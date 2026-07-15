Top những cung đường hiking ở Vườn quốc gia Yosemite

Nội dung dưới đây là những cung đường tiêu biểu nhất, sắp xếp theo độ khó tăng dần, để bạn dễ chọn tùy theo thể lực và thời gian có trong tay.

Mức độ dễ

Lower Yosemite Fall Trail (1,6 km, khứ hồi, gần như bằng phẳng)

Cung đường ngắn và dễ nhất nhưng lại cho góc nhìn cận cảnh chân thác Yosemite Falls, ngọn thác cao nhất Bắc Mỹ. Đường lát nhựa, có thể đi xe lăn, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Mọi người nên đi vào mùa xuân vì lúc này nước sẽ chảy mạnh nhất.

Cook's Meadow Loop (khoảng 1,6 km, bằng phẳng)

Vòng quanh một đồng cỏ rộng ngay trung tâm thung lũng, mở ra góc nhìn đồng thời cả Half Dome, Yosemite Falls và Sentinel Rock. Bạn nên đi vào lúc hoàng hôn để chụp ra những bức ảnh để đời.

(Ảnh: Jesselindemann/Getty Images)

Bridalveil Fall Trail (~0,8 km, dốc nhẹ)

Một đường mòn lát nhựa ngắn dẫn đến chân thác Bridalveil, mang lại lớp bụi nước mát lạnh vào mùa xuân. Một nửa đường đầu có thể tiếp cận được bằng xe lăn.

Mirror Lake Trail (3-8 km tùy lộ trình, gần như bằng phẳng)

Đi theo đường mòn rải sỏi dẫn đến hồ Mirror, nơi mặt nước phản chiếu Half Dome ngoạn mục. nhưng chỉ nên ghé đây vào mùa xuân và đầu hè, vì hồ thường khô cạn vào cuối hè và mùa thu.

Mức độ trung bình

Mist Trail đến đỉnh Vernal Fall (~5,6 km khứ hồi, lên cao ~300 m)

Một trong những cung đường được yêu thích nhất ở Công viên quốc gia Yosemite. Đường mòn bằng đá granite dẫn thẳng lên cạnh thác Vernal và đoạn cuối gần như chắc chắn sẽ khiến bạn ướt sũng vì bụi nước bắn ra đúng như cái tên "Đường mòn sương mù". Bù lại, phần thưởng cho du khách sẽ là cầu vồng thường xuất hiện ngay trên đầu vào những ngày nắng.

Mist Trail kéo dài đến Nevada Fall (~11,3 km khứ hồi, lên cao ~600 m)

Đi tiếp từ đỉnh Vernal Fall, băng qua một đoạn đường mòn đá lộ thiên tiếp xúc nhiều với nắng, để đến đỉnh thác Nevada Fall hùng vĩ hơn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người muốn một thử thách vừa phải nhưng chưa sẵn sàng cho Half Dome.

Taft Point (~3,7 km khứ hồi, ít dốc)

Dẫn đến một mép vách đá có các khe nứt sâu hoắm nhìn thẳng xuống thung lũng, tạo cảm giác mạnh hơn hẳn so với độ dài ngắn của đường mòn. Điểm này ít đông khách hơn so với Glacier Point, khung cảnh sẽ rất đẹp vào lúc hoàng hôn nhưng bạn cần đặc biệt cẩn trọng vì không có lan can bảo vệ ở các khe nứt.

(Ảnh: Krystal Lashon)

Sentinel Dome (~3,6 km khứ hồi, lên cao ~120 m)

Một mỏm đá vòm với đoạn leo cuối khá dốc nhưng ngắn, đổi lại là góc nhìn 360 độ hiếm có: El Capitan, Half Dome, và cả dãy Sierra Nevada trải dài phía xa, mà không cần bỏ ra cả ngày leo núi.

Mức độ khó

Upper Yosemite Fall Trail (~11,6 km khứ hồi, lên cao ~800 m)

Một chuỗi cua tay áo (switchback) gần như không ngừng dẫn lên đỉnh thác Yosemite. Đây là một trong những đường mòn dốc và mệt nhất trong thung lũng, nhưng phần thưởng nó nằm ngay ở đỉnh với góc nhìn xuống toàn cảnh thung lũng và bạn sẽ cảm nhận được sức nước đổ ngay dưới chân.

Four Mile Trail đến Glacier Point (~14,5 km khứ hồi, lên cao ~940 m)

Mặc dù tên gọi gợi ý "bốn dặm", nhưng đường mòn thực tế đo được dài hơn một chút. Đây là tuyến leo bộ dốc liên tục lên Glacier Point - điểm ngắm cảnh nổi tiếng với toàn cảnh Half Dome áp sát ngay trước mắt. Nhiều người chọn cách đi một chiều rồi bắt xe buýt của công viên xuống lại để giảm tải cho đầu gối.

Clouds Rest (~22,5 km khứ hồi, lên cao ~770m)

Thường bị các đoàn khách bỏ qua vì cái bóng quá lớn của Half Dome, nhưng nhiều người leo núi kỳ cựu cho rằng góc nhìn từ đỉnh Clouds Rest còn ngoạn mục hơn. Bạn sẽ nhìn thấy toàn cảnh Half Dome từ bên trên, kèm theo một sống đá hẹp đầy kịch tính ở đoạn cuối. Điểm cộng lớn nhất ở đây là không cần permit (giấy phép).

Mức độ đỉnh cao: Half Dome

Cung đường được mệnh danh là biểu tượng của Vườn quốc gia Yosemite. Half Dome kết hợp gần hết những gì đặc sắc nhất: đi qua Mist Trail ướt đẫm bụi nước của Vernal và Nevada Fall, vượt một sống đá trần rồi leo thẳng đứng đoạn cuối cùng bằng hai sợi cáp kim loại dựng trên mặt đá granite nghiêng gần 45 độ.

Half Dome có khoảng 22,5–26 km khứ hồi, lên cao gần 1.460 m, và mất 10–14 giờ để chinh phục.

Vì mức độ phổ biến và nguy cơ tai nạn, từ năm 2010 công viên Yosemite áp dụng hệ thống permit bắt buộc để được leo qua đoạn cáp, giới hạn khoảng 300 người/ngày. Có hai cách xin permit cho năm 2026: lottery trước mùa diễn ra suốt tháng 3 (kết quả công bố giữa tháng 4), và lottery hằng ngày mở đơn hai ngày trước ngày leo dự kiến.

Tỷ lệ trúng lottery trước mùa những năm gần đây dao động quanh 18–22%, nên nhiều người nộp đơn nhiều ngày khác nhau để tăng cơ hội. Dây cáp thường được lắp từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 10 (chính xác tùy lượng tuyết hằng năm), ngoài thời gian này, leo lên đoạn cáp gần như chắc chắn nguy hiểm tính mạng và không được khuyến khích.

Tóm lại, dù bạn chọn cung đường nào thì hãy mang theo thật nhiều nước. Yosemite Valley có thể rất nóng và khô vào mùa hè, và nên khởi hành sớm để tránh nắng gắt vào buổi chiều. Và tuyệt đối không để thức ăn hay đồ có mùi trong túi không giám sát bởi khu vực này có gấu hoang dã hoạt động thường xuyên. Với những đường dài như Half Dome hay Clouds Rest, nên xuất phát trước 6–7 giờ sáng để có đủ thời gian quay về trước khi trời tối.

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