Dịch vụ thuê xe hợp đồng Phan Rang, Khánh Hòa - giải pháp di chuyển an toàn, tiện lợi

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị vận tải uy tín cho chuyến đi của mình thì dịch vụ thuê xe hợp đồng Phan Rang, Khánh Hòa là lựa chọn an toàn, tối ưu và tiết kiệm chi phí.

Vì sao nên lựa chọn dịch vụ thuê xe hợp đồng Phan Rang, Khánh Hòa?

Thuê xe hợp đồng là hình thức thuê xe ô tô có tài xế hoặc không có tài xế trong một khoảng thời gian nhất định. So với các phương tiện công cộng hay taxi truyền thống, hình thức này ngày càng được ưa chuộng bởi sở hữu nhiều ưu điểm:

Chủ động hoàn toàn về lịch trình: Với thuê xe hợp đồng Phan Rang, Khánh Hòa, bạn có thể tự do lên kế hoạch về thời gian đi, điểm dừng chân, lộ trình di chuyển theo nhu cầu thực tế.

Đội ngũ tài xế chuyên nghiệp: Các tài xế được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm lâu năm. Đặc biệt, họ thông thạo về đường sá, địa hình Khánh Hòa, Ninh Thuận và các tỉnh lân cận, luôn đặt sự an toàn của hành khách lên hàng đầu.

Dòng xe đa dạng, hiện đại: Dịch vụ thuê xe cung cấp đa dạng các dòng xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, đáp ứng nhu cầu của du khách. Toàn bộ xe được đều là xe đời mới, sạch sẽ, được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, giúp khách hàng có những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn trọn vẹn suốt chuyến đi.

Giá cả hợp lý, hợp đồng minh bạch: Mức giá thuê xe được công khai rõ ràng, không phát sinh chi phí ẩn. Hợp đồng thuê xe cũng được soạn thảo minh bạch về điều khoản, lịch trình, giá, trách nhiệm đôi bên. Khách hàng có thể lựa chọn đa dạng hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ…) và có xuất hóa đơn VAT nếu yêu cầu.

Các loại hình dịch vụ cho thuê xe tại Phan Rang, Khánh Hòa

Dịch vụ cho thuê xe phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau như: khách du lịch theo nhóm, khách doanh nghiệp, khách đi công tác, sự kiện… Để đáp ứng quy mô và mục đích chuyến đi của khách hàng, dịch vụ cung cấp đa dạng các dòng xe 4 chỗ, 7 chỗ cho đến các dòng xe 45 chỗ hay limousine sang trọng.

Xe 4 chỗ: thường là xe Toyota Vios, xe Kia Cerato, thích hợp để khách hàng đi cá nhân, đi công tác, gặp đối tác.

Xe 7 chỗ: các dòng Toyota Innova, Mitsubishi Xpander, Fortuner, phù hợp cho các gia đình, nhóm khách đi chơi, tham quan các danh thắng nổi tiếng trong và ngoài tỉnh.

Xe 16 chỗ: Ford Transit, Hyundai Solati, thường dành cho các khách đoàn du lịch, đưa đón nhân sự ở các công ty.

Xe 29 chỗ: Thaco Town, phục vụ cho các cuộc hội thảo, đoàn khách lớn, đoàn khách du lịch dài ngày.

Xe 45 chỗ: dòng xe Thaco Mobihome, Hyundai Universe, đưa đón học sinh, tổ chức các tour du lịch tham quan trọn gói.

Thuê xe Khánh Hòa - dịch vụ thuê xe hợp đồng uy tín, chất lượng

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cho thuê xe Phan Rang nhưng thuê xe Khánh Hòa là một trong những cái tên đáng chú ý. Đây là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực vận tải hành khách, luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm phương châm hoạt động và phát triển.

Với dịch vụ thuê xe Phan Rang, Khánh Hòa, khách hàng sẽ được đáp ứng tối đa về nhu cầu thuê xe du lịch, thuê xe công tác, thuê xe đám cưới và sự kiện, xe đưa đón sân bay hay thuê xe đưa đón học sinh - nhân viên. Đặc biệt, quy trình thuê xe được đơn vị thiết kế nhanh chóng, rõ ràng với các bước sau:

Bước 1 - Liên hệ tư vấn: Khách hàng gọi điện đến số hotline hoặc gửi email để cung cấp thông tin, trao đổi nhu cầu.

Bước 2 - Tư vấn và báo giá: Nhân viên đề xuất dòng xe phù hợp, báo giá minh bạch.

Bước 3 - Ký hợp đồng: Hai bên thống nhất về lịch trình, giá thuê, thời gian, điều khoản và tiến hành ký hợp đồng.

Bước 4 - Thanh toán: Khách hàng có thể thanh toán trước một phần hay toàn bộ chi phí, nhận hóa đơn VAT theo yêu cầu.

Bước 5 - Khởi hành: Xe và tài xế sẽ có mặt đúng giờ, đảm bảo khách hàng có chuyến đi an toàn, phục vụ tận tâm suốt hành trình.

Nếu Quý khách hàng đang có kế hoạch cho chuyến hành trình sắp tới và cần một người đồng hành tin cậy trên mọi nẻo đường, hãy liên hệ ngay để nhận tư vấn và báo giá chi tiết: