Hơn 1.500 xã trên cả nước có nguy cơ xảy ra cháy rừng

Cụ thể, có 411 xã cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 3 (nguy cơ cao); 327 xã nguy cơ cấp 4 (cấp nguy hiểm) và 828 xã cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm; theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành.

Khi xảy ra cháy rừng, phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị để tổ chức chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Sau cháy, cần kịp thời khắc phục hậu quả, phục hồi diện tích rừng bị thiệt hại trong thời gian sớm nhất; điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác định đối tượng gây cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…