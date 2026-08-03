Phần mềm Lạc Việt SureHCS quản lý nhân sự tiền lương toàn diện

Nhờ tích hợp nhiều phân hệ trên một nền tảng thống nhất, SureHCS giúp giảm sai sót dữ liệu, tiết kiệm thời gian vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực.

Bài toán “quản lý nhân sự tiền lương” trong doanh nghiệp lớn

Trong quá trình mở rộng hoạt động, nhiều doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn hoặc nhiều chi nhánh đang phải đối mặt với bài toán quản lý nhân sự và tiền lương ngày càng phức tạp. Không ít doanh nghiệp vẫn sử dụng Excel hoặc nhiều phần mềm riêng lẻ cho từng nghiệp vụ như chấm công, tính lương và quản lý hồ sơ nhân viên, dẫn đến nhiều hạn chế trong công tác quản trị nhân sự.

Dữ liệu nhân sự phân tán, khó kiểm soát

Tại không ít đơn vị, thông tin nhân viên thường được lưu trữ ở nhiều nguồn như hồ sơ giấy, file Excel hoặc các hệ thống quản lý riêng của từng bộ phận. Khi cần tra cứu hợp đồng lao động, lịch sử công tác hoặc thông tin lương, bộ phận nhân sự phải tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau.

Việc sử dụng nhiều công cụ rời rạc cũng dễ dẫn đến tình trạng dữ liệu trùng lặp hoặc thiếu nhất quán.

Sai sót trong chấm công và tính lương

Với số lượng nhân viên lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn thì việc tổng hợp dữ liệu chấm công từ nhiều nguồn như máy chấm công, bảng Excel hoặc các phần mềm khác nhau khiến HR mất nhiều thời gian đối chiếu.

Trong khi đó, các yếu tố như ca làm việc, làm thêm giờ, phụ cấp hoặc khấu trừ lương đều làm quá trình tính lương trở nên phức tạp. Chỉ cần sai sót nhỏ trong dữ liệu hoặc công thức tính cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bảng lương.

Khó đảm bảo tuân thủ quy định thuế và bảo hiểm

Doanh nghiệp có số lượng nhân sự lớn phải xử lý khối lượng dữ liệu lớn liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội. Khi dữ liệu nằm ở nhiều hệ thống khác nhau, việc cập nhật quy định mới và áp dụng đồng bộ cho toàn bộ nhân viên sẽ gặp nhiều khó khăn, dễ dẫn đến sai sót trong tính toán hoặc kê khai.

Thiếu báo cáo quản trị kịp thời

Khi dữ liệu nhân sự và tiền lương được lưu trữ ở nhiều phần mềm hoặc file Excel khác nhau, bộ phận HR phải mất nhiều thời gian tổng hợp trước khi có thể lập báo cáo. Điều này khiến lãnh đạo khó theo dõi kịp thời các chỉ số quan trọng như chi phí nhân sự, biến động lao động hay hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trước những khó khăn trên, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn Lạc Việt để triển khai phần mềm quản lý nhân sự tiền lương để thay thế các quy trình thủ công.

Các tính năng quản lý nhân sự tiền lương nổi bật của phần mềm Lạc Việt SureHCS

Phần mềm Lạc Việt SureHCS được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quy trình quản lý nhân sự tiền lương trên một nền tảng thống nhất.

Quản lý hồ sơ nhân sự tập trung: Lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân viên dưới dạng dữ liệu số hóa. Có thể dễ dàng theo dõi thông tin cá nhân, hợp đồng lao động, quá trình công tác và các thay đổi liên quan đến nhân sự.

Chấm công tự động, quản lý ca làm việc: SureHCS hỗ trợ tích hợp với các hệ thống chấm công như máy chấm công vân tay, thẻ từ hoặc ứng dụng di động; thiết lập nhiều loại ca làm việc khác nhau để phù hợp với đặc thù vận hành của từng doanh nghiệp. Dữ liệu chấm công được tự động ghi nhận và tổng hợp giúp doanh nghiệp quản lý thời gian làm việc của nhân viên một cách chính xác minh bạch.

Tính lương tự động theo nhiều chính sách: Tính lương tự động theo nhiều mô hình khác nhau. Doanh nghiệp có thể thiết lập các công thức lương linh hoạt, bao gồm lương theo vị trí, lương theo KPI hoặc lương theo ca làm việc. Các khoản làm thêm giờ, phụ cấp, thưởng cũng được hệ thống tính toán tự động dựa trên dữ liệu chấm công và chính sách đã thiết lập.

Quản lý thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm: Hỗ trợ tính thuế thu nhập cá nhân, quản lý các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ tổng hợp dữ liệu, xuất báo cáo phục vụ kê khai thuế, bảo hiểm theo quy định.

Quản lý phúc lợi, chế độ nhân viên: Doanh nghiệp có thể thiết lập và quản lý các chính sách phúc lợi như thưởng, phụ cấp hoặc các chế độ đãi ngộ khác ngay trên hệ thống.

Hệ thống báo cáo nhân sự và tiền lương: SureHCS cung cấp các báo cáo trực quan giúp lãnh đạo dễ dàng theo dõi các chỉ số quan trọng như chi phí nhân sự, cơ cấu lương hoặc biến động nhân sự theo từng phòng ban.

Nhờ dữ liệu được cập nhật liên tục, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định quản trị nhân lực dựa trên số liệu thực tế.

Vì sao phần mềm Lạc Việt SureHCS được các doanh nghiệp lớn lựa chọn?

Một trong những lý do khiến nhiều doanh nghiệp lựa chọn SureHCS là hệ thống được xây dựng phù hợp với các quy định pháp lý tại Việt Nam, đặc biệt trong việc tính thuế thu nhập cá nhân và quản lý bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, phần mềm có khả năng triển khai linh hoạt theo nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. Hệ thống cho phép tùy chỉnh các quy trình chấm công, tính lương và chính sách phúc lợi để phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau.

Giao diện thân thiện cũng giúp cả bộ phận nhân sự và nhân viên dễ dàng sử dụng. Nhân viên có thể tra cứu bảng lương, đăng ký nghỉ phép hoặc cập nhật thông tin cá nhân ngay trên hệ thống.

Giao diện đăng ký nghỉ phép trên LV SureHCS.

Ngoài ra, SureHCS còn có khả năng kết nối với các hệ thống quản trị khác trong hệ sinh thái Lạc Việt như LV ERP; kế toán Accnet hoặc hệ thống quản lý quy trình giúp doanh nghiệp xây dựng một nền tảng quản trị số đồng bộ hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, việc ứng dụng phần mềm quản trị nhân sự và tiền lương như Lạc Việt SureHCS không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành mà còn nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực trong dài hạn.

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