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Truyền thông Lumie Agency: Giải pháp quảng cáo và xuất hóa đơn VAT 10% cho doanh nghiệp

P.V
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Trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp không chỉ cần tối ưu hiệu quả quảng cáo mà còn phải quản lý tài khoản, ngân sách, hợp đồng, hóa đơn và đối soát chi phí.

Lumie cung cấp hệ sinh thái giải pháp truyền thông – công nghệ số toàn diện, từ quảng cáo, xác minh tài khoản, bảo hộ thương hiệu đến khôi phục tài nguyên và phát triển nội dung đa nền tảng.

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Hệ sinh thái dịch vụ đa dạng của Lumie Agency

Một trong những nhóm dịch vụ chính của Truyền thông Lumie Agency là quảng cáo và vận hành chiến dịch trên các nền tảng phổ biến. Doanh nghiệp có thể lựa chọn quảng cáo Facebook, Instagram, TikTok, Google hoặc Zalo tùy theo sản phẩm, khách hàng mục tiêu và kế hoạch ngân sách.

Lumie hỗ trợ từ bước kiểm tra hạ tầng tài khoản, tư vấn phương án triển khai, phân bổ ngân sách đến theo dõi và tối ưu chiến dịch. Giải pháp này phù hợp với cả doanh nghiệp chưa có đội ngũ quảng cáo chuyên sâu và những phòng marketing cần thêm sự hỗ trợ về tài khoản, kỹ thuật hoặc vận hành.

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Bên cạnh quảng cáo, Lumie hiện cung cấp nhiều nhóm dịch vụ khác, gồm:

- Tài khoản quảng cáo Agency và Invoice.

- Tư vấn, vận hành quảng cáo đa nền tảng.

- Xác minh tích xanh Facebook, TikTok và Instagram.

- Tư vấn hồ sơ xác minh thương hiệu.

- Booking bài PR báo chí.

- Kết nối KOL và KOC.

- Brand Rights Protection – BRP.

- Rights Manager – RM.

- Bảo vệ bản quyền hình ảnh và video.

- Xử lý nội dung, tài khoản giả mạo thương hiệu.

- Khôi phục tài khoản Facebook, Fanpage và Group.

- Khôi phục tài khoản, giỏ hàng TikTok Shop.

- Hỗ trợ xử lý vi phạm trên các nền tảng.

- Vận hành TikTok Shop và livestream.

- Sản xuất video ngắn, seeding và tăng độ phủ thương hiệu.

- Hỗ trợ phát triển nội dung YouTube và Zalo OA.

Các dịch vụ được xây dựng theo hướng liên kết với nhau. Doanh nghiệp có thể bắt đầu từ quảng cáo để tiếp cận khách hàng, sau đó triển khai xác minh chính chủ, bảo vệ nội dung hoặc xử lý tài nguyên số khi thương hiệu phát triển.

Giải quyết nhu cầu hóa đơn VAT cho chi phí quảng cáo

Một trong những vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là làm thế nào để chuẩn hóa hồ sơ cho khoản chi quảng cáo trên Facebook, Google và các nền tảng số.

Trong thực tế, nhiều đơn vị đang sử dụng tài khoản cá nhân, thẻ ngân hàng của nhân viên hoặc thuê bên thứ ba nạp tiền. Cách vận hành này có thể đáp ứng nhu cầu chạy quảng cáo trước mắt nhưng dễ tạo ra khó khăn khi kế toán cần tổng hợp giao dịch, kiểm tra chứng từ hoặc đối chiếu ngân sách.

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Thông qua dịch vụ thuê tài khoản quảng cáo, Lumie cung cấp giải pháp tài khoản Meta/Facebook Ads Agency, Invoice cùng quy trình liên quan đến hợp đồng, ngân sách, hóa đơn VAT 10% và đối soát theo kỳ.

Doanh nghiệp được tư vấn về loại tài khoản, số lượng tài khoản cần sử dụng, cách phân quyền cho nhân sự, cơ chế nạp và phân bổ ngân sách, thời gian đối soát, phí dịch vụ cũng như hồ sơ chứng từ đi kèm.

Với cơ chế ví, bộ phận marketing có thể chủ động phân bổ ngân sách vào từng tài khoản trong phạm vi đã thống nhất. Khi chiến dịch cần tăng ngân sách, doanh nghiệp hạn chế phải gửi yêu cầu nạp tiền nhiều lần cho từng tài khoản riêng biệt.

Đồng thời, dữ liệu nạp tiền, phân bổ ngân sách và chi tiêu được tập hợp rõ hơn, giúp phòng marketing và bộ phận kế toán dễ phối hợp trong quá trình kiểm tra số liệu.

Hóa đơn VAT 10% cần đi cùng hồ sơ hợp lệ

Việc có hóa đơn VAT 10% giúp doanh nghiệp bổ sung chứng từ cho khoản chi quảng cáo và từng bước chuẩn hóa quy trình quản trị tài chính. Đây là yếu tố đáng chú ý với những đơn vị có pháp nhân, thường xuyên sử dụng ngân sách quảng cáo hoặc cần tổng hợp chi phí theo từng tháng, quý và chiến dịch.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần hiểu rằng việc nhận được hóa đơn không đồng nghĩa khoản chi chắc chắn được hạch toán hoặc khấu trừ thuế trong mọi trường hợp.

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Khả năng ghi nhận chi phí và khấu trừ thuế còn phụ thuộc vào tính hợp lệ của hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán, mục đích sử dụng dịch vụ, thông tin của các bên và quy định pháp luật đang áp dụng.

Vì vậy, trước khi triển khai, doanh nghiệp nên thống nhất rõ đơn vị ký hợp đồng, pháp nhân nhận hóa đơn, nội dung dịch vụ, kỳ đối soát, phương thức thanh toán và thời điểm xuất hóa đơn. Bộ phận kế toán hoặc đơn vị tư vấn thuế cần kiểm tra hồ sơ để bảo đảm phù hợp với hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Hơn cả 1 chiến dịch quảng cáo mà còn là bảo vệ tài sản số

Khi doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào truyền thông trực tuyến, giá trị của Fanpage, tài khoản quảng cáo, kênh TikTok, video và dữ liệu khách hàng cũng tăng lên. Đi cùng với đó là các rủi ro như tài khoản bị hạn chế, mất quyền quản trị, nội dung bị sao chép hoặc thương hiệu bị giả mạo.

Lumie phát triển các giải pháp xác minh tích xanh, Brand Rights Protection, Rights Manager, bảo vệ bản quyền và hỗ trợ khôi phục tài nguyên số. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp vừa tăng trưởng thông qua quảng cáo, vừa chủ động bảo vệ những tài sản đã xây dựng trên các nền tảng.

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Với hệ sinh thái dịch vụ tương đối toàn diện, Lumie Agency hướng đến vai trò một đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp từ quảng cáo, quản lý tài khoản, chuẩn hóa hóa đơn VAT 10% đến xác minh và bảo vệ thương hiệu số.

Doanh nghiệp nên trao đổi rõ về ngành hàng, ngân sách, số lượng tài khoản và nhu cầu chứng từ trước khi lựa chọn giải pháp. Việc thiết lập quy trình minh bạch ngay từ đầu sẽ giúp hoạt động quảng cáo dễ kiểm soát, thuận tiện đối soát và phù hợp hơn với yêu cầu quản trị lâu dài.

Tags:

#quảng cáo #hóa đơn VAT #Lumie Agency #truyền thông số

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