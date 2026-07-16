4 điểm đến du lịch miền Trung khiến giới trẻ mê mẩn mùa hè 2026

Đà Nẵng

Với những ai lần đầu ghé miền Trung, Đà Nẵng gần như luôn là lựa chọn đầu tiên nhờ sự tiện lợi và độ đa dạng trải nghiệm hiếm nơi nào sánh được. Một ngày ở đây có thể bắt đầu từ sáng sớm với chuyến cáp treo lên Bà Nà Hills, nơi Cầu Vàng vẫn luôn là điểm check in không thể bỏ qua dù đã xuất hiện trên biết bao khung ảnh. Buổi trưa, có thể ghé bán đảo Sơn Trà chiêm ngưỡng tượng Phật Quan Âm hướng ra biển, hoặc dạo quanh chùa Linh Ứng lộng gió, nơi từng cơn gió biển thổi qua khiến cái nóng mùa hè cũng dịu đi phần nào.

Chiều xuống, chẳng gì thư giãn bằng việc thả mình trên bãi biển Mỹ Khê, một trong những bãi biển từng được tạp chí Forbes vinh danh đẹp nhất hành tinh. Khép lại hành trình bằng bữa tối hải sản tươi rói bên bờ sông Hàn, vừa ăn vừa ngắm cầu Rồng phun lửa vào cuối tuần, chỉ một ngày ngắn ngủi thôi mà đã đủ khiến không ít người muốn quay lại lần nữa. Điểm cộng lớn nhất của Đà Nẵng nằm ở hệ thống giao thông cực kỳ thuận tiện, sân bay quốc tế nằm ngay trung tâm thành phố giúp việc di chuyển dễ dàng hơn hẳn, rất hợp cho những chuyến đi chớp nhoáng cuối tuần.

Đà Nẵng luôn là điểm đến hàng đầu mỗi dịp hè về

Hội An

Cách Đà Nẵng chỉ khoảng 30 phút chạy xe, Hội An lại mang đến một nhịp điệu hoàn toàn khác. Buổi sáng, cứ thong thả dạo bước qua những con phố nhỏ mái ngói rêu phong, ghé Chùa Cầu vừa được trùng tu hay len lỏi vào các nhà cổ mang dấu ấn giao thoa văn hóa Việt, Nhật, Hoa. Buổi trưa là lúc lý tưởng để thưởng thức cao lầu, mì Quảng hay bánh mì Phượng, cái tên đã nổi tiếng khắp thế giới chứ chẳng còn riêng gì trong nước.

Đến chiều tối, khi ánh đèn lồng bắt đầu thắp sáng, cả khu phố cổ như bừng tỉnh trong sắc màu lung linh, tạo nên khung cảnh vừa hoài niệm vừa lãng mạn, đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phải dừng lại bấm vài kiểu ảnh. Ngoài phố cổ, một số tour còn ghép thêm trải nghiệm làng rau Trà Quế hoặc rừng dừa Bảy Mẫu, nơi có thể ngồi thúng chai và xem người dân biểu diễn những màn khua thúng điệu nghệ trên sông nước.

Hội An mang đậm dấu ấn giao thoa văn hóa

Huế

Nếu Đà Nẵng năng động và Hội An lãng mạn, thì Huế lại chinh phục người ta bằng vẻ đẹp cổ kính, uy nghiêm hiếm nơi nào có được. Một ngày khám phá Huế thường mở đầu bằng chuyến tham quan Đại Nội, quần thể kiến trúc cung đình từng là nơi ở của các vị vua triều Nguyễn. Sau đó có thể ghé lăng Khải Định với lối kiến trúc pha trộn Đông Tây độc đáo, hoặc lăng Tự Đức mang nét thơ mộng, u tịch đến lạ.

Buổi chiều, một chuyến du thuyền dọc sông Hương ghé chùa Thiên Mụ là trải nghiệm khó lòng bỏ qua, đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống khiến mặt sông ánh lên sắc vàng cam huyền ảo. Ẩm thực Huế cũng là điểm nhấn khó cưỡng với bún bò, cơm hến hay các loại chè cung đình. Nhiều bạn trẻ từng đi chia sẻ rằng chỉ cần một ngày ở Huế cũng đủ để cảm nhận trọn vẹn nhịp sống chậm rãi, thanh bình mà khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Huế cổ kính và uy nghiêm

Quảng Bình

Khác hẳn ba điểm đến kể trên, hành trình tới Quảng Bình lại thiên về khám phá thiên nhiên kỳ vĩ. Tour Quảng Bình trong ngày thường đưa khách đến động Phong Nha, nơi được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với hệ thống thạch nhũ hàng triệu năm tuổi. Ngồi trên thuyền lướt nhẹ qua dòng sông ngầm trong vắt, ngước nhìn những khối đá vôi lấp lánh dưới ánh đèn, không ít người ví cảm giác này như vừa lạc vào một thế giới khác hẳn thực tại.

Sau khi tham quan hang động, có thể ghé suối Moọc để tắm mát giữa rừng nguyên sinh hoặc thử cảm giác mạnh với trò chơi zipline vượt sông. Vẻ đẹp hoang sơ, chưa bị thương mại hóa quá nhiều chính là lý do khiến Quảng Bình ngày càng hút giới trẻ ưa khám phá và yêu thiên nhiên tìm đến.

Quảng Bình hùng vĩ và hoang sơ

Mỗi hành trình mang một cá tính riêng, chẳng nơi nào giống nơi nào. Sự đa dạng ấy chính là lý do dải đất miền Trung chưa bao giờ nhàm chán trong mắt giới trẻ. Đừng quên đặt vé máy bay và phòng khách sạn trước trên Traveloka để nhận ngay những ưu đãi độc quyền, giúp chuyến vi vu cuối tuần của bạn thêm phần thảnh thơi và trọn vẹn!