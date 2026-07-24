Gala dinner Hukan Việt Nam 2026: Dấu ấn cảm xúc cùng DANAGO

Sự kiện nằm tour Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm do DANAGO – đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức tour đoàn lớn và sự kiện MICE – thiết kế và vận hành trọn vẹn.

DANAGO tổ chức gala Dinner chuyên nghiệp, tạo dấu ấn cho sự kiện.

Đặc biệt, sự kiện gala dinner tại Trung tâm Hội nghị Nalod là điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự chuyên nghiệp và chu đáo của DANAGO. Qua chương trình, DANAGO tiếp tục khẳng định vị thế đối tác tin cậy của Hukan Việt Nam – thương hiệu hàng đầu về dụng cụ cầm tay chất lượng cao.

Không gian gala sang trọng và đẳng cấp

DANAGO đã lựa chọn Trung tâm Hội nghị Nalod tọa lạc bên Công viên Biển Đông, đối diện bãi biển Mỹ Khê, làm địa điểm tổ chức gala dinner. Với vị trí đắc địa, kiến trúc tinh tế và hệ thống dịch vụ chất lượng, nơi đây là điểm đến lý tưởng cho các hội nghị, sự kiện và chương trình gala quy mô lớn.

DANAGO chuẩn bị chu đáo cho đêm tiệc gala dinner.

Ngay từ khu vực đón tiếp, đội ngũ DANAGO đã chuẩn bị chu đáo từ không gian trang trí đến sự đón tiếp nồng hậu. Ánh đèn lung linh, hoa tươi rực rỡ và những nụ cười thân thiện đã tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi cho đêm tiệc.

Điểm nhấn của đêm gala là chuỗi tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu với hiệu ứng ánh sáng hiện đại. Những màn trình diễn đặc sắc đã mang đến một đêm gala thăng hoa, đầy cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các vị khách quý.

Đêm gala dinner lan tỏa tinh thần gắn kết

Hơn 250 đối tác và khách hàng của Hukan Việt Nam đã cùng hội tụ trong đêm gala để kết nối, sẻ chia và hướng đến những mục tiêu mới. Đây cũng là lời tri ân chân thành dành cho những đơn vị đã luôn đồng hành, tin tưởng và gắn bó cùng doanh nghiệp.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc biểu diễn tại gala dinner.

Bên cạnh chương trình vinh danh, thực đơn phong phú cũng là một điểm nhấn đáng nhớ. Dưới bàn tay tài hoa của đội ngũ đầu bếp, mỗi món ăn đều được chế biến tinh tế, góp phần tạo nên một bữa tiệc trọn vẹn cả về thị giác lẫn vị giác.

Khép lại chương trình là những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc. Những nụ cười, những cái bắt tay và câu chuyện sẻ chia đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.

DANAGO ghi dấu ấn với phong cách tổ chức chuyên nghiệp

Thành công của đêm gala dinner tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sự kiện của DANAGO. Từ khâu đón tiếp, sắp xếp chương trình đến vận hành thực tế, tất cả đều được đội ngũ triển khai một cách chuyên nghiệp, bảo đảm mọi hoạt động diễn ra liền mạch.

Không chỉ chú trọng công tác tổ chức, DANAGO còn đồng hành cùng khách hàng trong việc xây dựng kịch bản, lựa chọn địa điểm và tối ưu từng hạng mục của chương trình. Sự chỉn chu trong từng chi tiết đã tạo nên một sự kiện mang đậm dấu ấn riêng, đáp ứng đúng và vượt kỳ vọng của doanh nghiệp.

DANAGO là công ty tổ chức sự kiện Đà Nẵng uy tín, chuyên nghiệp.

Bên cạnh những thương hiệu lữ hành lớn tại Đà Nẵng như VINAGO, DANACAR, DNG Travel... DANAGO ngày càng khẳng định vị thế của công ty sự kiện Đà Nẵng uy tín, chuyên nghiệp. Đây cũng là nền tảng vững chắc để đơn vị hướng đến những chương trình quy mô lớn hơn, từ 1.000 đến 2.000 khách trong thời gian sắp tới.