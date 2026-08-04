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In tag treo ở đâu tại TP Hồ Chí Minh để có giá tốt? Gợi ý từ In ấn Trần Gia

P.V
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Tag treo là một trong những ấn phẩm được nhiều doanh nghiệp sử dụng để hoàn thiện hình ảnh sản phẩm trước khi đưa đến khách hàng.

Nếu bạn đang phân vân không biết nên in tag treo ở đâu giá tốt hãy cùng theo dõi bài viết để được giải đáp.

Giá in tag treo TP Hồ Chí Minh phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Mỗi đơn hàng in tag treo sẽ có mức chi phí khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Dưới đây là một số yếu tố thường được xem xét khi tính giá in tag treo:

Chất liệu sử dụng

Loại giấy là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thành phẩm. Tùy vào nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp có thể lựa chọn các chất liệu phổ biến như Couche, Ivory, Kraft hoặc những loại giấy khác phù hợp với đặc điểm sản phẩm.

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Kích thước thành phẩm

Mỗi sản phẩm sẽ có yêu cầu khác nhau về kích thước tag treo. Những mẫu tag có quy cách lớn thường cần nhiều nguyên liệu hơn, trong khi các kích thước phổ biến có thể giúp tối ưu chi phí sản xuất.

Số lượng đặt in

Số lượng đơn hàng cũng tác động trực tiếp đến đơn giá. Khi in với số lượng lớn, chi phí trên từng sản phẩm có thể được điều chỉnh phù hợp hơn nhờ tối ưu quá trình sản xuất.

Số mặt in và kỹ thuật gia công

Các yêu cầu về in một mặt, hai mặt hoặc bổ sung gia công như cán màng, ép kim, dập nổi, bế hình, đục lỗ xỏ dây cũng là những yếu tố cần được tính toán khi hoàn thiện báo giá.

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Ngoài những yếu tố trên, chi phí in tag treo còn phụ thuộc vào thiết kế, thời gian hoàn thiện và các yêu cầu riêng trong từng đơn hàng. Vì vậy, việc trao đổi cụ thể với đơn vị in sẽ giúp doanh nghiệp có được phương án phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

In ấn Trần Gia - Gợi ý cho doanh nghiệp cần in tag treo theo yêu cầu

Trước nhu cầu in tag treo ngày càng đa dạng, doanh nghiệp thường ưu tiên lựa chọn những đơn vị có khả năng đáp ứng nhiều quy cách khác nhau. In ấn Trần Gia là địa chỉ cung cấp dịch vụ in tag treo tại TP Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu của nhiều cửa hàng, thương hiệu và doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

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Dịch vụ in tag treo tại Trần Gia được triển khai theo yêu cầu cụ thể của từng khách hàng, từ lựa chọn chất liệu, kích thước đến kiểu dáng và phương án gia công. Doanh nghiệp có thể cung cấp mẫu thiết kế sẵn hoặc trao đổi về nhu cầu sử dụng để lựa chọn quy cách phù hợp.

Các mẫu tag treo tại đây được thực hiện với nhiều lựa chọn về chất liệu như Couche, Ivory, Kraft cùng các hình thức hoàn thiện như cán mờ, cán bóng, ép kim, dập nổi, bế theo khuôn hoặc đục lỗ xỏ dây. Sự đa dạng này giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn mẫu tag phù hợp với từng dòng sản phẩm.

Bên cạnh đó, In ấn Trần Gia cũng tiếp nhận nhiều yêu cầu in tag treo cho các lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, quà tặng, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ và nhiều ngành hàng khác. Mỗi sản phẩm có thể được điều chỉnh về quy cách để phù hợp với mục đích sử dụng cũng như hình ảnh thương hiệu.

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Với những doanh nghiệp đang tìm kiếm địa chỉ in tag treo TP Hồ Chí Minh, việc lựa chọn đơn vị có khả năng triển khai linh hoạt theo từng nhu cầu sẽ giúp quá trình đặt hàng trở nên thuận tiện hơn.

Báo giá in tag treo tại In ấn Trần Gia

Để giúp khách hàng dễ dàng tham khảo chi phí trước khi triển khai, In ấn Trần Gia cung cấp bảng giá in tag treo dựa trên những yêu cầu cơ bản của từng sản phẩm. Mức giá được xây dựng theo từng quy cách cụ thể thay vì áp dụng chung cho mọi đơn hàng.

Thông thường, chi phí in tag treo sẽ được xác định dựa trên các yếu tố như loại giấy, kích thước, số lượng, số mặt in và các yêu cầu gia công đi kèm. Những mẫu tag có thiết kế đơn giản, sử dụng kích thước thông dụng và ít công đoạn hoàn thiện thường có mức chi phí tối ưu hơn.

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Đối với các thương hiệu mong muốn tạo điểm nhấn riêng cho sản phẩm, những phương án như ép kim, cán màng, bế hình hoặc gia công đặc biệt có thể được lựa chọn tùy theo nhu cầu. Sự linh hoạt trong việc kết hợp các yếu tố giúp doanh nghiệp dễ dàng cân đối giữa hình thức sản phẩm và ngân sách đầu tư.

Nếu bạn đang có nhu cầu in tag treo và cần được tư vấn, báo giá hãy liên hệ ngay với In ấn Trần Gia theo thông tin dưới đây.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH TM Dịch vụ In ấn Trần Gia

Địa chỉ: 52 Đường số 5, Cư xá Bình Thới, phường Bình Thới, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0898.123.989

Website: https://inantrangia.vn/

Email: inantrangia@gmail.com

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