel cho biết: Việc thức khuya kéo dài gây ra nhiều hệ lụy xấu đối với dạ dày cụ thể:

  • Rối loạn tiết dịch vị: Bình thường, ban đêm là lúc cơ thể nghỉ ngơi và dạ dày cần được làm rỗng. Thức khuya khiến dạ dày tiếp tục co bóp, làm tăng tiết axit dịch vị. Lượng axit dư thừa này, nếu không có thức ăn để trung hòa, sẽ tác động lên niêm mạc dạ dày.
  • Thói quen ăn uống cộng hưởng: Cảm giác đói cồn cào khi xem bóng đêm thường dẫn đến việc tiêu thụ các món ăn nhanh, đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ, kết hợp với bia rượu, nước ngọt có gas và cà phê. Đây là sự kết hợp “tồi tệ” khiến dạ dày bị quá tải, làm trầm trọng hơn tình trạng trào ngược thực quản và viêm loét.

Dấu hiệu dạ dày đang “kêu cứu”

Nếu sau những đêm cổ vũ cuồng nhiệt, bạn bắt đầu cảm thấy những triệu chứng sau, hãy cẩn trọng:

  • Ợ hơi, ợ chua, ợ nóng: Cảm giác nóng rát chạy dọc từ xương ức lên cổ họng.
  • Đầy bụng, khó tiêu: Luôn cảm thấy chướng bụng, nặng bụng dù không ăn nhiều.
  • Đau vùng thượng vị: Các cơn đau âm ỉ hoặc quặn thắt ở vùng trên rốn, đặc biệt rõ rệt khi đói hoặc ngay sau khi ăn đêm.
  • Buồn nôn hoặc nôn: Biểu hiện của việc trào ngược dạ dày thực quản.
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Giải pháp để trọn vẹn niềm đam mê

Yêu bóng đá là một nét đẹp văn hóa, nhưng đừng để sức khỏe phải trả giá cho niềm đam mê. Để tận hưởng trọn vẹn World Cup 2026 mà vẫn bảo vệ được “hệ tiêu hóa” trước những đêm thức trắng, hãy trở thành một cổ động viên thông thái:

  • Chọn lọc thực đơn: Thay thế đồ chiên rán, cay nóng bằng các món nhẹ, dễ tiêu như súp hoặc ngũ cốc. Đây là cách giúp dạ dày không phải “làm việc quá giờ” trong đêm.
  • Tiết chế đồ uống: Hạn chế bia rượu, cà phê đậm đặc – những tác nhân gây kích ứng niêm mạc và làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược. Nước lọc hoặc 1 số loại trà thảo mộc sẽ là lựa chọn thay thế an toàn hơn.
  • Nghỉ ngơi khoa học: Thay vì thức xuyên đêm, hãy tranh thủ ngủ bù 30-60 phút trước giờ bóng lăn để cơ thể tái tạo năng lượng. Đừng nằm ngay sau khi ăn đêm, hãy duy trì tư thế ngồi thẳng để giảm áp lực lên thực quản.
  • Lắng nghe cơ thể: Khi dạ dày bắt đầu lên tiếng với những cơn ợ nóng hay đầy bụng, hãy dừng nạp thêm thực phẩm và sử dụng các biện pháp hỗ trợ bảo vệ niêm mạc kịp thời.

Trong trường hợp dạ dày bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khó chịu, việc tìm kiếm một “trợ thủ” đắc lực để bảo vệ niêm mạc là vô cùng cần thiết. Trong số các giải pháp hiện nay, Yumangel – thuốc dạ dày chữ Y là một cái tên đáng tin cậy.

Với thành phần chính là Almagate 1g, Yumangel có tác dụng kháng acid và cải thiện các chứng bệnh sau: Loét dạ dày, loét tá tràng; viêm dạ dày; các chứng bệnh do tăng tiết acid (ợ nóng, buồn nôn, đau dạ dày, chứng dạ); bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Bên cạnh đó, thuốc dạ dày chữ Y sử dụng tiện lợi, xé ra uống liền, không cần pha với nước, tác dụng nhanh và kéo dài nhờ cấu trúc mạng tinh thể vững chắc, giúp người hâm mộ sớm lấy lại sự thoải mái để tiếp tục cháy hết mình cùng những trận cầu đỉnh cao phía trước.

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Yumangel với website chính thức là yumangel.vn hiện có mặt tại hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc. Phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc - Số 11 đường công nghiệp 4, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

World Cup 2026 sẽ khép lại, nhưng sức khỏe là tài sản dài hạn. Hãy là một cổ động viên thông thái: cổ vũ hết mình, nhưng đừng quên chăm sóc dạ dày luôn khỏe bạn nhé.

Tags:

#Yumangel #World Cup 2026 #Yumangel – thuốc dạ dày chữ Y

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