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Sau gần nửa năm thực hiện Thông tư 99, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã thực sự thích ứng?

P.V
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Gần nửa năm kể từ khi Thông tư số 99/2025/TT-BTC có hiệu lực (ngày 1/1/2026), nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh vẫn gặp khó khăn trong việc cập nhật chế độ kế toán mới.

Không ít kế toán viên phải sử dụng các file Excel tự thiết kế hoặc gặp khó khăn do phần mềm chưa kịp cập nhật theo quy định. Thực tế này cho thấy, việc chuyển đổi không chỉ dừng ở đầu tư phần mềm mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng toàn diện với những thay đổi mới.

Trong phòng làm việc của một doanh nghiệp thương mại ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh, chị Nguyễn Thị Hoa (kế toán viên) vẫn cặm cụi với những file Excel tự thiết kế. Gần 6 tháng kể từ khi Thông tư số 99/2025/TT-BTC có hiệu lực, chị vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với những con số mình tổng hợp.

“Thông tư mới có nhiều thay đổi về hệ thống tài khoản và biểu mẫu báo cáo. Tôi đã cố gắng cập nhật thủ công nhưng vẫn lo bỏ sót quy định nào đó. Phần mềm kế toán cũ của công ty chưa kịp nâng cấp nên tôi phải thực hiện song song cả hai cách”, chị Hoa chia sẻ.

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Nỗi lo từ những bản Excel và phần mềm chưa kịp cập nhật

Áp lực của chị Hoa cũng là nỗi lo của nhiều kế toán viên tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Tĩnh. Gần nửa năm kể từ khi Thông tư số 99/2025/TT-BTC có hiệu lực, dù các quy định đã được ban hành rõ ràng, không ít doanh nghiệp vẫn chưa thực sự sẵn sàng để thích ứng.

Thông tư mới có nhiều thay đổi về hệ thống tài khoản kế toán, trong đó một số tài khoản được đổi tên, bổ sung; báo cáo tài chính cũng có thêm những yêu cầu mới. Với các đơn vị chưa kịp nâng cấp phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán viên phải thực hiện nhiều công việc thủ công, vừa mất thời gian, vừa tiềm ẩn nguy cơ sai sót.

Anh Nguyễn Văn Hùng, kế toán trưởng một công ty sản xuất tại Khu kinh tế Vũng Áng, cho biết: “Thông tư mới yêu cầu doanh nghiệp xây dựng quy chế quản trị nội bộ và kiểm soát giao dịch rõ ràng hơn. Đây là những yêu cầu mới, không phải doanh nghiệp nào cũng có sẵn. Nếu phần mềm không hỗ trợ, chúng tôi phải tự xây dựng quy trình, khá vất vả”.

Chuyển đổi số tại Hà Tĩnh: Cơ hội và thách thức

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Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chuyển đổi số với ba trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, việc doanh nghiệp ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị, trong đó có công tác kế toán, ngày càng trở nên cần thiết.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, từng nhận định, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp hiện đại hóa quy trình sản xuất, kinh doanh. Trong thời đại số, nếu không chủ động cập nhật công nghệ, doanh nghiệp có nguy cơ bị tụt hậu.

Tuy nhiên, thực tế tại một số doanh nghiệp cho thấy, chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn cân nhắc bài toán chi phí và chưa mạnh dạn đầu tư cho các giải pháp công nghệ phục vụ công tác kế toán, quản trị tài chính.

Vì sao nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh lựa chọn EasyBooks?

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Theo các chuyên gia, khi lựa chọn phần mềm kế toán, không nên chỉ tập trung vào giá phần mềm kế toán doanh nghiệp, mà cần xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu quản trị, khả năng đồng hành lâu dài và thích ứng nhanh với các thay đổi.

Một trong những giải pháp được nhắc đến là EasyBooks của Softdreams. Được cập nhật đồng bộ theo Thông tư 99, phần mềm này nổi bật với các tính năng:

  • Tự động hóa nghiệp vụ kế toán: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, Excel và chứng từ; tự động hạch toán, lập chứng từ, giảm tối đa thao tác thủ công vốn tiềm ẩn rủi ro sai sót.
  • Kết nối đồng bộ dữ liệu: Đồng bộ hóa đơn điện tử, kết nối ngân hàng để tự động lấy sao kê, đối soát giao dịch và sinh chứng từ. Dữ liệu liên thông giúp giảm đáng kể thời gian nhập liệu và tăng tính chính xác.
  • Quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi: Làm việc trên nền tảng web, chỉ cần Internet. Chủ doanh nghiệp có thể theo dõi doanh thu, chi phí, công nợ và dòng tiền theo thời gian thực, dù đang ở văn phòng hay đi công tác.
  • Báo cáo trực quan và kiểm soát rủi ro: Tích hợp đầy đủ báo cáo kế toán, thuế theo Thông tư 99 và các quy định mới. Dashboard trực quan cho nhà quản lý, cảnh báo hóa đơn rủi ro, giúp doanh nghiệp an tâm tuân thủ pháp luật.
  • Linh hoạt theo mọi quy mô: Phù hợp với nhiều lĩnh vực (thương mại, sản xuất, dịch vụ). Không giới hạn số lượng người dùng, phân quyền chi tiết theo từng vai trò, đáp ứng mô hình vận hành đa chi nhánh tại Hà Tĩnh.

Thực tế, việc nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh vẫn sử dụng Excel hoặc phần mềm lỗi thời có thể làm gia tăng nguy cơ sai sót trong quá trình thực hiện các quy định mới. Sau gần nửa năm Thông tư 99 có hiệu lực, câu chuyện của chị Hoa và anh Hùng cho thấy doanh nghiệp cần chủ động lựa chọn giải pháp kế toán phù hợp, cân đối giữa chi phí đầu tư và hiệu quả sử dụng, qua đó nâng cao khả năng tuân thủ và hiệu quả quản trị.

Tags:

#EasyBooks #phần mềm kế toán doanh nghiệp

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