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Xu hướng ốp gạch bông gió mặt tiền: Khi giá trị truyền thống trở lại trong kiến trúc hiện đại

P.V
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Xu hướng ốp gạch bông gió mặt tiền đang được khá nhiều chủ đầu tư đón nhận nhờ khả năng tạo hình linh hoạt, hỗ trợ lấy sáng, thông gió... mà chúng mang lại.

Từ một vật liệu quen thuộc trong kiến trúc Việt Nam xưa, thì hiện nay, gạch bông gió đang trở lại với diện mạo mới, phù hợp với đa dạng các công trình từ nhà ở dân dụng đến dự án thương mại quy mô lớn.

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Xu hướng ốp gạch bông gió mặt tiền.

Ý tưởng ốp gạch bông gió mặt tiền phổ biến

Dưới đây là các ý tưởng ốp gạch bông gió mặt tiền đang được lòng khá nhiều gia chủ, bạn đọc tham khảo:

  • Kiến tạo mảng tường bông gió mặt tiền như một lớp “áo” thứ 2 giúp che nắng, lấy gió và tăng cường sự riêng tư bên trong không gian. Đây là ý tưởng khá phổ biến và thường được ứng dụng trong thi công nhà phố hướng Tây.
  • Trang trí mặt tiền nhà ống bằng gạch thông gió kết hợp gạch kính màu, tạo điểm nhấn nghệ thuật, thu hút ánh nhìn.
  • Kết hợp gạch bông gió với cây xanh, lam gỗ hoặc kính, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, hướng đến lối sống xanh bền vững.
  • Xoay hướng viên gạch, phối nhiều mẫu gạch thông gió với hoa văn khác nhau nhằm tô điểm sự cá tính và khác biệt cho tường mặt tiền, thường được ứng dụng trong thi công quán cafe, nhà hàng, các dự án thương mại quy mô lớn.
  • Kết hợp gạch bông gió với gạch giả cổ hoặc đá tự nhiên cho các công trình mang hơi hướng Indochine hoặc Tropical...
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Ý tưởng ốp mặt tiền bằng gạch bông gió.

Bạn hoàn toàn có nhiều sự sáng tạo trong thi công ốp gạch bông gió mặt tiền để tạo nên dấu ấn riêng biệt. Thế nhưng, dù theo đuổi phong cách nào, bạn cần phải cân nhắc về hướng nắng, độ cao công trình, nhu cầu thông thoáng, ngân sách đầu tư,... Một thiết kế phù hợp không chỉ làm nổi bật giá trị thẩm mỹ của gạch bông gió mặt tiền mà còn góp phần làm nâng cao chất lượng không gian sống.

Tiêu chí lựa chọn gạch bông gió ốp mặt tiền

Khi lựa chọn gạch thông gió trang trí mặt tiền đẹp, gia chủ cần quan tâm:

  • Điều kiện khí hậu và hướng công trình, nếu nhà hướng Tây, nắng gắt hoặc mưa tạt, gió mạnh,... bạn hãy ưu tiên chọn mẫu gạch bông gió bánh ú chống mưa, kết cấu chắn, ô thoáng hợp lý.
  • Chọn kích thước gạch bông gió phù hợp, thường là mẫu gạch ô thoáng vuông kích thước 20x20cm.
  • Ưu tiên chọn mẫu bông gió hoa văn tối giản, tránh chọn mẫu quá cầu kỳ khiến mặt đứng công trình trở nên nặng nề hoặc nhanh lỗi thời.
  • Với mảng tường mặt tiền lớn, gia chủ cần lên phương án gia cố và có sự tính toán phù hợp để đảm bảo an toàn.
  • Tìm hiểu và lựa chọn nhà cung cấp uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường nhằm đảm bảo quyền lợi khi mua hàng.
  • So sánh giá và đưa ra lựa chọn phù hợp, tránh ham rẻ mà chọn gạch bông gió kém chất lượng, gây ảnh hưởng đến độ bền và giá trị thẩm mỹ của công trình.

Báo giá gạch bông gió mặt tiền mới nhất hôm nay

Giá gạch bông gió trang trí mặt tiền tùy thuộc vào nhiều yếu tố: mẫu mã, hoa văn, màu sắc, chất liệu, kích thước, nhà cung cấp, số lượng, thời điểm mua... Tại Gạch Bông Gió CTS, giá gạch thông gió mặt tiền chỉ từ 17.000 đồng/viên. Liên hệ 08.8888.5665 để được tư vấn và báo giá sản phẩm chính xác!

Những lý do nên chọn mua gạch bông gió tại CTS

Gạch Bông Gió CTS đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối gạch bông gió tại Việt Nam. Các sản phẩm của CTS không chỉ được tin dùng trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới.

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Mặt tiền gạch bông gió đẹp.

Gạch Bông Gió CTS tập trung phát triển các dòng gạch bông gió xi măng, gạch bông gió đất nung và các sản phẩm bê tông mỹ thuật như gạch giả cổ, gạch bông cổ điển,...

CTS sở hữu xưởng sản xuất quy mô lớn, có khả năng thiết kế, gia công và phân phối số lượng lớn mẫu bông gió đẹp trong thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các dự án thương mại lớn trong và ngoài nước.

Các sản phẩm gạch bông gió mặt tiền trước khi xuất xưởng đều được kiểm định nghiêm ngặt trong từng chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng có được chất lượng tối ưu. CTS sẵn sàng hỗ trợ tư vấn 24/7, cam kết thực hiện chính sách bảo hành, hậu mãi chu đáo, mang đến sự yên tâm cho khách hàng.

Gạch bông gió mặt tiền mang dấu ấn của kiến trúc truyền thống nhưng có thể được sắp xếp theo ngôn ngữ hiện đại, mang lại cái nhìn mộc mạc nhưng tinh tế cho mọi người. Gạch bông gió đang chứng minh rằng những giá trị truyền thống không nhất thiết phải đứng ngoài sự phát triển của kiến trúc hiện đại. Khi được đặt trong một tư duy thiết kế phù hợp, vật liệu quen thuộc vẫn có thể tạo ra những công trình mới mẻ, bền vững và giàu bản sắc.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 08 8888 5665

Địa chỉ: A20 Champaca Garden, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh

Email: admin@bonggio.com

Website: www.bonggio.com

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#gạch bông gió ốp mặt tiền #CTS

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