Hợp đồng lao động điện tử: Từ tiết kiệm chi phí đến nâng tầm quản trị doanh nghiệp

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tận dụng tối đa những lợi ích của hợp đồng lao động điện tử để giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu ngày càng chặt chẽ. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé.

Lợi ích khi sử dụng hợp đồng lao động điện tử

Tiết kiệm chi phí và thời gian

Một trong những lợi ích của hợp đồng lao động điện tử là giảm đáng kể chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ và chuyển phát tài liệu. Toàn bộ quá trình giao kết, ký kết, sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng đều có thể thực hiện trực tuyến thông qua phương tiện điện tử.

Bên cạnh yếu tố chi phí, tốc độ xử lý cũng được cải thiện đáng kể. Người lao động và doanh nghiệp có thể ký kết từ bất kỳ đâu mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, góp phần rút ngắn thời gian tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự.

Có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng giấy

Một trong những yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi sang môi trường số là hợp đồng lao động điện tử có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng lao động bằng văn bản giấy khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Điều này giúp doanh nghiệp yên tâm triển khai quy trình ký kết điện tử mà vẫn đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.

Tăng cường tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

Hợp đồng lao động điện tử được xác thực bằng chữ ký số và dấu thời gian theo quy định pháp luật. Đây là cơ sở giúp bảo đảm tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu và chống chối bỏ trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, dữ liệu hợp đồng được lưu trữ tập trung trên Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử và các hệ thống eContract, đảm bảo an toàn, bảo mật, tính toàn vẹn và khả năng truy xuất khi cần thiết.

Đồng thời, Hợp đồng điện tử tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân (Điều 4, Khoản 1, Nghị định 337/2025/NĐ-CP)

Quản lý dữ liệu dễ dàng và hiệu quả hơn

Khác với hồ sơ giấy phải lưu trữ thủ công, hợp đồng lao động điện tử cho phép doanh nghiệp và người lao động dễ dàng tra cứu, xác minh và quản lý thông tin trên Nền tảng.

Dữ liệu hợp đồng được chuẩn hóa và đồng bộ, giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự tập trung hơn. Dịch vụ hợp đồng điện tử EFY-eCONTRACT còn hỗ trợ báo cáo tình hình sử dụng lao động, giảm áp lực hành chính cho bộ phận nhân sự và nâng cao hiệu quả quản trị.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính

Việc số hóa dữ liệu hợp đồng không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn hỗ trợ quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lao động.

Dữ liệu trên Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử có thể được chia sẻ theo quy định nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, góp phần giảm hồ sơ giấy, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót khi đối chiếu thông tin.

Tăng tính minh bạch và hạn chế tranh chấp

Toàn bộ quá trình giao kết hợp đồng điện tử đều được ghi nhận thông qua nhật ký giao dịch điện tử bao gồm thông tin truy cập, lịch sử thao tác, chuỗi sự kiện, thời điểm xác thực, ID…

Đây là căn cứ quan trọng để chứng minh quá trình giao kết khi phát sinh tranh chấp, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý quan hệ lao động.

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi triển khai hợp đồng lao động điện tử?

Trên thực tế, giá trị của hợp đồng lao động điện tử không chỉ nằm ở việc thay thế giấy tờ. Khi dữ liệu hợp đồng được số hóa và quản lý tập trung, doanh nghiệp có thể kiểm soát tốt hơn vòng đời hợp đồng, giảm rủi ro thất lạc hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các lợi ích này, doanh nghiệp cần lựa chọn nền tảng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chữ ký số, bảo mật dữ liệu, lưu trữ hồ sơ và khả năng quản lý tập trung. Đây cũng là lý do nhiều doanh nghiệp hiện nay ưu tiên các giải pháp eContract có khả năng hỗ trợ toàn bộ quy trình từ khởi tạo, phê duyệt, ký kết đến lưu trữ và tra cứu dữ liệu trên cùng một hệ thống.

Trong xu hướng đó, EFY-eCONTRACT là một trong những nền tảng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để triển khai hợp đồng lao động điện tử. Giải pháp hỗ trợ ký kết trực tuyến, tích hợp chữ ký số, quản lý tập trung dữ liệu hợp đồng và lưu trữ hồ sơ điện tử, góp phần giúp doanh nghiệp từng bước chuẩn hóa quy trình nhân sự và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.