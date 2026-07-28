Những trường hợp được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam

Tuy nhiên, không phải mọi người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đều phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động. Pháp luật hiện hành đã quy định một số trường hợp được miễn giấy phép lao động, giúp cho doanh nghiệp giảm bớt những thủ tục hành chính khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Việc nắm rõ những trường hợp được miễn không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ theo quy định của pháp luật mà còn hạn chế việc xảy ra sai sót có thể phát sinh trong quá trình sử dụng lao động nước ngoài.

Những trường hợp được miễn giấy phép lao động

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động nước ngoài thuộc một trong những trường hợp dưới đây sẽ được miễn giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam:

Người nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn, với phần vốn góp có giá trị từ 3 tỷ đồng trở lên.

Người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

Người được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng đại diện, Trưởng dự án hoặc là người chịu trách nhiệm chính trong hoạt động của tổ chức quốc tế hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới 03 tháng để thực hiện hoạt động chào bán dịch vụ theo quy định.

Người vào Việt Nam không quá 03 tháng nhằm xử lý các sự cố kỹ thuật hoặc công nghệ mang tính cấp bách, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh mà đội ngũ chuyên gia trong nước hoặc chuyên gia nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam chưa thể khắc phục.

Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư ở Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.

Người lao động thuộc đối tượng được miễn giấy phép lao động theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Người nước ngoài kết hôn hợp pháp với công dân Việt Nam và đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Người lao động được điều chuyển nội bộ doanh nghiệp trong phạm vi 11 ngành dịch vụ thuộc cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa - giải trí và vận tải.

Người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế đã được ký kết.

Phóng viên, nhà báo nước ngoài đã được Bộ Ngoại giao cấp phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định.

Người được cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam để giảng dạy hoặc nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, Liên hợp quốc hoặc các tổ chức được thành lập theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Tình nguyện viên nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP.

Người nước ngoài làm việc với chức danh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật, có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 30 ngày mỗi lần và không quá 03 lần trong một năm.

Người nhập cảnh để triển khai các nội dung theo thỏa thuận quốc tế do cơ quan, tổ chức ở Trung ương hoặc địa phương ký kết theo quy định của pháp luật.

Học sinh, sinh viên nước ngoài đang theo học tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài và đến Việt Nam thực tập theo chương trình hợp tác; học viên thực tập hoặc tập sự trên tàu biển treo cờ Việt Nam.

Thân nhân của thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng được quy định trong Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Người sử dụng hộ chiếu công vụ vào Việt Nam để làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị hoặc tổ chức chính trị - xã hội.

Người nước ngoài được cử sang Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ thành lập hiện diện thương mại của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Người lao động nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động giảng dạy hoặc nghiên cứu theo quy định.

Việc hiểu rõ các trường hợp được miễn giấy phép lao động là một trong những yếu tố giúp cho doanh nghiệp chủ động tuân thủ đúng quy định của pháp luật khi tuyển dụng và sử dụng lao động nước ngoài. Ngoài việc xác định chính xác đối tượng được miễn, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến yêu cầu về hồ sơ, thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động (nếu pháp luật yêu cầu) cũng như các quy định liên quan để quá trình sử dụng lao động diễn ra thuận lợi và đúng quy định.

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