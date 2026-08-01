Túi vải đay - Giải pháp bao bì thân thiện môi trường cùng Túi Vải Xanh

Trong bối cảnh đó, túi vải đay trở thành lựa chọn được nhiều thương hiệu ưu tiên nhờ nguồn gốc tự nhiên, tính thẩm mỹ cao và khả năng tái sử dụng nhiều lần.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, xưởng may Túi Vải Xanh phát triển dịch vụ sản xuất túi vải đay theo yêu cầu nhằm đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng. Lợi thế quy mô nhà xưởng lớn 10.000m2 cùng năng lực sản xuất ổn định 350.000 - 500.000 sản phẩm cho phép đơn vị cung ứng giải pháp túi vải đay với mức phí cạnh tranh.

Túi vải đay tự nhiên sản xuất theo yêu cầu tại Túi Vải Xanh

Vải đay là chất liệu có nguồn gốc tự nhiên, bề mặt mộc, thớ vải rõ và tạo cảm giác thân thiện với môi trường. Đây là dòng chất liệu phù hợp với các thương hiệu muốn xây dựng hình ảnh gần gũi, bền vững nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ.

Túi Vải Xanh hiện cung cấp nhiều dòng chất liệu như vải đay tự nhiên, vải linen và vải đay pha. Tùy theo nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể chọn chất liệu có độ mềm, độ đứng form hoặc mức độ mộc khác nhau để phù hợp với sản phẩm.

Về kiểu dáng, doanh nghiệp sản xuất đa dạng túi vải đay từ túi hình hộp, túi dây rút đến các mẫu phối lưới, túi tote hiện đại. Mỗi thiết kế có thể được điều chỉnh theo kích thước, màu sắc, quai xách, lớp lót và phương án in ấn nhận diện thương hiệu.

Túi vải đay được ứng dụng rộng rãi trong thời trang và tiêu dùng hằng ngày nhờ thiết kế mộc mạc, thân thiện với môi trường. Sản phẩm thường được sử dụng làm túi tote, túi xách cá nhân hoặc túi mua sắm, phù hợp với xu hướng sống xanh đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Bên cạnh đó, túi vải đay còn là giải pháp đóng gói và quảng bá thương hiệu hiệu quả cho doanh nghiệp. Sản phẩm được sử dụng để đựng nông sản, quà tặng sự kiện, đồng thời có thể in logo và thông điệp truyền thông, giúp nâng cao giá trị sản phẩm và gia tăng độ nhận diện thương hiệu.

Xưởng cung cấp vải đay, linen chất lượng cao, dễ dàng tùy chỉnh kích thước.

Năng lực cung ứng toàn diện và cam kết chất lượng của Túi Vải Xanh

Sở hữu nhà xưởng quy mô 10.000m² đạt chứng nhận quốc tế ISO 22000:2018 cùng hệ thống máy móc hiện đại từ Đài Loan, Trung Quốc, Túi Vải Xanh duy trì năng suất ổn định 350.000 - 500.000 sản phẩm/tháng.

Khách hàng khi hợp tác đều được đội ngũ chuyên viên đồng hành xuyên suốt và hỗ trợ thiết kế, test mẫu thực tế miễn phí 100% nhằm loại bỏ hoàn toàn rủi ro sai lệch, bảo toàn tính đồng bộ cho hệ thống nhận diện thương hiệu.

Nhờ lợi thế vận hành trực tiếp không qua trung gian, Túi Vải Xanh cam kết cung cấp mức giá gốc cạnh tranh, linh hoạt tiến độ cho đơn hàng gấp và miễn phí giao hàng nội thành TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, quyền lợi doanh nghiệp luôn được bảo vệ tối đa với chính sách hỗ trợ lưu kho miễn phí cho đối tác lớn, đi kèm cam kết hoàn tiền 100% hoặc đổi trả 1:1 đối với số lượng sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.

Xưởng hỗ trợ lưu kho miễn phí và bảo hành đổi trả 1:1.

Đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp và thương hiệu lớn trên toàn quốc

Sự kết hợp giữa năng lực gia công quy mô lớn và tư duy thẩm mỹ hiện đại đã biến Túi Vải Xanh thành cái tên bảo chứng cho giải pháp bao bì của hàng loạt hệ thống bán lẻ, các chuỗi F&B và tập đoàn đa ngành. Các dự án túi vải đay đã triển khai cùng THE NOON, Công ty HTF Holdings, Kungfu Bakery... cho thấy khả năng đáp ứng linh hoạt nhiều yêu cầu về mẫu mã, số lượng và tiến độ.

Bên cạnh hoạt động tại Việt Nam, Túi Vải Xanh còn tham gia cung ứng cho các đối tác có sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc, Úc và nhiều thị trường khác. Việc đáp ứng các yêu cầu cao về chất lượng, quy cách và tính đồng đều giúp thương hiệu khẳng định năng lực sản xuất theo chuẩn quốc tế.

Với kinh nghiệm 14 năm, năng lực cung ứng ổn định và chính sách bảo hành rõ ràng, Túi Vải Xanh là lựa chọn đáng cân nhắc cho doanh nghiệp muốn kiến tạo dấu ấn xanh chuyên nghiệp trong lòng khách hàng thông qua giải pháp túi vải đay sản xuất theo yêu cầu.

Túi Vải Xanh là đối tác cung ứng túi vải đay theo yêu cầu đáng tin cậy.