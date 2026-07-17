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Mất răng vì bệnh nha chu - chi phí và lộ trình điều trị Implant từ đầu đến cuối

P.V
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Bệnh nha chu là nguyên nhân hàng đầu gây mất răng ở người trưởng thành tại Việt Nam - thậm chí còn phổ biến hơn cả sâu răng. Điều đáng lo ngại là phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện khi răng đã lung lay hoặc buộc phải nhổ, lúc đó xương hàm thường đã bị tổn thương đáng kể.

Câu hỏi nhiều người đặt ra sau khi mất răng do nha chu: "Tôi có làm được Implant không?" và "Tổng chi phí là bao nhiêu?"

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Bệnh nha chu ảnh hưởng thế nào đến việc làm Implant?

Nha chu là tình trạng viêm nhiễm mạn tính ở nướu và xương ổ răng. Khi tiến triển nặng, vi khuẩn phá hủy dần xương nâng đỡ răng - khiến răng lung lay và cuối cùng phải nhổ. Vùng xương bị phá hủy đó chính là nơi bác sĩ sẽ phải đặt trụ Implant sau này.

Đây là lý do khiến ca Implant sau nha chu phức tạp hơn ca thông thường - không phải vì không làm được, mà vì cần thêm bước chuẩn bị để đảm bảo nền xương đủ điều kiện tiếp nhận trụ.

Lộ trình điều trị Implant cho người mất răng do nha chu

Không thể cấy Implant ngay khi vừa nhổ răng nha chu - đây là nguyên tắc quan trọng nhất cần hiểu rõ.

Giai đoạn 1 - Điều trị nha chu ổn định (4 - 8 tuần)

Trước khi nghĩ đến Implant, toàn bộ mô nướu viêm nhiễm phải được kiểm soát triệt để. Bác sĩ thực hiện cạo vôi răng sâu, lấy cao răng dưới nướu và điều trị kháng sinh tại chỗ nếu cần. Mục tiêu là đưa nướu về trạng thái lành mạnh hoàn toàn trước khi can thiệp phẫu thuật.

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Giai đoạn 2 - Chụp CT 3D và đánh giá xương hàm

Sau khi nha chu ổn định, bác sĩ chụp CT Cone Beam 3D để đo lường chính xác mật độ xương, chiều cao và chiều rộng xương hàm còn lại. Đây là bước quyết định phác đồ tiếp theo: xương còn đủ để cấy trụ ngay, hay cần ghép xương bổ sung trước.

Giai đoạn 3 - Ghép xương (nếu cần, thêm 3 - 6 tháng)

Nếu xương hàm đã tiêu nhiều, bác sĩ thực hiện ghép xương để tái tạo nền xương đủ điều kiện. Tại SQ Dentist, ghép xương cần thiết trong ca Implant được miễn phí hoàn toàn - không phát sinh chi phí so với báo giá ban đầu. Sau ghép xương, cần chờ 3 - 6 tháng để xương lành trước khi cấy trụ.

Giai đoạn 4 - Cấy trụ Implant và phục hình hoàn chỉnh

Khi xương hàm đã sẵn sàng, ca cấy trụ diễn ra như bình thường - gây tê cục bộ, không đau, hoàn tất trong 20 - 30 phút một trụ. Sau thời gian tích hợp xương (2 tuần đến 4 tháng tùy loại trụ), gắn mão sứ hoàn chỉnh.

Chi phí Implant cho bệnh nhân nha chu - cụ thể là bao nhiêu?

Chi phí tổng thể của một ca Implant sau nha chu thường cao hơn ca thông thường vì có thêm giai đoạn điều trị nha chu và có thể cần ghép xương. Tuy nhiên, tại SQ Dentist, phần ghép xương đã được miễn phí - nên chi phí thực tế chênh lệch không nhiều so với ca thông thường.

Bảng giá trọn gói trụ Implant đơn lẻ tại SQ Dentist dao động từ 7,9 triệu đến 60 triệu đồng/trụ tùy dòng - từ Biotem Hàn Quốc (bảo hành 5 năm) đến Neodent SLA Plus Thụy Sĩ (bảo hành trọn đời). Với ca mất nhiều răng do nha chu, phương án All-on-4 hoặc All-on-6 thường được chỉ định - giá trọn gói từ 155 triệu đến hơn 668 triệu đồng tùy dòng trụ.

Toàn bộ mức giá chi tiết theo từng dòng trụ và phương án phục hình có thể xem tại bảng giá Implant toàn hàm tại SQ Dentist - được công bố minh bạch, không phát sinh, thanh toán 2 đợt linh hoạt.

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Câu hỏi thường gặp:

Bị nha chu nặng có làm Implant được không? Được - nhưng phải điều trị nha chu ổn định và đánh giá xương hàm trước. Không có trường hợp nào bị từ chối hoàn toàn nếu nha chu đã được kiểm soát.

Mất răng do nha chu bao lâu thì làm được Implant? Tối thiểu 4 - 8 tuần sau khi điều trị nha chu ổn định. Nếu cần ghép xương thêm 3 - 6 tháng.

Làm Implant xong có bị nha chu lại không? Implant không bị sâu răng, nhưng có thể bị viêm quanh Implant (peri - implantitis) nếu vệ sinh răng miệng kém. Tái khám định kỳ 6 tháng/lần là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

Trung tâm Nha khoa thẩm mỹ Quốc tế SQ Dentist:

Địa chỉ: 292 Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 3091

Website: sqdentist.vn

Giờ làm việc: 08:00 – 19:00 hàng ngày

Tags:

#Nha chu #Implant #Chữa răng #Ghép xương #Chi phí nha khoa #SQ Dentist #Trồng răng

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