Chính Ngạch Pro - vận chuyển chính ngạch Trung Quốc giá rẻ

Vận chuyển chính ngạch Trung Quốc là gì?

Vận chuyển chính ngạch Trung Quốc là hình thức đưa hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế bằng đường chính ngạch, đúng quy định của hai nước, có khai báo hải quan, nộp thuế đầy đủ và kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Đối với những khách hàng thường xuyên nhập hàng Trung Quốc để kinh doanh, vận chuyển chính ngạch còn giúp việc chứng minh nguồn gốc sản phẩm trở nên dễ dàng hơn khi bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, phân phối vào hệ thống siêu thị hoặc xuất hóa đơn VAT cho đối tác.

Có nên vận chuyển hàng Trung Quốc chính ngạch không?

Câu trả lời là nên, nhất là khi bạn kinh doanh lâu dài hoặc nhập hàng với số lượng lớn. Hàng đi chính ngạch được thông quan theo quy trình chuẩn, ít khi bị tắc biên tại cửa khẩu, thời gian giao nhận vì thế mà ổn định hơn.

Doanh nghiệp nên vận chuyển hàng hóa bằng đường chính ngạch.

Quan trọng hơn là, đầy đủ hóa đơn chứng từ đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn cho khách hàng, kê khai thuế minh bạch và mở rộng kênh bán sang những nơi yêu cầu chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Tất nhiên, chi phí cho vận chuyển chính ngạch cũng cao do phải nộp thuế và phí thủ tục. Tuy nhiên, đổi lại, hàng hóa được thông quan hợp pháp, hạn chế tối đa nguy cơ bị giữ hàng, tịch thu hoặc phát sinh những rủi ro không đáng có. Với nhiều doanh nghiệp, đây là khoản đầu tư hợp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, minh bạch và bền vững.

Các hình thức vận chuyển chính ngạch từ Trung Quốc về Việt Nam

Hiện nay có ba hình thức vận chuyển chính ngạch Trung Việt phổ biến, đó là vận chuyển đường bộ, vận chuyển đường biển và vận chuyển đường hàng không.

Đường bộ là hình thức được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, hàng đi qua các cửa khẩu quốc tế như Hữu Nghị (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh) hay Kim Thành (Lào Cai). Thời gian vận chuyển nhanh, thường chỉ 3 - 5 ngày, phù hợp với hàng tiêu dùng, quần áo, phụ kiện cần xoay vòng vốn nhanh.

Vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam bằng đường biển

Đường biển phù hợp với hàng cồng kềnh, số lượng lớn như máy móc, nội thất, vật liệu. Chi phí tính theo container nên nếu gom đủ hàng, giá sẽ thấp so với các hình thức khác, đổi lại thời gian lâu hơn, thường từ một đến hai tuần tùy cảng đi và cảng đến.

Đường hàng không dành cho mặt hàng giá trị cao, cần gấp như hàng mẫu, linh kiện điện tử, mỹ phẩm cao cấp. Thời gian hàng về nhanh trong 1 - 2 ngày nhưng cước phí cao nhất trong ba hình thức, nên đây không phải phương án tối ưu nếu doanh nghiệp nhập hàng phổ thông số lượng lớn.

Hồ sơ giấy tờ cần có khi vận chuyển chính ngạch Trung - Việt

Để hàng hóa được thông quan thuận lợi, doanh nghiệp hoặc cá nhân nhập khẩu cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Một bộ hồ sơ cơ bản thường bao gồm:

- Hợp đồng mua bán giữa bên mua và bên bán.

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice).

- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List).

- Vận đơn (Bill of Lading).

- Tờ khai hải quan.

- Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O Form E) nếu hàng hóa đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế.

- Các giấy phép chuyên ngành hoặc chứng nhận kiểm tra chất lượng đối với một số mặt hàng đặc thù.

Đối với những người lần đầu nhập khẩu, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ có thể khá phức tạp do liên quan đến nhiều loại chứng từ và quy định khác nhau. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình khai báo cũng có thể khiến thời gian thông quan kéo dài hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Vì vậy, nhiều cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn sử dụng dịch vụ vận chuyển chính ngạch trọn gói để được hỗ trợ.

Chính Ngạch Pro - Công ty vận chuyển chính ngạch Trung Quốc uy tín, giá rẻ

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực logistics Trung - Việt, Chính Ngạch Pro cung cấp giải pháp vận chuyển chính ngạch toàn diện dành cho khách hàng trên cả nước. Với hệ thống kho bãi tại Trung Quốc và Việt Nam cùng đội ngũ am hiểu thủ tục hải quan hai nước, chúng tôi hỗ trợ khách hàng nhập hàng Trung Quốc đơn giản hơn.

Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ vận chuyển Trung - Việt chính ngạch trọn gói tại Chính Ngạch Pro

Đồng hành cùng Chính Ngạch Pro, khách hàng sẽ nhận được:

- Tư vấn phương án nhập khẩu phù hợp với từng loại hàng hóa.

- Chi phí cạnh tranh, báo giá minh bạch.

- Hỗ trợ xin hồ sơ, giấy tờ, thủ tục thông quan.

- Thời gian vận chuyển ổn định.

- Chính sách bảo hiểm hàng hoá rõ ràng.

- Đội ngũ tư vấn viên trợ tận tình.

Chọn Chính Ngạch Pro - dịch vụ nhập hàng chính ngạch uy tín.

Quy trình vận chuyển chính ngạch Trung Quốc chuyên nghiệp, đơn giản cho khách hàng

Để tối ưu trải nghiệm khách hàng, Chính Ngạch Pro triển khai quy trình vận chuyển hàng Trung Quốc rõ ràng với các bước cụ thể dưới đây:

- Bước 1: Liên hệ Chính Ngạch Pro để được tư vấn, kiểm tra mặt hàng và nhận báo giá.

- Bước 2: Gửi hàng từ nhà cung cấp về kho của Chính Ngạch Pro tại Trung Quốc theo hướng dẫn.

- Bước 3: Hàng được kiểm đếm, đóng gói, sau đó vận chuyển và làm thủ tục hải quan chính ngạch.

- Bước 4: Sau khi thông quan, hàng được đưa về kho tại Việt Nam và giao đến khách hàng hoặc hỗ trợ nhận trực tiếp theo nhu cầu.

Nếu bạn đang tìm một đối tác tin cậy để vận chuyển chính ngạch Trung Quốc về Việt Nam với chi phí hợp lý, Chính Ngạch Pro sẵn sàng đồng hành để mỗi lô hàng của bạn về đúng hẹn, đủ giấy tờ và trọn sự yên tâm.