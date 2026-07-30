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Sunrise Glass - giải pháp an toàn cho mọi công trình với kính chống cháy

P.V
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Sau nhiều vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra, các yêu cầu về PCCC ngày càng được siết chặt, kéo theo đó là nhu cầu cao của thị trường về vật liệu chống cháy. Trong bối cảnh đó, SUNRISE GLASS được biết đến là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp sản phẩm - dịch vụ hoàn chỉnh về kính chống cháy được nhiều chủ đầu tư lựa chọn.

Hành trình tiên phong nâng tầm vật liệu kính chống cháy tại Việt Nam

Khởi nguồn từ một nhà máy sản xuất kính, SUNRISE GLASS đã sớm đặt mục tiêu vượt lên khỏi phạm vi sản xuất truyền thống, tạo ra những sản phẩm mới đảm bảo thẩm mỹ, an toàn cho người sử dụng và công trình trước rủi ro cháy nổ. Với định hướng đó, doanh nghiệp liên tục đầu tư vào nghiên cứu, thử nghiệm và nâng cấp công nghệ sản xuất. Qua đó cho ra đời thương hiệu kính chống cháy Firenix, đánh dấu bước tiến quan trọng của SUNRISE GLASS trên thị trường vật liệu an toàn.

Hướng tới một tương lai an toàn và bền vững, SUNRISE GLASS xác định tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để đưa các giải pháp kính chống cháy ứng dụng rộng rãi hơn trong ngành xây dựng. Hiện doanh nghiệp đã xây dựng bộ danh mục sản phẩm đi kèm các cấp độ chịu lửa và công năng sử dụng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của từng loại công trình.

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Cửa sổ kính chống cháy Firenix.

Thương hiệu kính chống cháy Firenix - giải pháp trong thực tế

Kính chống cháy là một loại kính được thiết kế đặc biệt, có khả năng ngăn chặn sự lan truyền của lửa và khói trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn. Mục đích chính của dòng kính này là kéo dài thời gian an toàn, tạo điều kiện để di dời thoát hiểm thoát nạn, bảo vệ tính mạng con người và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Kính chống cháy với thương hiệu Firenix của SUNRISE GLASS được cấu tạo gồm các lớp kính cường lực chất lượng cao, định hình cho hộp kính. Giữa các lớp kính cường lực, một lớp gel chống cháy đặc biệt được bơm vào. Lớp gel này có khả năng chịu nhiệt >1000 độ C và giãn nở khi gặp nhiệt độ cao, tạo ra một lớp cách nhiệt, ngăn chặn sự truyền nhiệt qua kính. Đồng thời, lớp gel này cũng giúp giữ cho lớp kính bên ngoài không bị vỡ, duy trì kết cấu và đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

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Thành phẩm kính chống cháy EI60.

Kiến tạo giá trị từ công nghệ và năng lực cốt lõi

Tại nhà máy của SUNRISE GLASS, kính chống cháy được sản xuất với quy trình khép kín, máy móc công nghệ hiện đại, đảm bảo độ chính xác cũng như thẩm mỹ cao nhất. Mỗi tấm kính chống cháy sản xuất ra đều đảm bảo đạt chuẩn tiêu chuẩn PCCC , thời gian chịu lửa tương ứng với mỗi tiêu chuẩn nhất định, từ 30 đến 90 phút.

Với nhà máy rộng hơn 5.000m², SUNRISE GLASS đủ năng lực đáp ứng các đơn hàng số lượng lớn, đồng thời có khả năng phân phối trải dài toàn quốc, giúp sản phẩm được giao đến tay khách hàng một cách nhanh chóng, ổn định và đúng tiến độ.

Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp nằm ở khả năng kiểm soát chất lượng từ khâu sản xuất đến lắp đặt, đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, công nghệ hiện đại và quy trình vận hành tối ưu, SUNRISE GLASS luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các công trình. Sự tận tâm, chính xác và uy tín trong từng hạng mục chính là nền tảng tạo nên giá trị khác biệt của SUNRISE GLASS.

Chinh phục thị trường qua những dự án nổi bật

Trong số các dự án mà SUNRISE GLASS đã triển khai trên khắp cả nước, Nhà máy xử lý nước sạch KCN Rạng Đông là một trong những công trình tiêu biểu với hạng mục cửa và vách kính chống cháy. Ở các nhà máy, nơi tập trung nhiều máy móc và thiết bị lớn, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm.

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Lắp đặt kính chống cháy cho dự án nhà máy nước Rạng Đông.

Khi xảy ra sự cố cháy nổ, hệ cửa và vách kính chống cháy của SUNRISE GLASS đóng vai trò quan trọng trong việc khoanh vùng đám cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực khác, từ đó giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất và đảm bảo an toàn cho toàn bộ nhà máy. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng thi công, lắp đặt các sản phẩm của kính chống cháy cho hàng loạt các dự án lớn nhỏ trên toàn quốc như: dự án Điện lực TP Hồ Chí Minh, dự án Đại học Quốc gia Hà Nội, dự án A&B Saigon Tower, dự án Bảo hiểm Xã hội Thái Bình, dự án Nhà ga số 19 - Bà Nà, dự án Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - TP Hồ Chí Minh, dự án Nhà máy VinFast Hải Phòng….

Khẳng định năng lực qua từng dự án trên khắp cả nước, SUNRISE GLASS tự tin là điểm đến tin cậy của nhiều chủ đầu tư đang tìm kiếm giải pháp an toàn, thẩm mỹ và hiện đại cho công trình của mình.

CÔNG TY TNHH KÍNH SUNRISE

Hotline: 098 661 8080

Website: https://kinhchongchayvn.com/

Mail: sunriseglass.vn@gmail.com

Văn phòng: 175 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên (cũ), TP Hà Nội

Nhà máy kính: Thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn (cũ), TP Hà Nội

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