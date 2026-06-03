Cháy xe trên cao tốc và cẩm nang ứng phó cho tài xế

Thống kê từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh), từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh xảy ra 7 vụ cháy xe ô tô, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân và doanh nghiệp.

Theo cơ quan chức năng, do đặc thù tuyến đường cao tốc có tốc độ lưu thông lớn, phương tiện di chuyển liên tục trong thời gian dài, dễ dẫn tới quá nhiệt động cơ nên chỉ một sự cố nhỏ như rò rỉ nhiên liệu, chập điện, lốp quá nóng hoặc phanh kẹt… cũng có thể khiến xe bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy xe ô tô trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Đức Quang vào ngày 31/5.

Nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ đối với xe ô tô trên các tuyến cao tốc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo tài xế đặc biệt lưu ý:

- Cần tuân thủ quy trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng xe định kỳ và thường xuyên kiểm tra xe để có thể phát hiện các dấu hiệu khác thường từ hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu, thay thế các thiết bị hư hỏng, xuống cấp, đảm bảo giúp cho xe ô tô luôn vận hành ổn định.

- Kiểm tra kỹ phương tiện trước khi lên cao tốc, nhất là hệ thống điện, nhiên liệu, phanh, lốp.

- Không để xe quá tải, hạn chế chở đồ dễ cháy, nổ.

- Quan sát đồng hồ nhiệt độ, mùi khét hoặc khói lạ, dừng xe ngay tại điểm dừng khẩn cấp khi có dấu hiệu bất thường.

- Trang bị bình chữa cháy trên xe, đặt tại vị trí dễ lấy.

- Tuyệt đối không chạy tiếp khi xe có dấu hiệu quá nhiệt để tránh nguy cơ bốc cháy.

- Không độ, chế hay lắp đặt thêm các thiết bị, phụ kiện có tiêu thụ điện khác như thiết bị bảo vệ, còi, đèn. Trường hợp lắp thêm phải đảm bảo an toàn, không bị quá tải về điện.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đưa ra một số phương án ứng phó khi xảy ra cháy, nổ xe ô tô:

- Chủ xe và tài xế cần luôn cảnh giác để phát hiện sự cố kịp thời. Các dấu hiệu ban đầu khi ô tô phát hỏa thường là mùi xăng, hiện tượng khét cao su trong buồng lái hoặc khói bốc lên từ gầm, nắp capô.

- Trường hợp đám cháy xuất hiện bên dưới gầm xe do rò rỉ nhiên liệu, hãy sử dụng bình chữa cháy bằng bột hoặc khí phun lần lượt theo hướng từ ngoài vào trung tâm đám cháy.

- Nếu đám cháy xuất hiện dưới nắp capô, hãy cẩn thận mở nắp capô (nếu được hãy dùng vật cứng nhọn để cậy hoặc đập thủng nắp capô) và sử dụng bình chữa cháy phun thẳng vào trung tâm của đám cháy hay phun vào nơi cháy to nhất, hoặc dùng các tấm phủ (chăn, mền tẩm nước nếu có) bao phủ lên ngọn lửa.

- Có thể sử dụng các vật liệu chữa cháy khác như đất, cát, nước để dập lửa nhưng tuyệt đối không được tiếp cận với ngọn lửa nếu quần áo, người bạn đang dính xăng dầu. Khi chữa cháy phải đứng ở đầu hướng gió để tránh bị lửa tạt vào người.

- Nếu cảm nhận không thể dập được ngọn lửa, hãy tránh ra xa vì đám cháy có thể gây ra nổ bình xăng. Nhanh chóng hô hào sơ tán mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm (phạm vi trên 10m). Cố gắng sơ tán các phương tiện bên cạnh và kêu gọi sự trợ giúp của mọi người để khống chế không để cháy lan.

- Gọi điện thoại báo cho chính quyền địa phương và công an sở tại; gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số máy 114 để được ứng cứu.