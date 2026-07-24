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MB khẳng định vai trò đồng hành cùng hộ kinh doanh trước thay đổi về chính sách thuế

P.V
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Tham dự Hội thảo "Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới" diễn ra ngày 20/7/2026 tại Hà Nội, MB là ngân hàng thực thi duy nhất đồng hành cùng chương trình.

Sự kiện góp phần cập nhật các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử, đồng thời thể hiện cam kết của MB trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp thích ứng với môi trường kinh doanh số.

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Bà Phạm Thị Mai Anh – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB cùng đại diện các đơn vị tổ chức.

Việc triển khai các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hộ kinh doanh trong việc minh bạch doanh thu, quản lý dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ thuế. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số cũng mở ra cơ hội để các hộ kinh doanh từng bước chuẩn hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững.

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Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tại sự kiện.

Đồng hành cùng cộng đồng hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi này, tại hội thảo, MB giới thiệu bộ giải pháp tài chính số được phát triển nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, thanh toán, đối soát giao dịch và tiếp cận nguồn vốn trên một nền tảng số thống nhất. Với thông điệp "Buôn bán an tâm", hệ sinh thái giải pháp của MB hướng tới việc giúp hộ kinh doanh đơn giản hóa công tác quản lý, đáp ứng các yêu cầu về minh bạch tài chính, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành trong hoạt động kinh doanh.

Trọng tâm của bộ giải pháp là Công cụ quản trị dòng tiền được cung cấp hoàn toàn miễn phí, giúp hộ kinh doanh quản lý tập trung lịch sử giao dịch bán hàng, tra cứu và xuất sao kê trực tuyến trong thời gian lên đến 12 tháng và theo dõi doanh thu theo thời gian thực. Qua đó, chủ hộ kinh doanh dễ dàng đối soát giao dịch và chủ động chuẩn bị thông tin phục vụ việc kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế.

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MB giới thiệu Bộ giải pháp tài chính số giúp hộ kinh doanh buôn bán an tâm.

Nhằm đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, MB triển khai chính sách ưu đãi "5 không", gồm: không phí trọn đời, không phí ẩn, không yêu cầu số dư tối thiểu, không giới hạn thời gian áp dụng và không giới hạn số lượng khách hàng tham gia. Thông qua chính sách này, MB hỗ trợ hộ kinh doanh giảm bớt chi phí vận hành và an tâm sử dụng dịch vụ trong dài hạn.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã trao đổi, giải đáp nhiều nội dung liên quan đến việc triển khai các quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh và thương mại điện tử. Chương trình góp phần giúp hộ kinh doanh cập nhật thông tin, chủ động thích ứng với những thay đổi của chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị trong quá trình chuyển đổi số.

Bà Phạm Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, chia sẻ: “Việc triển khai các quy định mới về thuế đang đặt ra không ít thách thức đối với hộ kinh doanh trong quá trình thích ứng với các yêu cầu về kê khai, quản lý hóa đơn, chứng từ và minh bạch dòng tiền. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các hộ kinh doanh từng bước nâng cao năng lực quản lý chuẩn hóa hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh chuyển đổi số. Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn này, MB cung cấp bộ giải pháp tài chính số “Buôn bán an tâm” giúp quản lý dòng tiền hiệu quả, tối ưu vận hành và đáp ứng thuận tiện các yêu cầu của chính sách mới. Chúng tôi tin rằng việc ứng dụng công nghệ và dữ liệu vào hoạt động kinh doanh không chỉ hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với những thay đổi về chính sách thuế, mà còn tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính và phát triển bền vững trong dài hạn.”

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Đại diện MB giải đáp băn khoăn của hộ kinh doanh.

Thông qua việc đồng hành cùng hội thảo, MB tiếp tục khẳng định định hướng phát triển sản phẩm số lấy khách hàng làm trung tâm, đồng hành cùng hộ kinh doanh trong giai đoạn mới khi các quy định thuế thay đổi ngày càng chặt chẽ hơn.

Tags:

#Ngân hàng TMCP Quân đội #MB

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