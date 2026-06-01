Kinh tế

Nông nghiệp

Hơn 1.500 xã trên cả nước có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng.

Cụ thể, có 411 xã cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 3 (nguy cơ cao); 327 xã nguy cơ cấp 4 (cấp nguy hiểm) và 828 xã cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Ảnh minh họa

Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm; theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành.

Khi xảy ra cháy rừng, phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị để tổ chức chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Sau cháy, cần kịp thời khắc phục hậu quả, phục hồi diện tích rừng bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất; điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác định đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

#cháy rừng #nguy cơ #nắng nóng #kiểm lâm #phòng cháy

Giữ nghề dưới rừng thông Hồng Lĩnh

Dưới nắng hè gay gắt, nhiều lao động vẫn bám rừng thông Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) để khai thác nhựa. Công việc vất vả, thu nhập có phần giảm sút nhưng họ vẫn kiên trì góp phần giữ màu xanh cho những cánh rừng.
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ sét đánh gây thiệt hại lớn về gia súc. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cách đây 1 năm, ông Lê Trường Lưu (thôn 4, xã Đức Thọ) mạnh dạn đầu tư hơn 5 tỷ đồng nuôi chồn sọc sinh sản. Bước đầu mô hình cho thấy triển vọng, mở ra hướng chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao.
Với người dân ở một số địa phương phía Nam Hà Tĩnh, mùa nấm tràm không chỉ là khoảng thời gian tìm kiếm một món đặc sản của núi rừng mà còn là dịp để tăng thêm thu nhập trong lúc nông nhàn.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
