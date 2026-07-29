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Gợi ý những homestay đẹp, gần gũi thiên nhiên ở miền Bắc và miền Trung

P.V
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Những năm gần đây, homestay trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người trong mỗi chuyến đi. Khác với khách sạn truyền thống, mô hình lưu trú này thường chú trọng không gian mở, tận dụng cảnh quan tự nhiên và mang đến cảm giác gần gũi như ở nhà.

Mỗi nơi đều có cách kể câu chuyện riêng thông qua kiến trúc, cách bài trí và những trải nghiệm gắn với đời sống địa phương. Với những ai yêu thích khám phá và muốn tận hưởng kỳ nghỉ chậm rãi, các homestay giữa thiên nhiên là lựa chọn đáng cân nhắc trong hành trình du lịch miền Bắc và du lịch miền Trung.

Puluong Retreat, không gian yên bình giữa núi rừng Thanh Hóa

Nằm bên những thửa ruộng bậc thang của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Luông Retreat gây ấn tượng bởi kiến trúc mộc mạc với gỗ, tre và mái lá. Không gian lưu trú được thiết kế theo hướng mở, giúp du khách dễ dàng cảm nhận bầu không khí trong lành và khung cảnh núi non bao quanh.

Buổi sáng tại đây thường bắt đầu bằng tiếng chim hót và làn sương phủ trên cánh đồng. Nhiều du khách lựa chọn đi bộ qua các bản làng, khám phá guồng nước, ruộng bậc thang hoặc trò chuyện cùng người dân địa phương để hiểu thêm về văn hóa bản địa.

Ẩm thực tại homestay chủ yếu là các món ăn truyền thống của vùng cao với nguyên liệu địa phương như gà đồi, cá suối, rau rừng và cơm lam, mang đến trải nghiệm gần gũi với đời sống của người dân Pù Luông.

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Puluong Retreat giữa núi rừng Pù Luông.

Lá Đỏ Homestay, điểm dừng chân giữa cao nguyên Mộc Châu

Mộc Châu luôn là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch miền Bắc, đặc biệt vào mùa hoa hoặc những tháng thời tiết mát mẻ. Giữa khung cảnh đồi chè và thung lũng xanh, Lá Đỏ Homestay mang đến không gian lưu trú giản dị nhưng ấm cúng.

Các căn nhà gỗ nhỏ được bao quanh bởi vườn cây và hoa theo mùa, tạo cảm giác yên tĩnh ngay từ khi đặt chân đến. Không gian này phù hợp với những người muốn dành thời gian đọc sách, thưởng trà hoặc đơn giản là ngắm mây trôi qua những triền đồi.

Từ homestay, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến đồi chè trái tim, thác Dải Yếm hay những bản làng của đồng bào dân tộc. Buổi tối, nhiều nhóm bạn lựa chọn quây quần bên bếp lửa, thưởng thức các món nướng và tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của cao nguyên.

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Lá Đỏ Homestay yên bình giữa Mộc Châu.

DeBay Villa, hòa mình vào thiên nhiên Tam Đảo

Không quá xa Hà Nội, Tam Đảo là lựa chọn quen thuộc cho những chuyến nghỉ ngắn ngày. DeBay Villa được nhiều du khách yêu thích nhờ không gian xanh và tầm nhìn hướng núi.

Homestay sử dụng nhiều vật liệu gỗ và kính để tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng. Vào những ngày nhiều mây, khung cảnh sương phủ quanh khuôn viên mang lại cảm giác yên bình, thích hợp để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Từ đây, du khách có thể kết hợp tham quan quảng trường Tam Đảo, nhà thờ đá hay thưởng thức các món đặc sản địa phương trước khi trở về homestay thư giãn trong không gian tĩnh lặng.

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DeBay Villa sở hữu tầm nhìn hướng núi.

Little Riverside Hội An, bình yên bên dòng sông Hoài

Nếu yêu thích vẻ đẹp cổ kính, Little Riverside là một trong những địa chỉ lưu trú được nhiều du khách lựa chọn khi đến Hội An. Dù nằm khá gần phố cổ, homestay vẫn giữ được không gian yên tĩnh nhờ vị trí bên dòng sông Hoài.

Các phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng với nhiều cửa sổ đón gió và ánh sáng tự nhiên. Buổi sáng, du khách có thể đạp xe qua những con phố nhỏ hoặc ngồi bên hiên nhà ngắm dòng sông chậm rãi trôi.

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Little Riverside bên dòng sông Hoài.

Mộc Homestay, góc nghỉ dưỡng gần biển Phú Yên

Trong hành trình du lịch miền Trung, Phú Yên ngày càng thu hút du khách nhờ vẻ đẹp mộc mạc và những bãi biển còn giữ được nét nguyên sơ. Mộc Homestay là lựa chọn phù hợp với những ai yêu thích sự giản dị và gần gũi thiên nhiên.

Homestay được thiết kế với tông màu gỗ, nhiều khoảng sân xanh và không gian mở đón gió biển. Chỉ mất vài phút di chuyển, du khách đã có thể đặt chân đến bãi biển để ngắm bình minh hoặc tản bộ trên bờ cát vào buổi chiều.

Ngoài thời gian nghỉ dưỡng, nhiều người kết hợp khám phá Gành Đá Đĩa, Bãi Xép hay các làng chài ven biển để cảm nhận nhịp sống bình yên của vùng đất này.

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Mộc Homestay.

Mỗi homestay đều mang một phong cách riêng nhưng cùng hướng đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Thay vì chỉ là nơi lưu trú, những không gian này giúp du khách cảm nhận rõ hơn nhịp sống địa phương, từ buổi sáng ngập nắng giữa núi rừng đến những buổi chiều lộng gió bên bờ biển.

Tags:

#homestay đẹp #Puluong Retreat #Lá Đỏ Homestay

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